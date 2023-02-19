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Гурченко рассказал, при каких условиях «Спартак» может поплыть против «Локо»

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Ветеран «Локомотива» Сергей Гуренко поделился ожиданиями от кубкового дерби со «Спартаком». - Какие для вас интриги есть в матче «Спартака» с «Локомотивом»? - Мне интересно будет посмотреть, в каком состоянии сейчас пребывают обе команды, потому что уже прошли сборы. Команды сыграли много товарищеских матчей. «Спартак» уверенно выиграл Зимний кубок РПЛ и выглядел на турнире убедительно.

«Красно-белые» неплохо подготовились к рестарту. У них есть хорошая обойма футболистов. «Локомотив» я видел меньше, и соперники у него были попроще. В любом случае если говорить о местах в таблице, часто это не имеет никакого значения, потому что это дерби, которое длится многие годы.

До выхода на поле шансы 50 на 50, а матч покажет, кто лучше подготовился. Я рассматривают эту кубковую игру, как подготовку к чемпионату, чтобы набрать ход к рестарту.   - За счет чего «Локомотив» может одолеть «Спартак», если говорить об игре? - Если «железнодорожники» сыграют компактно, агрессивно в отборе, организованно в обороне, не дадут «Спартаку» играть на своей половине поля, то можно ловить шансы в атаке. Важно хорошо проводить атаки, заканчивая их ударом по воротам или голевым моментом.

То есть, в современном футболе важен не процент контроля мяча, а агрессия. Такие команды, которые не дают пространство и время сопернику, и доминируют.   - Какие слабости есть в игре «Спартака», которые выявил предсезонный турнир Зимний кубок РПЛ? - У каждой команды они есть. Если соперник начинает играть с давлением, не дает пространства и времени, то любая команда испытывает проблемы.

Даже топ-клубы. Тут уже идет соревнование кто кого. Кто может дольше держать темп, тот и будет лидировать. Если «Локомотив» хорошо подготовился функционально и может навязать агрессивный, плотный, контактный футбол, то его соперники будут испытывать проблемы.  - У Дзюбы больше шансов появиться в стартовом составе кубкового матча, чем у Промеса, который не проводил сборы с командой? - Дзюба поможет в тех встречах, в которых будет доминировать «Локомотив». Он больше принесет пользы, именно когда «железнодорожники» будут играть с позиции силы или надо будет изменить счет в случае проигрыша.

Тогда команда будет рисковать, делать много передач в штрафную. Это сильные стороны Дзюбы. А когда команда играет без мяча – Артёму сложно. Он не может выполнять большой объем беговой работы. Скоростные качества – это не его конек. Он опасен именно в штрафной площади. - То есть, с первых минут его ждать не стоит? Он выйдет в случае необходимости отыгрываться? Реклама - Оба эти футболиста, скорее всего, не выйдут с первых минут. Но мы не знаем, в каком они состоянии. Это знают только тренерские штабы. - «Локомотив» - это новая команда для вас, если сравнивать с первой частью сезона? - Я его меньше видел зимой. Только результаты. Но то, что подписали Смольникова и Дзюбу в последний момент, связано с тем, что Галактионов не всем доволен, и у него нет уверенности, что команда сможет выполнить задачу в чемпионате. Клуб взял опытных футболистов, которые не сыграют ниже своего уровня. Плюс их подписали только до конца сезона, чтобы появились лидеры в раздевалке и на поле. - Многие считают Абаскаля самым интересным тренером прямо сейчас. А чего ждете от Галактионова? - Многое зависит от подбора футболистов. И потом, чтобы оценивать тренера, нужен определенный период времени. Также надо смотреть, насколько прогрессируют ребята. Мы видели их при немцах и теперь можем посмотреть, какую работу провел Галактионов. Можно сравнивать, но я не сторонник скоропалительных выводов. Надо смотреть на дистанции. - Вы сказали, что шансы соперников равны, но вам не кажется по результатам сборов, что «Спартак» лучше готов и выглядит предпочтительнее? - До выхода на поле шансы 50 на 50, а уже во время игры надо смотреть. Обе команды были в равных условиях, провели сборы, где что-то планировали. А там уже посмотрим на тренерскую работу.

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2 комментария

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Ильдар Фарукшин
Правда незнаю этого ветерана довольно добротно обесняет, адекватно
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Александр Павлов
Автор поста жжет.
Я так и не понял кто давал интервью. В заголовке Гурченко. А в начале текста Гуренко
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+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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