«Надо признать ошибку: у нас дырявый регламент». Президент РПЛ Алаев – о нашем футболе в 2023-м

Синие тракторы, мороз, новый Суперкубок и формат РПЛ.

Что такое РПЛ в конце 2023 года? С одной стороны – воскресла интрига, «Зенит» не первый, а за бронзу готова биться половина таблицы. С другой стороны – влияние Fan ID на посещаемость и скандальные снежные матчи с синим трактором на газоне.

В конце декабря президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопросы журналистов о проблемах: от морозных матчей и конфликта с боссом судей до распределения денег (более 9 миллиардов рублей!), формата чемпионата и Суперкубка.

«Весна-осень» не будет

Несмотря на скандалы с холодными и снежными матчами в ноябре и декабре, Алаев убежден, что переходить на систему «весна-осень» не стоит:

«Говорить сейчас об этом только после неудачных декабрьских игр недальновидно, на подобное решение влияет много факторов.

Мы остаемся членами УЕФА. Да, мы не сыграем на Евро-2024 летом, но ряд футболистов из РПЛ могут поехать, легионеров надо отпускать. Как разводить телевизионные слоты с матчами РПЛ? Играть матчи РПЛ параллельно с Евро невозможно.

Понятно, что проводить матчи в декабре некомфортно как клубам, так и болельщикам. Но дискуссия о переходе на «весна-осень» сейчас неактуальна».

Нужно поменять правила календаря: не играть даже в -15, разрешить переносы из-за снегопада и играть по 5 матчей подряд зимой на юге в тепле

Самая обсуждаемая проблема РПЛ сейчас – календарь и зимние матчи. У Алаева есть мысли, как все исправить:

«Я уже извинился за матч «Балтика» – «Спартак». Абсолютно точно можно сказать, что это прокол лиги.

В матче ЦСКА – «Ростов» лига была за перенос. На мой взгляд, было целесообразно перенести игру на следующий день. Можно было привести поле в порядок: по прогнозу погоды снегопад заканчивался вечером. Матч мог быть сыгран на очищенном поле, хоть и не совсем в комфортных условиях.

«Ростову» нужно было бы всего лишь продлить гостиницу на один день, но мы сохранили бы целостность календаря, а не уходили бы в зимнюю паузу с разным количеством матчей в турнирной таблице.

Но наш регламент не позволяет перенести матч никому, кроме судьи. Причем есть четко прописанные форс-мажоры. Например, если на стадионе отключен свет, то матч можно перенести на следующий день. Из-за погодных условий перенести игру лига не может. Ни судья, ни делегат, ни президент РФС, ни президент РПЛ – никто не может прийти за час до матча, когда валил снег, и сказать: «Игры не будет».

Причем судья может только приостановить матч после стартового свистка. Я общался с арбитром Шафеевым и сказал, что РПЛ – за перенос игры ЦСКА – «Ростов», потому что поле опасно для здоровья футболистов, а картинка не соответствует требованиям. Судья должен был вывести команды на поле, дать стартовый свисток – и только после этого приостановить матч и перенести на завтра. Вот такой у нас регламент. Также по регламенту разметку на поле выбирает арбитр.

Этот случай вскрыл нашу проблему в регламенте. Нужно четко прописать, кто, как и на основании чего может перенести матч. Также мы должны думать о болельщиках, которые пришли на стадион и мерзнут.

Нужно признать ошибку, что у нас дырявый регламент. Хотим исправить его в ближайшее время: расширить список форс-мажоров, при которых следует переносить матч, добавить возможность обязать команды брать с собой второй комплект формы другого цвета».

Алаев убежден, что нужно пересмотреть еще несколько ограничений. Например, температуру, при которой можно играть:

«Рекомендация про -15 градусов поступила от УЕФА. Мне кажется, что тут тоже надо подумать. В -15 градусов действительно очень холодно, и болельщики, и в первую очередь футболисты подвергаются большому риску. На исполкоме РФС обсуждалась данная тема. Считаю, эту норму тоже можно пересмотреть».

Еще, по словам Алаева, нужно менять правила составления календаря. Президент лиги убежден, что лучше играть по 5 матчей подряд дома или в гостях зимой, чем выходить в снег и мороз в Воронеже и Оренбурге:

«До момента, когда я возглавил лигу, мне не приходилось заниматься составлением календаря. У меня это было в первый раз. Я пришел к экспертам, спросил, как это нужно делать. В итоге узнал, что у нас есть базовые принципы календаря. Их несколько.

Например: нельзя больше трех матчей подряд проводить на выезде, больше трех матчей подряд дома, нельзя проводить два тура подряд с соперниками категории АА («Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА), нельзя, чтобы в одном туре было несколько матчей категории АА – и так далее. Эти критерии придуманы много лет назад.

Из-за этого получается, что для того, чтобы кто-то не сыграл четыре матча подряд дома, нужно играть в Воронеже в декабре.

У меня возникает вопрос: лучше условному «Зениту» или «Краснодару» провести четыре игры дома на стыке ноября и декабря, а «Оренбургу» четыре на выезде – или так? В итоге же все равно все проведут равное количество матчей и дома, и в гостях. Мы сами себя загнали этими принципами. Уверен, что их надо пересматривать. Буду разговаривать с клубами, будет кто-то играть 5 матчей на выезде, но при +15 в хороших условиях.

Есть еще ограничения клубов. У кого-то 18 концертов. Мы пытаемся учесть все интересы клубов как наших работодателей. Но потом сами клубы из-за этого страдают».

Распределение денег – большая реформа РПЛ. Клубам будут платить за активность в медиа, молодых игроков и посещаемость

Другая важная проблема, которую РПЛ хочет решить до конца сезона – распределение денег от телеправ:

«Мы хотим изменить систему распределения. Сейчас 50% делятся поровну между 16 клубами, а вторые 50% распределяются в зависимости от места в таблице. Мы для себя поставили цель – ввести третий компонент.

Речь идет о пуле маркетинговых активностей: работа с аудиторией в диджитале, проведение качественного матчдея, посещаемость, производство собственного контента. Кроме того, думаем о внедрении и его дальнейшем учете в модели распределения средств индекса «Влияние молодого игрока».

У нас некоторые клубы консервативные, очень разные в подходах. Но – мы как лига, а они как клубы – начинаем понимать многие вещи.

Правление РПЛ одобрило стратегию развития лиги, которую будет необходимо принять на общем собрании. Очень надеюсь, что там же рассмотрим проект модели распределения средств. Могут ли другие клубы сказать: «Нам не нужна новая система, давайте 50 на 50»? Могут. Но я сделаю все, чтобы этого не было. Я не хочу этого. Если мы не поменяем систему, честно, для меня это прям удар под дых случится.

1. Влияние молодого игрока

Если команды ориентируются на молодежь, она находится на поле и выполняет свою работу качественно – это нужно стимулировать. Стимулировать на развитие молодых игроков, а не на привоз очередных восьми легионеров.

2. Работа с аудиторией в диджитале, производство контента, посещаемость и матчдей

Медиалига много чего делает спорного, но и сделала много полезного. Они по-другому работают с аудиторией. Даже самые консервативные руководители клубов сейчас видят, что это не какая-то вспышка была, а что нужно взять оттуда какие-то элементы, чтобы это сработало и у нас.

Испанские коллеги уже работают в этом направлении и создали маркетинговый чемпионат. Да, в нем не участвует «Реал», однако остальным интересно. У нас уже зафиксирована в регламенте необходимость выхода в микст-зону не менее двух игроков, но привел четырех, разместил камеры в раздевалке, запустил активности с игроками, нацепил камеры GoPro – клуб набирает баллы. Условно, клуб X ничего не делает, не получает баллы, а клуб Y получил варианты, как он может эти баллы получить, победил в рейтинге – и получил деньги от лиги. Рабочий подход? Для меня – вполне.

Если нам удастся справедливо перераспределить средства между клубами, которые работают с аудиторией, — это будет отлично.

Что касается посещаемости, наш KPI – 16 800. Цифра, которая взята из сезона-2018/19, лучший сезон по посещаемости после домашнего чемпионата мира. Сейчас, ввиду разных факторов, цифра кажется недостижимой в ближайшие два-три года. Будем обращаться в РФС для пересмотра критериев эффективности нашей работы – ввиду объективных внешних факторов».

Формат РПЛ пока не поменяется. Максимум – дополнительный летний турнир или новый Суперкубок

При этом изменение формата чемпионата, по словам Алаева, сейчас не обсуждается:

«Я не вижу сейчас вариантов, чтобы в ближайший год формат был изменен.

Свою позицию много раз озвучивал: я не такой консервативный, как многие представители индустрии, мне нравятся разные новые форматы. Полтора года назад, когда голландская компания была привлечена к работе, ставилась цель больше играть. Помимо увеличения интриги, нужно больше зарабатывать.

После этого произошло много событий, но сейчас можно говорить о том, что отчасти этот вопрос решился – изменение формата Кубка России через предложения, которые сформировали рабочая группа Романа Бабаева и Павла Пивоварова. По факту почти 2,5 млрд пришло в индустрию через призовой фонд от букмекеров. Главное, что клубы РПЛ стали играть не 32 матча в среднем. Сейчас матчей значительно больше, минимум 36, причем без еврокубков. Отчасти задача была решена.

Кроме того, я не чувствую сейчас тяги от клубов к изменению формата. Наверное, у меня не хватает аргументов. Плюс они говорят, что и так много играют, зарабатывают. Наверное, где-то работает консерватизм.

Мы внимательно смотрим за тем, что происходит у наших коллег. Как пример, NBA сделали всесезонный турнир – 26 процентов роста аудитории! Лига чемпионов уже совсем скоро стартует в новом формате. Я вхожу во все рабочие группы, общаюсь с президентами клубов, с журналистами – если бы была тяга к изменению чемпионата, подхватил бы ее и пошел. Но ее сейчас нет. Ближайший сезон – 30 туров в классическом формате, а дальше будем смотреть. Многое будет зависеть от того, где мы окажемся. Сейчас мы в подвешенной ситуации, поэтому можем играть и Кубок. Но однажды мы вернемся к международным матчам – и что делать с турнирами? С Суперкубком? С системой весна-осень?»

Дискуссия об изменении формата чемпионата заглохла. Но Алаев говорит о других изменениях. РФС и РПЛ обсуждают создание нового турнира или изменение Суперкубка:

«Сейчас активно обсуждается в рабочей группе проведение дополнительного турнира. В нем могут быть от 4 до 8 команд, турнир в формате плей-офф. Максим Львович [Митрофанов] комментировал, работа над этим вариантом ведется. К подобному предложению привел успешный опыт клубов, которые самостоятельно провели Братский кубок или матчи с представителями Медиалиги.

Есть предложение о реформе Суперкубка. Это может быть финал четырех или финал шести. Если мы вернемся в международные соревнования, то не играть в декабре – не оптимальный вариант для всех клубов. Международные соревнования могут быть в декабре или даже в январе, к ним надо готовиться. На мой взгляд, таким турниром может стать Суперкубок. Рабочий вариант, чтобы не всем нужно было морозиться, остальные ушли в отпуск».

Телерейтинги РПЛ выросли, а топ-матчи популярнее боев Махачева

«РПЛ сейчас – один из самых интересных чемпионатов. По итогам первой половины есть интрига. Это главное. Надеюсь, что и вторая часть сезона будет такой же. В любом случае РПЛ ― самый посещаемый, самый смотрибельный, самый дорогой турнир.

Есть официальный ТВ-показатель, который используют все, – это доли и рейтинги от компании Mediascope, который используют все. Главное обоснование тв-рекламы, спонсорского пакета и всего прочего. Цифры спорные, но других нет. Для нас ключевой ТВ-показатель – рейтинг, – мужчины 18+. Когда мы год назад говорили об изменениях, основным аргументом для клубов было падение рейтинга. С 15 июля по 15 декабря в топ-30 среди всех спортивных трансляций – 19 матчей РПЛ.

Для нас базовый показатель – [рейтинг] 1.4, который долго держался. По итогам 18 туров мы вышли на показатель 1,51. Самый высокий ТВ-рейтинг – у матча «Спартак» –- «Зенит». Второе место – ЦСКА – «Краснодар». Третье – «Спартак» – ЦСКА. И только на четвертом месте бой Махачева. Все товарищеские матчи сборной России также находятся в рейтинге топ-30. Это говорит о том, что РПЛ смотрят, аудитория растет. Обосновать, почему это происходит, – я не готов. Нужно покопаться для этого. Но совершенно точно один из факторов – это спортивная интрига».

Алаев также говорит, что интерес к РПЛ есть и за рубежом. Пока скромный, лигу показывают только в соседних странах, но есть и предложение из Китая:

«Сейчас все чуть оживились, движение пошло. Да, цифры, которые предлагают дружественные страны, не сильно радуют. Но год назад ― был просто ноль, никакого интереса. От дна мы оттолкнулись, какие-то сделки возможны. Это и страны, откуда в РПЛ много игроков приезжают, и богатые страны с Востока.

Предлагают за сезон от 50 до 100 тысяч долларов. Это лучше, чем ноль, плюс присутствие на какой-то территории. Но есть вещи важнее суммы контракта: позиционирование, хайлайты, какие это платформы, если, например, говорить про Китай.

― Какое у вас позиционирование в этих переговорах?

― Есть желание, чтобы нас показывали везде. Те же китайцы очень любят футбол ― они смотрят все, а не только АПЛ. Думаю, что китайские футболисты могут появиться в РПЛ. Предложение по покупке прав есть, мы его пока не принимаем, потому что это должно быть долгосрочное сотрудничество. Сейчас китайцы нас уговаривают. Мы им говорим, что, во-первых, денег мало. А, во-вторых, нам важно, как они будут нас дистрибутировать.

Сейчас РПЛ показывают только на ближайших к нам территориям, однако постепенно интерес из недружественных стран снова появляется. Для понимания: ― мы же делаем сейчас статистику с «Яндексом» и «Русcтат», а недавно на нас вышли итальянцы ― хотят тоже предложить что-то со статистикой. Или, например, мячи ― у нас есть варианты Nike или Demix, но недавно проявил интерес к сотрудничеству один европейский производитель.

Скандал с Мажичем: Алаев не понимает закрытость и ни разу с ним не общался. Босс РПЛ уверен, что судьям нужно быть прозрачнее, потому что лига не понимает их решения

Александр Алаев уже не раз открыто выражал недовольство судейством публично атаковал босса судей Милорада Мажича. Теперь Алаев подробнее объяснил, что происходит:

«Чтобы был конфликт, нужно общаться. Хотя бы раз. Я с господином Мажичем не общался ни разу. Обещал не комментировать судейство, но первая часть сезона закончена, поэтому могу себе позволить.

Надо понимать, что судейство – прерогатива РФС. Я к коллегам из РФС отношусь с уважением, отдельное им спасибо за офсайдные линии. Мои резкие высказывания по судейству были для того, чтобы привлечь внимание к проблеме.

На мой взгляд, руководители судейского корпуса выбрали неправильную тактику работы: минимум публичных объяснений и контактов с клубами. Также было видно, что у того же ЭСК крен на защиту арбитров. И это не только мое мнение ― коллеги с международным опытом со мной согласны.

После моих высказываний встречи с частью клубов состоялись. Работа ЭСК тоже изменилась. Да, мои слова были эмоциональными и резонансными, но привлечь внимание к работе судейского корпуса мне удалось. Оценивать саму работу судей не буду, но некоторые решения ЭСК остаются для меня непонятными. Например, решение не удалить Пиняева за фол на Клаудиньо. Для меня это очевидная красная карточка. Со мной согласились пять действующих европейских арбитров Лиги чемпионов, а ЭСК же сказал, что это желтая. Но пусть работают – я больше всех заинтересован в том, чтобы скандалов было меньше.

Есть еще одна вещь – открытость. Ла Лига, АПЛ публикуют переговоры судей после самых резонансных решений – тот же матч «Тоттенхэма» и «Ливерпуля». У нас сейчас такого нет. Чем больше мы будем это засекречивать, тем больше будет вопросов. А хотелось бы слышать переговоры арбитров во время принятия ключевых решений.

Когда Хачатурянц был главой ЭСК, я регулярно был на совещаниях, видел, как все происходит. Там люди спорили, обсуждали, принимали решения. Да, тоже были ошибки, но было понимание, как работают люди. Как сейчас работает ЭСК? Мы не знаем. Собираются ли они? По телефону обсуждают? По почте им материалы присылают? Нам не нужно право голоса ― просто станьте чуть прозрачнее.

Возвращаясь к Мажичу – я же не обиделся на него, что он не общается. Но ты же приехал в страну, где есть устоявшаяся структура управления футболом, где есть работодатель, который платит тебе зарплату. Почему нельзя прийти на общее собрание клубов и сказать: «Меня зовут Милорад Мажич, я теперь руковожу судьями. У меня такая позиция, я не буду с вами общаться, у меня такой подход. Я к вам отношусь с уважением, но у меня такая позиция – я закрытый». Я бы сказал: «Странно, но ладно». Это позиция.

Обсуждали это с Александром Дюковым. Президент РФС остро реагирует на громкие заявления, как и я сам. Он предлагал организовать нам встречу. Но до моих слов встреч никаких не было. Поэтому после предложения Дюкова я сказал, что в моей встрече с Мажичем смысла не вижу, потому что не хочу раскачивать лодку. А играть на публику, что мы где-то появились – зачем?»

― Как вам идея с приглашениями иностранных арбитров?

― Лиге нужен качественный арбитраж. Я не знаю, сколько сейчас боевых единиц у департамента: кто-то не в форме, кто-то на травме. Если клубы решили, что у иностранцев будет право судить здесь, значит, будут судить. Но мне важнее, что наши судьи получили возможность не только вариться в собственном соку, но и куда-то выезжать.

РПЛ за пиво на стадионах, но Минздрав считает это стимулированием алкоголизма

На пресс-конференции Алаева обсуждали и другую шумную тему – потенциальное возвращение пива на стадионы:

«Осенняя сессия Госдумы закончилась, официальных совещаний сейчас нет. Работу ведет профильный комитет, мы с ним на связи. Мы понимаем, какие ведомства были против. Надеюсь, до следующего сезона ситуация будет решена. Позицию от РФС, лиги и клубов мы высказали и официально направили, готовы обсуждать.

Претензия Минздрава – слишком много пьют, это [пиво на стадионах] стимулирует алкоголизм. Была дискуссия [в Госдуме], что болельщики могут выпить водки перед матчем и пойти на игру. А нормальные люди придут с семьями и выпьют пиво по 500 рублей. Мало кто себе купит пиво за 500 рублей. Но эти аргументы пока не принимают».

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф, Виталий Невар, Григорий Сысоев; rfs.ru