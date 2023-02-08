«Клермон» сможет выкупить Кофрие у «Спартака» за 4 млн евро, бельгиец хочет играть в топ-5 европейских чемпионатов
«Клермон» сможет выкупить у «Спартака» трансфер арендованного бельгийского защитника Максимилиано Кофрие за 4 млн евро.
По нашей информации, опция выкупа не является обязательной для «Клермона», а лишь приоритетной. Французский клуб заинтересован в сохранении Кофрие, но при ограниченном финансовом бюджете «Клермону» это будет крайне тяжело сделать.
25-летний футболист намерен продолжить карьеру в клубе из топ-5 европейских лиг.
Кофрие в нынешнем сезоне провел 16 матчей за «Клермон» без результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,2 млн евро.
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