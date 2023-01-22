Спартак ТВ
Блог

«Я, как всегда, простые не забиваю». Соболев прокомментировал свой гол на сборах

Спартак Спартак
Александр Соболев Александр Соболев
Антон Зиньковский Антон Зиньковский
Клубы
Футбол Футбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Нападающий «Спартака» Александр Соболев подвел итоги товарищеского матча против команды АГМК (3:1).

«Первая игра — всегда тяжело, выходим под нагрузками. Тренируемся, получаем игровую форму. Про себя могу сказать, что готов процентов на 60-70.

Если смотреть, что это первая игра, то провели ее очень достойно. Оба тайма. Игра оставила положительные эмоции.

Зиньковский классный пас выдал, но я должен был забивать раньше, когда еще Рыбус стрелял. Там даже был попроще. Но я, как всегда, простые не забиваю. Надеюсь, Зина будет в сезоне чаще радовать такими передачами.

Соперник? Достойная команда. «Левски» отказался играть? Да пожалуйста.

Самое главное на сборах — это атмосфера. Атмосфера в команде отличная, поэтому сборы проходят легко. Уже 10 дней пролетело, а я даже не заметил», — рассказал Соболев пресс-службе красно-белых.

Источник

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Молявин
И простые забивать начнёшь, когда форму наберёшь.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
леша коваленко
Хорошо бы было, если бы Соболев ещё и простые мячи почаще забивал.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий