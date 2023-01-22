«Они заплатят в рублях?» Реакция португальцев на трансфер Томаша Тавареша в «Спартак»

«Спартак» подписал двух новичков – Алексиса Дуарте из парагвайского «Серро Портеньо» и Томаша Тавареша из «Бенфики».

21-летний Томаш выступает на позиции защитника. Контракт Тавареша с московским клубом рассчитан до 2026 года и содержит опцию продления на один сезон.

Собрали для вас реакцию болельщиков «Бенфики» на этот трансфер. Кто-то желает удачи, а кто-то и негодует:

💭 «Это я рассказывают российскому журналисту о Томаше Тавареше: «Есть некоторые недостатки и все такое, но много, очень много потенциала!»

💭 «Хорошая продажа. В данный момент он был просто одним из многих, который обошелся клубу в солидные деньги и не приносил никакого дохода. Пусть будет успешным».

💭 «Они заплатят в рублях?»

💭 «Позор для «Бенфики». Для нашего Томаша Тавареша не нашлось другого клуба? Иногда мы выглядим любительским и недемократическим клубом. Ужасно, что не чтим прошлое. Если у вас еще есть время — откажитесь! Крепко обнимаю Томаша Тавареша».

Еще немного реакций болельщиков в соцсетях:

А как вам новички «красно-белых»?