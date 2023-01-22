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«Это его заслуга, что воспитанники академии играют в основном составе». Экс-тренер «Спартака-2» об Абаскале

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Евгений Бушманов Евгений Бушманов
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Гильермо ― наше все.

Экс-главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов в разговоре с корреспондентом «РБ Спорт» оценил вклад Гильермо Абаскаля в развитие молодых футболистов «Спартака».

— Что касается сборов, то там всегда присутствуют много молодых игроков, — сказал Бушманов. — Да, у «Спартака» сейчас много таких футболистов, играющих в основном составе. Это здорово, тем более большинство из них воспитанники академии красно-белых.

В этом есть заслуга Абаскаля, или это просто стечение обстоятельств?

— Безусловно, это заслуга тренера. Абаскаль доверяет им, дает играть и не сажает на скамейку после первой ошибки. Для молодых футболистов это особенно важно.

Первый сбор «Спартака» пройдет в Дубае с 13 по 27 января, второй состоится в Абу-Даби с 30 января по 11 февраля и третий пройдет в Белеке с 14 по 20 февраля.

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5 комментариев

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Ленид Вилькин
Ответ Ильдар Фарукшин
Адекватно ответил. А тут прочитал Орлов уже в Галицкому лезет. Уж тогда в Милеру газ царство залез своими советами. Я посмеялся бы
Орлов к Галицкому залез и насоветовал чудес-полез бы прямо в Милергаз то получил б возможно в глаз! 🙂
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ильдар Фарукшин
Адекватно ответил. А тут прочитал Орлов уже в Галицкому лезет. Уж тогда в Милеру газ царство залез своими советами. Я посмеялся бы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ленид Вилькин
Ответ леша коваленко
Но нельзя умалять заслуг людей подготовивших этих ребят.
Под мудрым взором Абаскаля младая поросль вырастает,но кто рассаду посадил здесь автор вроде позабыл !😀
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
леша коваленко
Но нельзя умалять заслуг людей подготовивших этих ребят.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Молявин
Молодец, Гильермо!!!
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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