Джикия: «Дуарте и Тавареш прогрессируют с каждым днем»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как в команде адаптируются новички — Алекс Дуарте и Томаш Тавареш.

«Понятное дело, что они с каждым днем прогрессируют. Мы уже почувствовали друг друга. Очень приятно, с каждым днем мы все больше коммуницируем, общаемся друг с другом, поэтому они огромные молодцы. Будем надеяться, что все будет хорошо.

Футбольный язык такой, что на поле что-нибудь сообразим. Со временем они будут понимать русский язык. Посмотрим, как будут развиваться события», — рассказал Джикия клубному YouTube-каналу.

«Спартак» 24 января официально оформил трансфер парагвайского защитника Алексиса Дуарте и португальца Томаша Тавареша.

Контракт с молодым парагвайцем подписан до 2027 года, у Тавареша — до 2026 с опцией продления на год.

Источник: Youtube-канал «Спартака»