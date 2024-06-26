Зачем нужны матчи вроде Румыния – Словакия?

Ярослав Сусов разобрался.

Матчи вроде Румыния – Словакия на чемпионате Европы уже превратились в стандартный фон: после расширения до 24 команд групповой этап раздулся и вмещает совсем непопсовые и даже мемные афиши. Это раздражает многих болельщиков, привыкших, что Евро – элитный турнир, где играют только лучшие из лучших.

В этом году матч Румыния – Словакия вообще может войти в историю. При ничьей обе команды выйдут в плей-офф.

Как это возможно? Зачем УЕФА такие команды? Сейчас разберемся.

УЕФА и ФИФА осознанно расширяют календарь. Это единственная возможность расти и не создавать Суперлигу

Старые и привычные форматы крупных турниров умерли, потому что подошли к объективным пределам доходов.

Разберем на примере ФИФА и чемпионата мира по футболу.

За цикл 2015-2018 годов федерация заработала 6,4 миллиарда долларов:

• 3,1 млрд – ТВ

• 1,6 млрд – коммерческие права

• 712 млн – билеты и вип-трибуны (hospitality)

• 600 млн – лицензии

• 322 млн – другое

За следующий цикл с чемпионатом мира в Катаре и 32 командами – всего на 18% больше, 7,56 млрд. Значительно выросли только hospitality-доходы – на 200 миллионов и 30%, остальное – максимум на 10-15%.

Реальный рост – 4,5% в год. Довольно скромно в сравнении со многими нефутбольными бизнесами (например, глобальному рынку музыкального стриминга на отрезке 2023-2027 прогнозируют почти 16% роста в год).

Теперь взглянем на клубные турниры УЕФА.

За цикл 2021-2024 годов УЕФА заработал только на ЛЧ, ЛЕ и ЛК 10,8 миллиарда евро. Еще десять лет назад (2012-2015) сумма была в два с лишним раза меньше – 5 млрд. Но скорость прироста доходов постепенно уменьшается.

Не так давно доходы УЕФА увеличивались на 50% каждые четыре года, сейчас – всего на 20%, это 5% в год, как у ФИФА с чемпионатами мира.

Расти быстрее, ничего не меняя, не получится. Формулы роста всего две: увеличивать либо частоту топ-матчей, либо общее количество игр.

Первый вариант – идеальное объяснение смысла Суперлиги. Топ-клубы, собирающие огромную долю внимания, все меньше хотят делиться деньгами и пытались добиться этого через создание гигатурнира.

Второй путь – примерно то, что делают УЕФА и ФИФА с расширением флагманских турниров и добавлением новых, менее статусных – вроде Лиги конференций и огромного клубного чемпионата мира.

Поэтому с осени 2024-го в групповом этапе ЛЧ будет 36 команд и 8 матчей у каждой, на ЧМ-2026 – 48 команд и 1/16 финала, а клубный чемпионат мира расширяют до 32 команд – и это будет новая мировая Лига чемпионов сразу после финала традиционной европейской ЛЧ и в период Евро и ЧМ (с середины июня по середину июля), только с «Окленд Сити», «Мамелоди Сандаунс», «Зальцбургом» и «Аль-Айном».

Мне не нравится ни один вариант. Ни 52 класико в год, ни матчи уровня Ямайка – Мали, Новая Зеландия – Боливия или Румыния – Словакия на каждом крупном турнире и бесконечный календарь.

Но не выбрать один из вариантов нельзя. Таков исторический процесс.

И выбор уже сделали за нас.

Новый путь – правда выгодный. ФИФА и УЕФА сильно зарабатывают на расширениях Евро и ЧМ

Минусы нового футбольного мира с 24 командами на Евро, 48 – на ЧМ и бесконечными турнирами очевидны:

Календарь слишком интенсивный. На него давно жалуются Гвардиола, Кроос и многие другие. Футболисты проводят по 70+ матчей в год (привет Педри-2021, в 18 лет отыгравшему 77 игр за год ). Крупные турниры теперь могут проводить либо страны с огромным наследием и готовой инфраструктурой (как Германия или США) или бесконечными инвестициями (вроде Саудовской Аравии). Проходные матчи теперь норма. Румыния – Словакия, Северная Ирландия – Уэльс, Шотландия – Венгрия – это больше не матчи за третье место в отборочной группе к Евро, а игры в групповом этапе или даже плей-офф чемпионата Европы.

А какие плюсы?

Создатель нового формата Евро Питер Ньювенхейс (он же создал новый формат ЛЧ и должен был изменить форматы РПЛ и ФНЛ в 2021-м – Sports) так объяснял Спортсу, зачем нужны изменения:

«Когда в начале 90-х Евро расширили с 8 до 16 команд, в УЕФА входили 44 страны, то есть в финальную часть попадала, грубо говоря, половина. С тех пор УЕФА расширился до 55 стран – так что расширить Евро было логично.

Посмотрите на рейтинги стран с 16-й по 24-ю строчки в Европе – они не настолько слабее тех, что занимают 12-16 места. То есть риски, касающиеся качества игры, были низки, а с добавлением команд плюс-минус равной силы стало гораздо больше сбалансированных, равных матчей.

В странах, которые должны были добавиться при расширении, в среднем живут по 10 миллионов человек. То есть мы получаем доступ к огромной телеаудитории, которая без участия их стран не уделила бы такого внимания турниру. А это – другие охваты и деньги».

После первого изучения УЕФА торпедировал проект Питера. Члены исполкома боялись, что жители маленьких стран не доедут до страны-хозяйки и не будут смотреть матчи не таких больших команд.

Расчеты и симуляции показали, что все должно сработать, УЕФА принял проект – и значительно увеличил доходы уже на Евро-2016.

Евро-2008 и Евро-2012 с 16 командами принесли УЕФА по 1,4 миллиарда евро. Четыре года спустя союз заработал 2,1 миллиарда, а от Евро в Германии ждут 2,5+ млрд.

Экономически расширение действительно оправдалось. Стадионы заполняются на 95% даже на играх Румынии, Албании и Уэльса, а еще на крупный турнир могут приехать 10% населения Исландии и заполнить стадионы на матчах своей команды.

На ЧМ-2026 ФИФА ждет примерно того же. Федерация прогнозирует рост доходов на цикл 2023-2026 годов на 45% – с 7,6 до 11 миллиардов! Среди факторов роста – взлет женского футбола, новый клубный ЧМ и огромный рост стоимости и количества проданных билетов на ЧМ в США, Канаде и Мексике.

Окей, понятно, зачем эти расширения ФИФА и УЕФА. А зачем простым людям матчи Румыния – Словакия?

Такие матчи приносят на Евро главные открытия

Если бы не расширение, в 2016-м на чемпионат Европы не попали бы, например, Исландия, Ирландия, Северная Ирландия, Уэльс, Румыния и Турция.

Скорее всего, вы не вспомните матч Румыния – Албания, Уэльс – Словакия или Исландия – Венгрия.

Но две команды, которые при прежнем формате даже не оказались бы на Евро-2016, стали его главными открытиями.

Уэльс героически обыграл Бельгию и добрался до Португалии в полуфинале, а Исландия прошла Англию и рубилась с Францией в четвертьфинале. Они подарили нам сказку и новые истории.

Даже на Евро-2024 уже есть маленькие сказки от новых или необычных команд. Худшие команды турнира по рейтингу ФИФА – Грузия (74-е место), Албания (66-е), Словения (55-е), Румыния (47-е), Словакия (45-е) и Турция (42-е).

Албания нагло забила Италии на первой минуте, билась с Хорватией (2:2) и претендовала на плей-офф, Словения вышла из группы с Данией, Сербией и Англией, Грузия и Турция выдали пока самый яркий матч турнира (1:3), Румыния и Словакия обыграли фаворитов и могут вместе выйти в плей-офф.

Самый эмоциональный футбол этого Евро – тут, а не в играх Нидерланды – Франция или Сербия – Англия.

2. УЕФА перераспределяет доходы от Евро и ЛЧ на развитие футбола в маленьких странах

Большую часть доходов УЕФА реинвестирует. За цикл 2019-2023 годов союз заработал 17 миллиардов евро. Из них 2 миллиарда ушли на организацию ежегодных ЛЧ, ЛЕ и ЛК (плюс Евро), 400 млн – на содержание аппарата УЕФА. Все остальное перераспределяется обратно в футбол.

Большую часть доходов УЕФА получают клубы – 11,5 миллиарда. Причем зарабатывают их на Лиге чемпионов, а тратят – на Лигу Европы и Лигу конференций. Так вышло, что доходы от медиаправ ЛЧ (3,2 млрд евро в год) больше суммы, распределяемой между клубами (2,8 млрд), а у ЛЕ и ЛК наоборот: совместные доходы – 480 миллионов, а расходы – 645.

Так что руками УЕФА «Манчестер Сити» и «Реал» немного подкармливают «Вест Хэм», «Вадуц» и «Партизан».

Параллельно доходы УЕФА от крупных турниров перераспределяются между сборными. С Евро-2004 работает программа HatTrick для развития футбола.

За 20 лет УЕФА только по этой программе вложил 2,6 миллиарда евро в строительство 34 национальных тренировочных центров, 1000 полей и 3000 мини-полей.

В России – сотни проектов. Например, пять полей в Костромской области (два – в Костроме, по одному в Макарьеве, Сухоногово и Никольском), три мини-поля в Беслане (две площадки стоимостью 46 350 евро в 2005 году оплатил УЕФА, еще одно маленькое поле было построено на деньги Футбольной федерации Украины) или футбольное поле в Кызыле .

Один из бенефициаров программы УЕФА – сборная Грузии. В 2014-м там основали Национальную футбольную академию, на деньги УЕФА построили региональные футбольные центры (например, в 150-тысячном Кутаиси и 3-тысячном селе Рухи) и подготовили стадионы к молодежному Евро-2023. Его Грузия проводила совместно с Румынией, а президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили подчеркивал, что без УЕФА и HatTrick ничего бы не получилось.

«Мне кажется, что УЕФА ответственен за футбол во всех странах Европы. Его цель – сделать футбол в Румынии популярнее гимнастики, – говорил Питер Ньювенхейс. – Если бы я мог выбирать, я бы дал деньги, например, Болгарии. На 100 миллионов они могли бы построить новые стадионы и вырастить новых Стоичковых. Сделать страну снова великой, как когда-то в 1994-м, когда Болгария играла в полуфинале чемпионата мира.

Или Румынии – с фантастической футбольной историей и 19 миллионами населения. Румыны могли бы найти нового Хаджи».

Может, для этого и нужны на Евро матчи Румыния – Словакия? Чтобы увидеть, как на деньги от появления таких матчей появились новый Гамшик и Хаджи?

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Фото: Gettyimages.ru /Dean Mouhtaropoulos, Clive Mason, Clive Brunskill, Justin Setterfield, Richard Heathcote, Clive Rose