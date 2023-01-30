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Сергей Силкин: «Шансы «Спартака» на чемпионство не повысятся, если Малком уйдёт из «Зенита»

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Не верит в московскую команду.

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением, повлияет ли уход нападающего «Зенита» Малкома в текущее зимнее трансферное окно на чемпионскую гонку в Российской Премьер-Лиге и сможет ли «Спартак» навязать борьбу сине-бело-голубым.

«Шансы «Спартака» на чемпионство не повысятся, если Малком уйдёт из «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга сейчас укомплектован лучше всех. Сможет ли «Зенит» заменить Малкома? У них достаточно квалифицированных игроков, чтобы строить командную игру. Один игрок не делает погоды», — сказал Силкин.

«Зенит» лидирует в российском чемпионате, набрав 42 очка по итогам 17 туров. «Спартак», который идёт на второй строчке, отстаёт от соперника на шесть очков.

Источник: championat.com

4 комментария

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Александр Баранов
По барабану, что думает Силкин🖕🏻
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Баранов
Ответ Владимир Молявин
Посмотрим. Нечего загадывать.
По барабану, что думает Силкин🖕🏻
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Ермаков
Силкин,нам по фигу уйдет Мал или нет.Золото 2023 наше будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Молявин
Посмотрим. Нечего загадывать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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