Сергей Силкин: «Шансы «Спартака» на чемпионство не повысятся, если Малком уйдёт из «Зенита»

Не верит в московскую команду.

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением, повлияет ли уход нападающего «Зенита» Малкома в текущее зимнее трансферное окно на чемпионскую гонку в Российской Премьер-Лиге и сможет ли «Спартак» навязать борьбу сине-бело-голубым.

«Шансы «Спартака» на чемпионство не повысятся, если Малком уйдёт из «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга сейчас укомплектован лучше всех. Сможет ли «Зенит» заменить Малкома? У них достаточно квалифицированных игроков, чтобы строить командную игру. Один игрок не делает погоды», — сказал Силкин.

«Зенит» лидирует в российском чемпионате, набрав 42 очка по итогам 17 туров. «Спартак», который идёт на второй строчке, отстаёт от соперника на шесть очков.

Источник: championat.com