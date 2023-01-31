Массимо Каррера: «Промес и Малком - игроки одного уровня»

В текущем сезоне голландец забил 17 мячей, на счету бразильца — 15 голов.

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о форварде «Спартака» Квинсе Промесе и полузащитнике «Зенита» Малкоме.

«Промес и Малком – игроки одного уровоня. Оба одинаково хороши», — сказал Каррера.

Отметим, что Промес и Малком являются лучшими снайперами «Спартака» и «Зенита» соответственно в первенстве России сезона-2022/23.

После 17 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 42 очка.

«Спартак» находится на втором месте, имея в активе 36 очков. На третьем месте расположился «Ростов» с 35 очками. «Динамо» и цска находятся на четвертом и пятом местах, имея в активе 29 очков.