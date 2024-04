Все о «Рексхэме» Рейнольдса: как за три года сделать сказку в депрессивном городе Уэльса

Рассказ Ярослава Сусова.

«Мы думали, что ничего хорошего в нашем Рексхэме уже никогда не будет. Городок стал депрессивным. Больше нет серьезного производства, закрылись пивоваренные заводы и шахты. Футбольный клуб 15 лет в упадке, в низшей точке в истории.

И тут приехали люди извне и сказали, что мы чего-то стоим».

Так в сериале «Добро пожаловать в «Рексхэм» (Welcome to Wrexham) говорит комментатор всех матчей клуба с конца 1980-х Марк Гриффитс.

«Люди извне» – два актера из Голливуда. Роб Макэлхенни, шоураннер и актер сериала «В Филадельфии всегда солнечно», и Райан Рейнольдс, мировая суперзвезда и Дэдпул.

Все произошло максимально случайно.

Роб Макэлхенни фанател от американского футбола и ненавидел соккер. Во время ковида сценарист Хамфри Кер посоветовал ему сериал Sunderland ‘Til I Die («Сандерленд» до гроба ). Роб отнекивался, но все-таки включил. И вдруг понял, что хочет так же. Только не уронить команду с историей из Чемпионшипа, а разбудить спящего гиганта. Не хватало только денег.

Роб написал Райану Рейнольдсу (они даже не были знакомы) и предложил купить «Рексхэм». Его выбрали из шести команд в низших дивизионах Британии: самый старый клуб Уэльса (основан в 1864-м), играет на одном из старейших стадионов в мире, 13 лет не может подняться из Пятой лиги.

«У меня есть плохая новость и очень плохая новость. Плохая: я снова ответил в директ кое-кому, кто меня тегнул. А очень плохая: я, похоже, купил половину футбольной команды из пятой лиги в Уэльсе», – так сюрреалистично, по словам Рейнольдса, звучал его разговор с женой Блейк Лавли.

Рейнольдс и Макэлхенни покупали «Рексхэм» тайно, чтобы их имена не просочились в медиа до сделки. Пришлось уговаривать болельщиков из траста (форма управления, подразумевающая совместное управление имуществом, чтобы владелец не мог распоряжаться им без согласия всех членов траста) продать клуб. Актеры пообещали вложить в него не менее 2 миллионов фунтов, подняться как минимум в четвертую лигу, обновить стадион и увеличить посещаемость. За продажу проголосовали больше 95% из 2100 фанатов.

Сделку закрыли в начале 2021 года. С этого момента запустилась новая история «Рексхэма».

Рексхэм – маленький негламурный город шахтеров и пивоваров. С 80-х здесь ничего не производят, а команда 14 лет не может выбраться из пятой лиги

В Рексхэме живут всего 60 тысяч человек – как в Дмитрове, Котласе или Клинцах, но это главный город Северного Уэльса, с несколькими историческими артефактами.

Раньше Рексхэм жил шахтами и пивом. Местный лагер – первый в Великобритании, его производили с конца 19 века и продавали в другие страны. А еще в Уэльсе массово добывали уголь. Так что клуб финансировала пивная компания для болельщиков-шахтеров.

С 1980-х шахты и пивной завод закрыты. Поэтому жизнь в Рексхэме и местные, и голливудские сценаристы описывают сурово.

«Рексхэм – это город, который постоянно бьется с неравенством, – говорит в сериале Welcome to Wrexham бывший председатель совета директоров клуба (до американцев) Спенсер Харрис. – Местные люди заслуживают немного больше, чем получают от жизни. Но есть вещь, которую любят все – наша футбольная команда».

Но вы вряд ли готовы к тому, как подается тяжелое состояние «Рексхэма» в сериале Welcome to Wrexham. Сразу после слов Райана Рейнольдса «Город постоянно бьется с неравенством, люди заслуживают больше, чем получают от жизни» показывают бесславных игроков «Рексхэма» под… Инстасамку. Она поет песню Uebok под бит американского диджея Apashe:

«Holy shit, holy shit, *****, gotta run

Make a hit, make a hit, we ain’t here for fun

Holy shit, holy shit, это hit and run

Make a hit, make a hit, like a machine gun»

Капитан, второй вратарь и опорник рассказывают о негламурной жизни в пятой лиге: средняя зарплата – 3,25 тысячи фунтов в месяц (370 тысяч рублей), в среднем в АПЛ – 240 тысяч в месяц (в 70 раз больше), а болельщики называют их «жирными ублюдками» и «дерьмом».

Рейнольдс и Макэлхенни не смогли сразу приехать в новый клуб, поэтому отправили в Британию наместника – актера и сценариста Хампфри Кера, друга Роба, который и посоветовал сериал про крушение «Сандерленда». Он приехал со съемочной группой уже в статусе исполнительного директора.

«Было ощущение, будто я стою перед теми крутыми плохими парнями из школы, – описывал первую встречу с футболистами Хампфри Кер. – В школе я больше времени проводил с динозаврами [чем с людьми]. Так что это было возвращение к статусу «Привет, я придурок».

«Рексхэм» играл неплохо: держался в середине таблицы, до последнего сохранял шансы на плей-офф.

Правда, новых боссов это не устраивало. Рейнольдс и Макэлхенни решили: если не выходим в плей-офф, то меняем тренера. «Рексхэму» нужно было просто выиграть в последнем (42-м) туре регулярки у «Дагенхэм энд Редбридж». Сыграли 1:1.

Крах.

Рейнольдс и Макэлхенни наняли бывшего директора EFL, тренера уровня Чемпионшипа и лучшего бомбардира четвертой лиги. Их называли «Манчестер Сити» нон-лиги

Летом-2021 новые владельцы поменяли все.

Наняли советником бывшего гендиректора «Лидса», «Брэдфорда» и всей Английский футбольной лиги (2-4 дивизионы английского футбола, она же – EFL) Шона Харви.

Человек, который совсем недавно заключал сделки со Sky Sports на сотни миллионов фунтов в год и решал проблемы 72 клубов, должен вывести одну команду из пятой лиги в четвертую.

Дальше Рейнольдс, Макэлхенни, Кер и Харви выбирали тренера. Разместили вакансию, получили более 100 откликов и… никого не выбрали.

Харви посоветовал тренера Фила Паркинсона, мастера повышений внутри EFL. Он выводил в Чемпионшип самую бедную команду третьей лиги «Колчестер» и «Болтон», а «Брэдфорд» поднимал в третью лигу.

Хампфри Кер так пересказывал диалог с тренером:

– Чего ты хочешь? Мы дадим все!

– Вы уверены, что это серьезно? Что им [новым владельцам] не надоест за полтора года? И они не разочаруются в футболе и не исчезнут, если команда не выйдет в четвертую лигу в следующем году?

Сомнения Паркинсона оправданны. Он двадцать лет тренирует в низших лигах, видел десятки обанкротившихся клубов под внешним управлением, махинации и разочарования владельцев. А тут какие-то американские актеры предлагают дауншифтинг из Чемпионшипа в клуб пятой лиги с непонятными перспективами.

Тем более Рейнольдс и Макэлхенни ничего не понимали в футболе. Роб – фанат американского футбола и «Филадельфии Иглз», а Райан просто любит спорт, даже без конкретики.

Макэлхенни вцепился в тренера. Человека с таким опытом подъема по лигам нельзя упускать.

Теперь совладелец (а не наместник) позвонил Филу Паркинсону и разговаривал с ним полтора часа – прямо между трейлерами на съемочной площадке. Этот разговор не попал в сериал по просьбе тренера.

«Роб бегал за ним, как собака за костью, – комментировал в сериале Райан Рейнольдс. – Немногие знают, но Роб никогда не кладет трубку, пока не получит то, что хочет».

1 июля Фил Паркинсон провел дебютную тренировку в Рексхэме.

За два месяца Паркинсон собрал новую команду. Боссы «Рексхэма» не скупились и забирали футболистов, которые играли на уровне лидеров четвертой лиги или аутсайдеров из третьей.

Конечно, им переплачивали. Без денег никто не опустился бы на две лиги. Но критиковали не «Рексхэм», а футболистов, которые променяли перспективы на деньги и славу в сериале. Особенно нападающего Пола Маллина. Он был лучшим бомбардиром четвертой лиги – 32 гола за «Кембридж Юнайтед».

«Лучший бомбардир Лиги 2 должен переходить в Чемпионшип или хотя бы в топ-команду Лиги 1, – сказал на мини-совете директоров Шон Харви. – Он недостижим для «Рексхэма». А если мы дадим ему то, чего он хочет, наш бюджет будет уничтожен».

Но боссы «Рексхэма» убедили Пола выбрать сериал в Северном Уэльсе.

Как-то в камеру попал разговор молодых игроков про Маллина: «Да он налогов платит больше, чем я зарабатываю». Другой молодой признался, что сказал новому форварду: «Каждый раз, когда ты не попадаешь по воротам, ты должен нам 50 фунтов. Раз уж ты так много стоишь, то должен забивать каждый гребаный момент».

Хорошее начало.

«Если люди хотят называть нас «Манчестер Сити» Национальной лиги – пусть будет так. Но на самом деле это неправда, – говорил Хампфри Кер The Athletic. – Как и «Сити», мы были большим клубом, ожидающим любви. Если бы мы просто вложили деньги в клуб, у которого нет большого количества болельщиков и истории, я бы чувствовал себя виноватым».

Если бы у «Рексхэма» ничего не получилось, – Маллин стал бы символом пустых трат заносчивых американцев.

«Рексхэм» не смог купить победы. Болельщики требовали уволить тренера, а тренер – еще денег

Сезон-2021/22 начался плохо.

«Рексхэм» снова шел в середине таблицы. Обыгрывал явных аутсайдеров, проигрывал или играл вничью с лидерами и конкурентами за выход в четвертую лигу.

В конце октября до Британии наконец долетели Рейнольдс и Макэлхенни. Но было совсем не до глянцевого блеска звезд – громыхнул провальный матч. «Рексхэм» быстро пропустил два гола от «Мейденхеда» и приправил старт красной карточкой. Фанаты соперников издевательски скандировали: «Райан Рейнольдс, ты купил не тот клуб».

После крепкой матерной речи Фила Паркинсона «Рексхэм» сравнял счет – 2:2. Но в итоге проиграл 2:3.

«Когда ты инвестировал в команду, смотреть такой матч – пытка, – рассказал Рейнольдс. – Мне все очень понравилось. Каждая секунда матча. Но мы отыгрались со счета 0:2 и все равно проиграли. Так что в паре моментов у меня была агония».

«Рексхэм» опустился на 11-е место. Болельщики все активнее призывали уволить главного тренера Паркинсона и его штаб, а еще – желательно – разогнать футболистов и набрать новых.

Тренер убеждал, что нужно купить еще игроков зимой. Будут трансферы – будет результат.

«Я не против дать ему время, но он просит значительную сумму на усиление. Речь даже не о том, оставить его или нет, – размышлял Макэлхенни. – Нужно удвоить бюджет на этот и следующий сезон».

Изначально владельцы «Рексхэма» собирались тратить 1,5 миллиона фунтов в год. Теперь нужны 2,3 миллиона.

«Я владелец футбольного клуба совсем недолго, но уже понял, что это забирает кучу времени, выматывает эмоционально. Идиотизм с точки зрения финансов и вызывает зависимость» – говорил Рейнольдс.

Пока один совладелец сокрушался, второй искал советов. Макэлхенни договорился о встрече c Джеффри Лури, владельцем его любимой команды НФЛ «Филадельфия Иглз». Естественно, философский разговор попал в сериал.

Лури объяснил, что поражения убивают, но без них никуда. А думать о команде нужно на год, два или даже пять вперед. Один неудачный год – не причина все бросать. Главное – траектория. Если команда не растет, не стоит бояться сложных решений и менять тренера.

Что ж, Фила Паркинсона оставили.

Но не из-за результатов (к зиме «Рексхэм» поднялся на третье место после серии побед), а из-за командной культуры, энтузиазма и прогресса в игре.

Новый символ Рексхэма – группа Declan Swans. Электрик, почтальон и воспитатель написали песню про Рейнольдса и Макэлхенни и стали звездами (выступали на разогреве у Kings of Leon)

Райан Рейнольдс откровенно говорил, что спорт для него – сторителлинг. «Рексхэм» – это история не только про футболистов, но и про людей внутри и вокруг клуба. Американцы сразу делали большой акцент на болельщиков. Как минимум надо было убедить их продать клуб, затем – понравиться и вдохнуть новые эмоции в шахтерский городок.

Новые владельцы познакомились с владельцем магазина DVD-дисков (ярый фанат «Рексхэма»), викарием главного собора города (еще он экзорцист), а закончили вечер в баре Turf, расположенном стена к стене со стадионом. Там они встретились с группой Declan Swans, чья песня It’s always Sunny in Wrexham с отсылкой к сериалу Роба Макэлхенни уже стала одним из символов «Рексхэма».

«В километре от центра города разваливался старенький стадиончик. Никто не вкладывал в него даже пенни, пока его не взяли Дэдпул и Роб Макэлхенни». Этот припев сдел Declan Swans суперзвездами Рексхэма, а Райан Рейнольдс даже записывал тиктоки. Но это было только начало.

Солист Майкл «Скут» (прозвище за любовь к скутерам) Хетт работает в детском саду, гитарист Марк Джонс – на почте, а барабанщик Бен Джонс – электрик. Они с детства болеют за «Рексхэм», ходят на одни и те же места на стадионе, а последние 20 лет собираются в гараже и играют музыку.

После выхода той самой песни осенью 2021-го у Скута обнаружили рак толстой кишки. Он перенес две экстренные операции и химиотерапию.

«Изменения в «Рексхэме» заставляют меня бороться с болезнью и продолжать жить, – говорил Майкл Хетт. – Хочу увидеть «Рексхэм» в EFL до того, как покину эту планету».

Через год в Welcome to Wrexham показали письмо врача: согласно КТ, признаков ухудшения нет. Майкл с друзьями все так же ходит на футбол. Только все вокруг изменилось.

«Все сошли с ума после сериала, – рассказывал The Athletic гитарист Марк Джонс. – Нас останавливают на улицах дети, люди из США, Канады. Предлагали большие концерты и деньги! Нашу песню на Spotify послушали 270 тысяч раз! На этой неделе 1200!»

«Садишься на место на стадионе, где сидел много-много лет. И тут все начинают петь твою песню», – добавляет солист Майкл Хетт.

О Declan Swans говорили и на уровне всей Великобритании. На BBC Гари Линекер анонсировал матч «Рексхэма» в Кубке Англии с отсылкой к песне: «29 января во всегда солнечный Рексхэм приедет «Шеффилд Юнайтед». Возьмите Дэдпула и Роба Макэлхенни».

В 2023-м простые парни, раньше выступавшие только в гараже, сыграли на разогреве у Kings of Leon. В цветных шортах и футболках «Рексхэма». Как в гараже!

Лучшего бомбардира «Рексхэма» обвиняли в продажности, но он переехал ближе к дому и сыну-аутисту и посвящал ему каждый гол

Вторая главная песня Declan Swans – про Пола Маллина, того самого нападающего, который мог бы поехать в Лигу 1 или Чемпионшип, но согласился на приключение «Рексхэма» в пятом дивизионе.

«Я читал в интернете, что по меркам пятой лиги моя зарплата – просто грабеж, – объяснял Маллин в сериале. – Фанаты по всей стране говорят, что я выбрал деньги или еще какую-то глупость. А мне просто хотелось быть ближе к семье. Моему маленькому сыну Алби 2,5 года. Весь прошлый год я провел вдали от него, поэтому думаю только о нем и хочу проводить как можно больше времени вместе.

Даже если бы мне предложили 60 тысяч фунтов в неделю в каком-нибудь Китае, я бы отказался. Сел бы напротив сына и подумал: «Ну как я тебя оставлю еще раз».

Сын Пола Маллина – аутист. Мальчик быстро начал ходить, хлопал в ладоши, чтобы подать сигнал, что ему что-то нужно, копировал звуки. Но после года перестал держать зрительный контакт и даже пытаться говорить. Начался регресс.

Маллин играл за «Кембридж Юнайтед». В четвертой лиге Англии, но в четырех часах езды от дома в Ливерпуле. Рексхэм – в 40 минутах на машине от дома. Так что Маллин согласился на пятую лигу из-за близости к дому, а деньги просто помогли убедить его.

Пол сразу стал лидером и главной звездой «Рексхэма», болельщики сочинили персональный чант:

«У нас есть Маллин, супер Пол Маллин. Не думаю, что вы до конца понимаете. Он играет в красно-белом, он гребаный динамит, у нас супер Пол Маллин!»

В первом же сезоне Маллин забил 26 голов в 38 матчах чемпионата и праздновал каждый гол буквой А – в честь сына Алби.

Рейнольдс шутил, что продаст ребенка, чтобы найти деньги на команду

Но одного Маллина было мало для подъема в следующий дивизион. Зимой «Рексхэм» купил трех игроков и побил трансферный рекорд – 300 тысяч фунтов за второго форварда Олли Палмера.

Так что Рейнольдсу и Макэлхенни пришлось доставать деньги.

Они снимались в кринжовых роликах для старого спонсора Ifor Williams Trailers, подписали контракт с генеральным спонсором TikTok, завели в нем аккаунты и рассказывали про «Рексхэм» и закулисье съемок, Роб Макэлхенни общался с правительством Уэльса. Даже пробились в FIFA 23 («Рексхэм» включили во вкладку «Остальной мир») и снимали рекламу прямо на стадионе.

На «Рексхэм» приходили звездные друзья владельцев. Особенно яркими были вип-ложи на финале FA Trophy, кубка для команд 5-й лиги и ниже. На «Уэмбли» на матч «Рексхэм» – «Гримсби Таун» пришли 46 тысяч человек, среди которых оказались владельцы Роб Макэлхенни и Райан Рейнольдс с женой Блейк Лавли, актеры Джейсон Судейкис, Кит Харрингтон и Уилл Феррелл.

Рядом с Райаном Рейнольдсом сидел Дэвид Бекхэм. Максимальная концентрация популярности и звездности.

Владельцы слушали, как 25 тысяч фанатов поют гимн Уэльса, а потом увидели обидное поражение – 0:1.

Макэлхенни и Рейнольдс продолжали уходить в минус.

«Вы платите игрокам в пятой лиге на уровне команд-лидеров четвертой, – говорит владельцам советник и бывший президент EFL Шон Харви. –. Мы теряем 1,1 миллиона фунтов в год. В четвертой лиге клубы получают от лиги по миллиону фунтов за телеправа. Так что повышение в лиге покрывает все потери, если не повышать зарплаты».

Макэлхенни: Если мы не выйдем в этом году, то потеряем еще миллион фунтов?

Харви: Да.

Рейнольдс: Понятно. И страшно ######.

Спасения от долгов два: либо срочно подниматься в четвертую лигу, либо увеличить стадион. Но это еще 20 миллионов фунтов на реконструкцию!

Макэлхенни и Рейнольдс прошли все возможные бюрократические процедуры, Роб бесконечно ныл на камеру, как долго нужно ждать и сколько одобрений получить для обновления арены. Дискуссия даже дошла до Палаты общин и Бориса Джонсона (он одобрил), но грант «Рексхэму» так и не дали.

«У меня нет 20 миллионов фунтов! Не знаю, как у Райана, но, думаю, и у него нет. Он может сказать, что есть. Но я #### не верю», – ругался Макэлхенни.

«Я продам одного ребенка. У меня их четыре, даже не знаю их имена», – пошутил Рейнольдс на созвоне.

Так что выход один – подняться в четвертую лигу.

За несколько туров до конца «Рексхэм» даже очутился на первом месте. Правда, вскоре главный соперник доиграл отложенные матчи и перед последним туром оторвался на три очка. Если «Стокпорт» проиграет, а «Рексхэм» выиграет, команда Рейнольдса – в четвертой лиге. Как и мечтала.

В последнем туре «Стокпорт» выиграл, а «Рексхэм» проиграл «Дагенхэм энд Редбридж». Команде, которая не пустила их в плей-офф годом ранее.

В плей-офф «Рексхэм» проиграл «Гримсби» 4:5, пропустив на 119-й минуте.

Король Чарльз приехал в гости к «Рексхэму» и пошутил с Макэлхенни про Филадельфию. Но это не помогло клубу победить бюрократию

Несмотря на грустный финал сезона, Рейнольдс и Макэлхенни не разочаровались в футболе. Наоборот, клуб рос, город стал счастливее.

«Рексхэм» посещало в два раза больше людей: до ковида в пятой лиге в среднем ходили 4-5 тысяч. В сезоне-2021/22 – в среднем 8 647 человек.

Активные болельщики «Рексхэма», которых часто показывали в первом сезоне, стали звездами и расписывались на футболках у туристов, которые приезжали на матчи в Уэльс из Португалии, Австралии, США, Таиланда, Бразилии.

Бар Turf возле стадиона удвоил выручку и стал главным туристическим местом (после самой команды).

Declan Swans стали популярной группой.

А тут еще и позвонил король. Да, король Чарльз.

Макэлхенни и Рейнольдс усиленно готовились и даже работали с учителем по этикету. Они учились правильно садиться (класть руки только на колени), аккуратно ходить с прямой спиной, правильно кивать головой для приветствия и обращаться к королю.

В декабре 2022-го король Великобритании приехал в Уэльс – и сразу заглянул на стадион «Рексхэма».

Чарльз осмотрел стадион, поприветствовал команду и владельцев и спросил, откуда они.

«Я из Филадельфии, но живу в Лос-Анджелесе», – сказал Макэлхенни.

«Слышал, что там всегда солнечно», – ответил Чарльз. Это была отсылка: Роб прославился благодаря сериалу «В Филадельфии всегда солнечно».

Позднее Чарльз, присваивая Рексхэму статус города (City вместо Town), сказал, что местный футбольный клуб – «одно из чудес города» и «как никогда прославляет Уэльс по всему миру».

Правда, эти теплые слова не решили проблемы «Рексхэма». Денег на реконструкцию стадиона не дали, пришлось сносить старую стоячую трибуну на свои. А потом вложить еще больше в усиление состава.

«Финансово, если мы не выйдем в следующий дивизион, нам ######» – сказал Макэхленни перед сезоном-2022/23.

«Рексхэм» тратил около 8 миллионов фунтов в год – примерно в 3 раза меньше середняков Чемпионшипа и в 8 раз меньше команд, которые бьются за выход в АПЛ. Для пятой лиги деньги абсолютно космические.

Теперь права на ошибку не было, и Рейнольдса спас бывший вратарь «МЮ» Бен Фостер. Вернулся в футбол ради «Рексхэма»

В феврале 2023-го у «Рексхэма» опять сломался второй вратарь. В сезоне-2021/22 Роб Лейнтон был основным, но не доиграл из-за проблем с кистью. Лечился почти год, провел несколько матчей – и опять в лазарет.

«Рексхэм» экстренно позвал 40-летнего Бена Фостера, бывшего вратаря сборной Англии и «Уотфорда», который завершил карьеру перед началом сезона. Вратарь отказался от денег «Ньюкасла», чтобы наслаждаться пенсией и вести блог – прежде он снимал матчи с GoPro в воротах.

В марте 2023-го Фостер возобновил карьеру ради «Рексхэма». Для него это не чужой клуб. Именно здесь в 2004-м Бен впервые стал основным вратарем – и только потом были «МЮ», сборная Англии и «Уотфорд».

«Я уже наслаждался пенсией и начал (отвратительно) играть в гольф, – рассказывал Фостер. – Мне очень нравилось. Делал все то, на что не хватало времени последние 20 лет жизни. И тут постучался «Рексхэм». Здесь моя карьера взлетела, я многим обязан клубу.

Сразу сказал тренеру, что пришел играть. Очень хочу и верю, что могу. Я здесь не для того, чтобы набрать подписчиков в инстаграме, правда хочу играть».

Впрочем, и с подписчиками все супер. Фостер сразу попал в стартовый состав и получил приток аудитории: +220 тысяч в инстаграме (было 400 тысяч) и +230 тысяч на ютубе (было 1,2 миллиона).

Абсолютный win-win. Ведь «Рексхэму» достался топовый голкипер с опытом АПЛ.

«Мне позвонили американские друзья и спросили: «Слушай, а кто такой Бен Фостер? Мы не очень понимаем в соккере, – рассказывал тренер вратарей «Рексхэма». – Я ответил: «Все очень просто. Представьте, что вы подписали Тома Брэди». Взять Фоззи (так называли Фостера в клубе) – как оформить страховой полис. Мы получили топового вратаря. Да, он долго не играл. Но у него есть… родословная».

Фостер стал основным кипером – и любимцем владельцев.

К апрелю «Рексхэм» поднялся на первое место в лиге, но шел вплотную с «Ноттс Каунти». Судьбу чемпионской гонки и прямого повышения решал очный матч за четыре тура до конца.

И там – настоящая драма:

45+4: «Ноттс Каунти» забивает первым

48: Пол Маллин сравнивает

69: «Рексхэм» выходит вперед

75: «Ноттс Каунти» забивает еще один

78:«Рексхэм» отвечает. 3:2!

90+5: В ворота «Рексхэма» ставят пенальти, но его берет Бен Фостер!

Фостер радовался как никогда. Тот матч он до сих пор вспоминает с мурашками. Бен никогда не празднует сэйвы и всегда считал дураками вратарей, которые радуются слишком сильно. Но тут все принципы смыло волной безумного счастья.

Роб Макэлхенни, осчастливленный повышением в классе, даже поцеловал Фостера в губы. Бен сказал, что на этом моменте надо заканчивать документальный сериал про «Рексхэм».

Рейнольдс тоже был счастлив:

«Кажется, у меня больше нет сердца, оно буквально выпрыгнуло из груди во время матча. Это не было похоже ни на что, что я видел в жизни. Когда доберусь до Бена Фостера, придется включить его в список травмированных. Потому что я так крепко его обниму, что сломаю ему ребра».

Спойлер: не сломал!

Рейнольдс и Фостер встретились в подтрибунке, действительно крепко обнялись, а потом актер прокричал: «Ты сукин сын! Что это вообще было? Ты слишком стар для этого!»

После такой эмоциональной победы стало понятно, что чемпионство «Рексхэм» не отдаст.

Через три тура валлийцы победили дома «Борхэм Вуд» – и официально оформили выход в четвертую лигу. Вместе с ними через плей-офф поднялся «Ноттс Каунти», тот самый соперник, который так мешал во втором сезоне сериала.

Теперь «Рексхэм» вдохновляет других звезд и идет на повышение из четвертой в третью лигу

Теперь клуб из маленького валлийского городка – мировой бренд. Команда Рейнольдса ездила в предсезонное турне в США летом 2023-го – проиграла основе «Челси» (0:5), обыграла вторую команду «Лос-Анджелес Гэлакси» (4:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:1).

Три года назад матчи «Рексхэма» не были интересны никому. Теперь их показывают на ESPN.

В Северный Уэльс приехал принц Уэльский Уильям, следующий в очереди на британский престол – и выпил пару пинт пива в баре Turf возле стадиона.

Из-за сериала про клуб Том Брэди, легенда американского футбола, вложился в «Бирмингем» и увлекся футболом – даже ездил на классико смотреть на Джуда Беллингема, бывшего игрока клуба. Актер Рассел Кроу вложился в «Лидс», звезда Top Gear Джереми Кларксон начал спонсировать «Чедлингтон» из 13-й (!) лиги Англии.

«Рексхэм» тоже не останавливается. В сезоне-2023/24 клуб Рейнольдса прошел еще один уровень: занял третье место в чемпионате и получил прямой промоушен из четвертой в третью лигу Англии.

Без Бена Фостера (он окончательно ушел из спорта), но со Стивеном Флетчером (бывшим нападающим сборной Шотландии, «Марселя» и «Сандерленда»), Джеймсом Макклейном (103 матча за Ирландию, играл в АПЛ за «Сандерленд» и «Вест Бромвич») и старыми звездами: нападающим Полом Маллином (24 гола за 37 матчей) и Эллиотом Ли (16 голов в 45 матчах).

Выход оформили за несколько туров до конца. «Рексхэм» победил «Форест Грин Роверс» 6:0, а после игры стадион взорвался от счастья. Болельщики выбежали на поле, жгли пиротехнику и обливались пивом вместе с игроками.

«Если бы несколько лет назад мне сказали, что я буду плакать от радости из-за футбольного матча, проходящего в Северном Уэльсе, вы были бы Робом Макэлхенни. Поздравляю «Рексхэм» и своего подельника», – написал после бури счастья Райан Рейнольдс.

Похоже, это стоило 9 миллионов фунтов, которые актеры потратили на клуб за три года.

А Рейнольдс и Макэхленни еще на один шаг ближе к мечте.

И речь, конечно, про АПЛ.

