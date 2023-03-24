62 комментария

Репортаж Ярослава Сусова из новогоднего (!) Тегерана.

Сборная России уже год не проводила матчей с действительно мощными соперниками, поэтому матч с Ираном должен был быть важным и интересным.

И не только из-за статуса соперника (24-й в рейтинге ФИФА), но и из-за локации (Иран много лет выживает под санкциями).

Sports.ru съездил в Иран вместе со сборной России и подсмотрел, как там живут, с какими проблемами сталкиваются и как ненавидят США, но пользуются всеми благами западного мира.

В Иран трудно попасть. А внутри сложно понять даже денежную систему

Попасть в Иран и не пропасть в нем непросто, несмотря на все более дружеские политические отношения между нашими странами.

У России и Ирана – визовый режим (хотя из Азербайджана, Армении и Китая, например, можно попасть без лишних документов). Для получения журналисткой визы нужен запрос в Тегеран с письмом из Минспорта или РФС, который по правилам должны обрабатывать около месяца. Только так есть шанс официально поработать в Иране как журналисту.

Некоторых коллег отсекли еще на стадии визы. Кто-то просто не успел ее оформить – развернули прямо в «Шереметьево». Другого полтора часа не пускали в Иран на паспортном контроле, потому что пограничникам не нравилась фотография.

Оказалось, что на границе приключения только начинались.

Сборную России принимали в новогодние дни. Да-да! В Иране непривычная система летоисчисления – 21 марта здесь наступил 1402 год , а рабочая неделя начинается в субботу. Четверг и пятница – выходные. Поэтому по всей стране сейчас новогодние праздники: со вторника до субботы. Все закрыто, улицы пустуют, местные жители путешествуют по стране и не работают.

В городе закрыты не только кафешки, торговые центры и магазины ковров. Не работают и банки, обменять валюту в 12-миллионном Тегеране нельзя (только если с рук у мужичков возле банкоматов, только вот они совсем не говорят по-английски), оформить сим-карту – тоже, купить продукты – разве что после обеда.

Отдельная проблема – деньги. В Иране очень слабая валюта. В аэропорту 1 доллар стоит 42 000 туманов. А еще одну бумажку в разных местах называют по-разному.

Покажу на примере этой банкноты.

На ней написано 500 000 риалов.

Но вообще-то это 50 000 туманов или просто 50. В иранском приложении с такси цены – в риалах (500 000), в некоторых магазинах – в туманах (50 000), а в других – в тысячах туманов (50). Запутаться очень легко.

Зато с иранскими деньгами чувствуешь себя богачом. 300 долларов – это пять огромных пачек, 140 миллионов риалов.

Правда, деньги тратить некуда. Главные расходы – сим-карта за пять долларов и такси из аэропорта за 13 (потом окажется, что реальная цена в три раза ниже). Потому что все закрыто.

В Иране много непривычных деталей.

Например, причудливое метро. Очень симпатичное, но с особенностями.

В нем иностранцы могут кататься бесплатно. Дело в том, что билет можно купить только иранской картой, кэш не принимают. Так что полицейские или сотрудники метро пропускают людей без иранских карт просто так.

Первые три вагона в каждом поезде – только для женщин, обычно там как раз они, в хиджабах, но в час-пик это правило никто не соблюдает.

Поезда ходят раз в 15 минут. Почему? Понятно, Новый год же.

Во всем городе открыты только магазины мужской одежды. Есть даже несколько торговых центров, где продаются лишь пиджаки, брюки, рубашки, галстуки и ботинки. Причем и для размеров plus size, и для маленьких детей. Магазины женской одежды почти не найти.

В Тегеране отсутствуют спортивные площадки. В волейбол играют в парке на асфальте и без сетки.

В метро продают кроссовки, игрушки и наклейки. На наклейках – флаги стран (при мне купили Афганистан), футболисты (Роналду в «Аль-Насре» и Роналду в «МЮ»), марки машин, которых нет в Иране, а также местные клубы: «Персеполис» и «Эстегляль».

Иранцы приспособились к санкциям: старые машины, только иранские фильмы и насмешки над США

Иран уже почти 40 лет живет под санкциями, но местные их не почти не замечают. Такси – очень дешевое, обычная поездка по городу стоит 30 рублей и работает как Uber. В любом ларьке есть бесконтактная оплата иранской картой, в городе стильные кофейни с малиновым фраппе, красивые парки, музеи и даже массмаркет-одежда в европейском стиле.

Здесь приспособились к санкциям и научились жить так, будто ничего не происходит.

Так, например, с кино. В Иране работают кинотеатры – с фильмами только на фарси и актерами из Ирана или Афганистана.

Я зашел в кино случайно. Встретил толпу на премьере боевика Warzesh…? Главного актера Басира Маджахеда не выпускали из кинотеатра ребята из Афганистана. Они, как и Басир, – беженцы, которые бегут в Иран за лучшей жизнью от Талибана (организация признана в России террористической и запрещена). Вот только про фильм выяснить многого не удалось, информации о нем мало – и только на фарси.

Еще один пример – машины. Самая популярная марка в Иране – «Пежо». Чаще всего встречаются Peugeot 206 и Peugeot Pars.

Первый – французский хэтчбек, который выпускали в Европе с 1999-го. В Европе его не производят с 2006-го, в Китае – с 2013-го, в Южной Америке – с 2017-го. В Иране Peugeot 206 собирают до сих пор.

Peugeot Pars вообще чисто ближневосточная машина. Ее выпускает иранский автоконцерн по лицензии от французской компании. Это немного измененный французский седан Peugeot 406 (в Европе его не делают с середины нулевых), в Иране – это топ-машина. Примерно как и старый Reanult Logan.

Нередкая картинка – шесть пассажиров в четырехместном седане. Двое мужчин – на передних сиденьях, женщина с тремя детьми – сзади.

За три дня в Иране мы видели один Chery, одну «Тойоту», несколько старых KIA, один «Лексус» и корпоративный Haval в аэропорту. Все остальное – иранские и французские машины. Немецких, британских и американских здесь нет вообще.

США для Ирана – вообще главный враг. Нет, люди ходят с айфонами, пользуются гуглом и почтой от Yahoo, пьют колу и пепси (они здесь официальные), одеваются как рэперы и курят Marlboro.

А на государственном уровне насмехаются.

Например, бывшее посольство США в Тегеране теперь музей – «Логово американского шпионажа».

На стенах вокруг здания – граффити.

Упаковка из Макдональдса со колючей проволокой вместо картошки-фри. Микки-Маус с пистолетом. Горящий факел в руке статуи Свободы.

Синяя змея со звездами и яблоком с надписью CNN. Дональд Трамп и зубастый значок твиттера.

Стильно.

Интернет в Иране – боль. Мессенджеры – только с VPN, вайфай – по паспорту, сим-карты отключаются каждый день

Иранцы приспособились и к проблемам с соцсетями.

Без VPN в Иране не открывается ни один мессенджер. Не только запрещенные у нас, но и вотсап, телеграм и даже VK. Из-за массовых протестов мессенджеры блокируют, чтобы оппозиции негде было координировать действия. Написать родным в Россию, что все хорошо, можно только по смс (если пройдет) или по почте. Без VPN тут работают только поисковик и гугл-почта, ютуб тоже заблокирован.

Местным все равно. Весь вагон метро переписывается в телеграме и смотрит фотки в запрещенной в России соцсети. Как? Иранцы подсказали лайфхак: нужно скачать через мобильный интернет какой-нибудь VPN, включить его, снова зайти в магазин приложений и скачать другой, уже конкретный хорошо работающий VPN – с ним мессенджеры запускаются без проблем.

Дело в том, что второй, хороший, в Иране заблокирован, его нельзя скачать напрямую, когда у тебя местная сим-карта. Да, чтобы полистать фотки, нужно скачать VPN для VPN. Но здесь это норма.

Иностранцу чуть сложнее. В Тегеране нет бесплатного вайфая по всему городу, а интернет в отеле моментально отключается, если работает VPN.

Кстати, в гостиничный интернет можно попасть строго по паспорту. Один документ – два устройства, больше нельзя. Паспорта в гостиницах отбирают после заселения. И это не развод иностранцев, у местных – такая же ситуация. Если паспорт очень нужен, например, для обмена валюты, можно попросить его под расписку и потом обязательно вернуть.

Единственный выход – местная сим-карта. С ней можно заказать иранский Uber или спокойно сидеть в мессенджерах через VPN. Правда, купить симку с интернетом непросто. Для нее подходят не все загранпаспорта (нам так и не объяснили причину), активируется она только через четыре часа после покупки, а потом может отключиться.

На следующий день после прилета всем российским журналистам отключили сим-карты из-за каких-то проблем с документами. И тут оказалось, что разобраться с местной симкой (или поменять деньги) можно только в международном аэропорту в 30 километрах от города (в другом аэропорту есть даже барбершоп, но нет обменника). Потому что в Тегеране ничего не работает из-за праздников, а откроется только в субботу.

В аэропорту наши документы проверили и отправили местному оператору, через три часа связь восстановилась, чтобы утром снова пропасть. И снова у всех. Некоторые – снова поехали в аэропорт, я пошел в полицию. Иранские полицейские 15 минут не могли понять, в чем проблема и что делать (только один из 10 говорил по-английски), а потом хором сказали: «Ну, праздники. Ничего сделать нельзя».

К счастью, ситуацию спас единственный полицейский, говорящий на английском, Махди. Пока его коллеги смотрели на меня, болтали между собой на фарси и посмеивались, он отошел в сторону и долго с кем-то разговаривал, а потом сказал: «Садись на мотоцикл и хватайся за меня, поехали!»

Мы с Махди приехали в какой-то ларек, где продавали роутеры. Продавец не знал ни слова на английском, поэтому полицейский и решал проблемы, и переводил, что вообще происходит. Парень за стойкой попросил паспорт, отпечаток пальца и 50 000 риалов (1 доллар). Через три минуты сим-карта заработала, но полицейский все еще переживал: «Давай я оформлю симку на себя, а ты поставишь в свой телефон? Так она точно не отключится».

В Иране все говорят только на фарси. Найти человека, понимающего английский – квест

Большая проблема Ирана – здесь почти никто не говорит ни на каком языке кроме фарси. Найти человека, понимающего английский – большое счастье. Если таких нет, разговаривать приходится через переводчик или жестами, когда нет мобильного интернета.

Без интернета можно даже не пытаться что-либо купить. Иранские цифры не похожи на арабские или римские. А при неразберихе с банкнотами и ценами (500 000, 50 000 или просто 50, мы уже обсуждали) покупка кофе или хот-дога может стать неожиданным приключением: ты не понимаешь, что и за сколько можно купить, а продавец объясняется только жестами, с помощью калькулятора или через друга по телефону, который хоть чуть-чуть понимает английский.

Бывало и забавное. Например, экскурсовод из музея Современного искусства Ирана не говорил по-английски, потому что знал немецкий. Случайный прохожий на улице представился профессором, который работал в США, сказал, что хорошо знает Путина, много ругался матом на английском и путано говорил про мировую революцию.

С болельщиками на стадионе то же самое. Я опросил 20 человек, но только Али согласился поговорить про матч Ирана с Россией на английском.

– Почему вы решили прийти на матч Иран – Россия?

– ???

– Почему вы здесь?

– Я – иранец. Думаю, это не требует объясненения.

– Вы – фанат?

– Да, я – фанат.

– Какую команду поддерживаете?

– В Иране? «Персеполис»! Не в Иране? «Реал Мадрид», «Барселона».

– Что думаете о сборной России по футболу?

– Россия. Чемпионат мира. Не участвовала. Но Россия была на прошлом чемпионате мира. Очень хорошая. Если бы Россия была на этом чемпионате мира, был бы успех.

– Каких российских футболистов знаете?

– Никаких.

– Кто ваш любимый игрок в сборной Ирана?

– Тареми. Мехди Тареми.

– А Азмун?

– Он играл в России, да? Кажется, «Локомотив», да?

За бесплатные флаги на трибунах дрались. Чисто женский сектор иранок – огонь!

Футбол в Иране тоже организован любопытно. Понять, где можно ходить и снимать, непросто, потому что стюарды и полицейские, само собой, не говорят по-английски. Сотрудники, к которым я подходил во второй раз, передразнивали издевательским Hello и не давали снимать, как полиция скручивает некоторых фанатов на входе.

Болельщиков тут явно боятся. Даже еду продают через решетку.

Иранские фанаты очень любят сборную и не вполне чувствуют правила и границы. Атрибутику на входе не купить, поэтому единственная иранская символика на матче – бесплатные флаги. За них развернулась битва. Стоило кому-то из заводящих показать флаги, к ним сбегались десятки халявщиков.

То же самое с местами на стадионе. За час до матча болельщиков начали запускать на более сектора ближе к центру. Поэтому все встали с мест и массово перебегали на другую часть трибуны, чтобы сидеть поближе.

Возможно, причина в том, что вся эта трибуна была заполнена мужчинами. Раньше в Иране вообще не пускали на футбол женщин. Теперь у них отдельный сектор за воротами. И там огонь!

Девушки кричали, свистели и даже визжали, когда мяча касался Мехди Тареми, любимый футболист Ирана, нападающий «Порту». А в перерыве устроили дискотеку – включили фонарики и танцевали под иранскую партиотическую попсу.

Даже Валерий Карпин обратил внимание на яркие трибуны и погрустил, что в России о таком позабыли из-за Fan ID:

«На стадионе поддерживали, создавали шум, в России отвыкли от такого по разными причинам. Это напомнило нам, что такое футбол при зрителях».

И это несмотря на то, что 78-тысячный стадион «Азади» был заполнен меньше чем на половину.

Главная арена Ирана выглядит грустно. Вроде бы что-то постепенно становится лучше – часть стадиона переделывают, сняли кресла и оставили бетонные полки.

Но все остальное — привет из прошлого. По атмосфере внутри «Азади» напоминает стадион «Торпедо». Только это не уютное место для не самого большого клуба в России, а главный стадион страны.

На этих иранских «Лужниках» очень красиво – вокруг горы, и шикарный вид на город, но вся инфраструктура максимально неудобная. Диктор и управляющий светом сидят в каморках из 70-х, пресс-центр закрыт на замок с надписью Top Security, а болельщики покупают еду через дырки в решетках.

Да, неудобно. Но все привыкли. Как и везде в Иране.