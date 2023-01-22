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«Они заплатят в рублях?» Реакция португальцев на трансфер Томаша Тавареша в «Спартак»

Алексис Дуарте
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«Спартак» подписал двух новичков – Алексиса Дуарте из парагвайского «Серро Портеньо» и Томаша Тавареша из «Бенфики».

21-летний Томаш выступает на позиции защитника. Контракт Тавареша с московским клубом рассчитан до 2026 года и содержит опцию продления на один сезон. 

Собрали для вас реакцию болельщиков «Бенфики» на этот трансфер. Кто-то желает удачи, а кто-то и негодует:

💭 «Это я рассказывают российскому журналисту о Томаше Тавареше: «Есть некоторые недостатки и все такое, но много, очень много потенциала!»

💭 «Хорошая продажа. В данный момент он был просто одним из многих, который обошелся клубу в солидные деньги и не приносил никакого дохода. Пусть будет успешным».

💭 «Они заплатят в рублях?»

💭 «Позор для «Бенфики». Для нашего Томаша Тавареша не нашлось другого клуба? Иногда мы выглядим любительским и недемократическим клубом. Ужасно, что не чтим прошлое. Если у вас еще есть время — откажитесь! Крепко обнимаю Томаша Тавареша».

Еще немного реакций болельщиков в соцсетях:

А как вам новички «красно-белых»?

 

 

21 комментарий

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Sergey Parashchenko
Ответ Filzy
Назовёшь 3 европейские столицы с хотя бы такой же чистотой, безопасностью и уровнем развития инфраструктуры как в Москве?))
Пришли фото с плакатом "Нет войне" на красной площади,потом назову.
+1
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Filzy
Ответ Sergey Parashchenko
В то время как у нас большинство верит,что Европа загнивает,мерзнет и т.д. по списку.
Назовёшь 3 европейские столицы с хотя бы такой же чистотой, безопасностью и уровнем развития инфраструктуры как в Москве?))
+1
0
+1
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Sergey Parashchenko
Ответ Maksim1302
А разве не загнивает? Давай факты
Дядька который придумал термин "загнивающий запад" сам помер на западе
0
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Sajres_Smit
Ответ Sergey Parashchenko
В то время как у нас большинство верит,что Европа загнивает,мерзнет и т.д. по списку.
Оно отчасти так. Сильнее всех пострадали беднейшие 20% населения Европы. Им реально худо. Можно почитать исследования на эту тему, особенно не повезло британцам. Остальные 80 имеют хороший жир - ещё пока потерпят без особых лишений.
0
-5
-5
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Maksim1302
Ответ Sergey Parashchenko
В то время как у нас большинство верит,что Европа загнивает,мерзнет и т.д. по списку.
А разве не загнивает? Давай факты
0
-4
-4
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Александр Поливенко
Ответ tyuiop tyuiop
Где ты увидел русофобию?
Прочти коммент, там где первые слова "Позор Бенфике... "
0
0
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AminO2
В эскудо
0
-1
-1
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3 панды
Ответ Александр Поливенко
Не перестаешь удивляться русофобским наклонностям со стороны многих. Втирают им там лапшу, так они не перепроверив, принимают весь антироссийский спектакль в свой, и без того маленький мозг
Везде так, к сожалению
0
-4
-4
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tyuiop tyuiop
Ответ Александр Поливенко
Не перестаешь удивляться русофобским наклонностям со стороны многих. Втирают им там лапшу, так они не перепроверив, принимают весь антироссийский спектакль в свой, и без того маленький мозг
Где ты увидел русофобию?
+3
0
+3
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Ramin Mamedov
статья на уровне - собрали скрины из инстаграма, еще и где то забыли нажать на кнопку "показать перевод"
+1
-4
-3
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mnogokotin-
Ответ Александр Павлов
Для меня Мнение португальцев . до лампочки
зашел и написал коммент )0)))
+8
-4
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jwbmwbqvih
Ответ Александр Поливенко
Не перестаешь удивляться русофобским наклонностям со стороны многих. Втирают им там лапшу, так они не перепроверив, принимают весь антироссийский спектакль в свой, и без того маленький мозг
В смысле? Там живёт какая-то другая расса? Везде такие же люди как и тут,со своими минусами и плюсами,так же как и тут,смотрят телевизор и верят всему что там показывают. Что тут,что там,везде пропаганда. Может,в меньшем объеме. Не надо из страны делать мордор какой-то,так же,как не надо думать о том,что где то там,в Европе и Америке рай на земле. Везде свои проблемы.
+6
-1
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Александр Павлов
Для меня Мнение португальцев . до лампочки
+10
-4
+6
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hazowsky
Ответ Sergey Parashchenko
В то время как у нас большинство верит,что Европа загнивает,мерзнет и т.д. по списку.
А еще, что там сплошная содомия, разврат и гейство. Причем я серьезно.
+6
-2
+4
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Владимир Молявин
Добро пожаловать!!!
+5
-1
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Мохнатый55
Ответ Александр Поливенко
Не перестаешь удивляться русофобским наклонностям со стороны многих. Втирают им там лапшу, так они не перепроверив, принимают весь антироссийский спектакль в свой, и без того маленький мозг
Россияне это полностью заслужили.
+13
-13
0
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Sergey Parashchenko
Ответ Александр Поливенко
Не перестаешь удивляться русофобским наклонностям со стороны многих. Втирают им там лапшу, так они не перепроверив, принимают весь антироссийский спектакль в свой, и без того маленький мозг
В то время как у нас большинство верит,что Европа загнивает,мерзнет и т.д. по списку.
+33
-12
+21
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TravenS
В копейки переведут
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Поливенко
Не перестаешь удивляться русофобским наклонностям со стороны многих. Втирают им там лапшу, так они не перепроверив, принимают весь антироссийский спектакль в свой, и без того маленький мозг
+14
-21
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Круглов
Хорошие ребята, толк будет точно!
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TigeR
Добро пожаловать!
+15
-3
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