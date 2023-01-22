Спартак ТВ
Блог

Евгений Ловчев: «Раньше главенствующим в приеме всех решений в «Спартаке» был Федун, а сейчас тренер. И это правильная позиция»

Леонид Федун Леонид Федун
Евгений Ловчев Евгений Ловчев
Спартак Спартак
Клубы
Футбол Футбол

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о смене руководства красно-белых.

«Я не нахожусь внутри «Спартака», эдакая персона нон грата, но смена руководства в «Спартаке» показывает одну вещь: если раньше главенствующими в приеме всех решений был Федун, а потом Зарема, плюс все ее высказывания, приглашения Камоцци и пошли по списку, то сейчас, с приходом нового руководства, не совет директоров берет игрока. Главенствующим стал тренер. К примеру, вот разговоры о Товареше — это разговор человека, который с ним работал в «Базеле». И это правильная позиция, ведь сам тренер должен определять, кто ему нужен, и он должен отвечать за выбранного футболиста», — сказал Ловчев.

Федун являлся президентом московского клуба18 лет. При нем «Спартак» стал чемпионом России (2016/17), шестикратным серебряным призером чемпионата России, бронзовым призером чемпионата России (2017/18), обладателем Кубка (2021/22) и Суперкубка (2016/17) России.

Источник

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ленид Вилькин
Федун был тренер-бригадир,но не хватило чуток сил и отошёл чуток он вдаль-теперь все тянет Абаскаль!😃
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Молявин
Трудно не согласитья.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий