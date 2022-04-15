Андрей Канчельскис: «У «Рубина» некому играть. «Спартак» должен побеждать»

Бывший футболист сборной России и «МЮ» Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 25-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Рубин».

«Спартак» должен побеждать такой «Рубин». Во-первых, они играют дома. Во-вторых, «Рубин» сильно надломлен в психологическом плане. У них нет игроков, некому играть. Для «Спартака» перед кубковой игрой это будет хороша репетиция. Полагаю, что кто-то из игроков отдохнет и не будет играть. У «Спартака» очень большие шансы на победу", — сказал Канчельскис «СЭ».

Встреча «Спартак» — «Рубин» состоится завтра, 16 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Красно-белые с 30 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» — 12-й и 25 баллов.

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