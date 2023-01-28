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Дуарте и Тавареш получат Fan ID по отработанной схеме и в необходимые сроки

Спартак Спартак
Дмитрий Зеленов
Томаш Тавареш Томаш Тавареш
Клубы
Алексис Дуарте
Футбол Футбол

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, когда новички команды могут оформить Fan ID для выступления в чемпионате России. Ранее «Спартак» объявил о переходе в команду парагвайца Алексиса Дуарте и португальца Томаша Тавареша. «Получат (Fan ID) так же, как это сделали остальные – по отработанной схеме и в необходимые сроки», — сообщил Зеленов. Система идентификации болельщиков была внедрена в чемпионате России с начала текущего сезона только на пяти стадионах. Но в весенней части турнира технология уже должна работать на стадионах всех клубов РПЛ.

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5 комментариев

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Александр Иванов
Только не по Антохи схеме)
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Юрий Лукьянов
По отработанной схеме - это как? Типа начальство сказало в обязательном порядке получить, даже если никогда и не ходили?
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GregWS
Ну этим то обязательно нужно, они же точно ехали беспорядки устраивать на стадионе, попались голубчики Большой брат ёпт!
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Ленид Вилькин
Схема отработана,кто не хулиган,бирку вмиг получит под названьем ФАН.И помочь поможет,он всегда готов,симпатичный парень:Дима Зеленов! 😀
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Владимир Молявин
Теперь и они попали в ,,Список,, ( кто смотрел WWE, тот поймёт).
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