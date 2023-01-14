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Зарема Салихова: «Мевля в «Спартаке» — не мой трансфер и не мое решение»

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Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала информацию о возможном уходе защитника Михи Мевли из московского клуба.

13 января пресс-служба красно-белых сообщила, что Мевля пропустит первый зимний сбор команды в Дубае (ОАЭ) и может продолжить карьеру в другом клубе.

«Считаю ли я трансфер Михи Мевли провальным? Мевля — это не мой трансфер и не мое решение. Я могу говорить и судить только о своих приобретениях», — приводит «РБ Спорт» слова Салиховой.

Мевля перешел в «Спартак» в сентябре 2022 года и подписал контракт с клубом до конца июня 2023 года. 32-летний словенец провел 7 матчей за команду и не отличился результативными действиями.

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3 комментария

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ZECA
Кто бы сомневался? 🤣🤣🤣
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Debosh
Про Ларссона спросите, довольна ли она конечным итогом?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Правспарт
А в пользу соперников ,]е считается?😃
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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