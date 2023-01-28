Дуарте и Тавареш получат Fan ID по отработанной схеме и в необходимые сроки

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, когда новички команды могут оформить Fan ID для выступления в чемпионате России. Ранее «Спартак» объявил о переходе в команду парагвайца Алексиса Дуарте и португальца Томаша Тавареша. «Получат (Fan ID) так же, как это сделали остальные – по отработанной схеме и в необходимые сроки», — сообщил Зеленов. Система идентификации болельщиков была внедрена в чемпионате России с начала текущего сезона только на пяти стадионах. Но в весенней части турнира технология уже должна работать на стадионах всех клубов РПЛ.

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