«Это его заслуга, что воспитанники академии играют в основном составе». Экс-тренер «Спартака-2» об Абаскале

Гильермо ― наше все.

Экс-главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов в разговоре с корреспондентом «РБ Спорт» оценил вклад Гильермо Абаскаля в развитие молодых футболистов «Спартака».

— Что касается сборов, то там всегда присутствуют много молодых игроков, — сказал Бушманов. — Да, у «Спартака» сейчас много таких футболистов, играющих в основном составе. Это здорово, тем более большинство из них воспитанники академии красно-белых.

— В этом есть заслуга Абаскаля, или это просто стечение обстоятельств?

— Безусловно, это заслуга тренера. Абаскаль доверяет им, дает играть и не сажает на скамейку после первой ошибки. Для молодых футболистов это особенно важно.

Первый сбор «Спартака» пройдет в Дубае с 13 по 27 января, второй состоится в Абу-Даби с 30 января по 11 февраля и третий пройдет в Белеке с 14 по 20 февраля.

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