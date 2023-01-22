«Я, как всегда, простые не забиваю». Соболев прокомментировал свой гол на сборах
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев подвел итоги товарищеского матча против команды АГМК (3:1).
«Первая игра — всегда тяжело, выходим под нагрузками. Тренируемся, получаем игровую форму. Про себя могу сказать, что готов процентов на 60-70.
Если смотреть, что это первая игра, то провели ее очень достойно. Оба тайма. Игра оставила положительные эмоции.
Зиньковский классный пас выдал, но я должен был забивать раньше, когда еще Рыбус стрелял. Там даже был попроще. Но я, как всегда, простые не забиваю. Надеюсь, Зина будет в сезоне чаще радовать такими передачами.
Соперник? Достойная команда. «Левски» отказался играть? Да пожалуйста.
Самое главное на сборах — это атмосфера. Атмосфера в команде отличная, поэтому сборы проходят легко. Уже 10 дней пролетело, а я даже не заметил», — рассказал Соболев пресс-службе красно-белых.
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