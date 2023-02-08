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«Клермон» сможет выкупить Кофрие у «Спартака» за 4 млн евро, бельгиец хочет играть в топ-5 европейских чемпионатов

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Максимилиано Кофрие Максимилиано Кофрие
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«Клермон» сможет выкупить у «Спартака» трансфер арендованного бельгийского защитника Максимилиано Кофрие за 4 млн евро.

По нашей информации, опция выкупа не является обязательной для «Клермона», а лишь приоритетной. Французский клуб заинтересован в сохранении Кофрие, но при ограниченном финансовом бюджете «Клермону» это будет крайне тяжело сделать.

25-летний футболист намерен продолжить карьеру в клубе из топ-5 европейских лиг.

Кофрие в нынешнем сезоне провел 16 матчей за «Клермон» без результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,2 млн евро.

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6 комментариев

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ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ
Молодцы начинают и на продажах зарабатывать, давно такого не было.
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леша коваленко
Ну и хорошо, Кофрие нашел свой чемпионат, мог бы и у нас играть на уровне. Удачи тебе парень!!!)
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baldik
Да ладно! Какие жемчужины есть у Спартака.
0
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Ильдар Фарукшин
Ну и хорошо если рыженький денег принесёт, удачи
+3
0
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Владимир Молявин
Удачи, Максимилиано!!!
+3
0
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Сергей Илюшенков
Зря Спартак завышает цену!Предложите хотя бы ту сумму за которую купили и они его заберут!2,5 ляма это не 4!
+1
0
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