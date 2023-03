11 комментариев

Неделю назад ушел из жизни Мурат Сасиев, легендарный переводчик «Локомотива», «Алании», «Анжи» и «Мордовии».

Многие болельщики этих команд знают о Мурате совсем мало. Мы попросили коллег Мурата рассказать: почему он был их браткой и почему его любили все.

Мурат Сасиев попал в футбол случайно. Все началось в 1996-м с визита «Алании» в Северо-Осетинский государственный университет, где Мурат учил иностранные языки.

Тогда «Валенсия», «Ботафого» и «Осер» прилетели на Кубок президента Республики Северная Осетия-Алания. Все парни-однокурсники Сасиева бросали учебу и занимались бизнесом, а Мурат уже знал английский (выучил в школе), французский (со второго курса университета) и испанский (выучил сам). Выбор был очевиден.

«Мурат был большим профессионалом и очень добрым человеком, – вспоминает в интервью Sports.ru бывший тренер «Алании» Валерий Газзаев. – Мурат знал много языков, футболисты все к нему тянулись. Все легионеры были вокруг него. Мне кажется, он мог вообще любой язык выучить. У него была какая-то очень интересная система, он же сам все языки учил. Вот такой талантливый человек!»

Однажды ради Газзаева Мурат начал учить итальянский. Чтобы стать его учителем перед переездом за границу.

«Валерий Георгиевич после «Алании» хотел продолжить карьеру [в Италии], – рассказывал Сасиев Роману Нагучеву в программе «Тренерский штаб». – Тогда Омари Тетрадзе продали в «Рому», [у Газзаева] тоже было предложение поехать в Италию, в «Реджину». И он попросил меня с ним позаниматься языком. А я знал испанский. Газзаев сказал: «Да ну, что там. Все одно и то же. И этот выучишь». Он дал мне самоучитель. Я еще сам не знал языка, но выучил существительные – сразу объясняю Валерию Георгиевичу. Прошел местоимения – и ему».

Валерий Газзаев в интервью Sports.ru подтверждает историю: «У меня было предложение перейти в итальянский клуб. Мурат знал очень много языков, попросил его: «Выучи итальянский, мне будешь помогать». И он выучил! Мы провели несколько уроков, а потом уже не было надобности – в итальянском клубе сменилось руководство. На этом тема и закончилась».

Мурат свободно говорил на шести языках.

«[Знаю] английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский, – рассказывал Мурат. – Я могу из каждого языка – например, с финского – набрать какие-то фразы, сказать с акцентом. Тогда могу сказать, что знаю 20. Но это клоунство».

Постепенно Мурат становился не просто переводчиком, а психологом и связующим звеном между тренерами и футболистами. Мурат остался в «Алании», когда Газзаев уходил в ЦСКА и «Динамо», и дождался его возвращения президентом и тренером. Потом были «Анжи» (он так сближался с игроками, что Самюэль Это’О даже представлял Сасиева владельцу Сулейману Керимову) и «Мордовия».

В Саранске Мурат познакомился с Юрием Палычем Семиным. Эта встреча перевернула его карьеру.

«Мурат – лучший переводчик, с которым я работал, – говорит в интервью Sports.ru Юрий Семин. – Нас познакомили в «Мордовии» общие знакомые. Сразу понял, что это большой профессионал. Он говорил, что официально знает 6 языков. Но неофициально – сколько угодно. Пару слов – и общий язык найдет с кем угодно. Такого профессионала нельзя было оставлять, поэтому по моей инициативе и взял его в «Локомотив» с собой в 2016-м».

Сасиев создавал атмосферу в чемпионском «Локомотиве»-2018: пел на английском, сочинял хокку, называл всех братьями

Сейчас сотрудники чемпионского «Локомотива»-2017/18 вспоминают Мурата как одну из главных деталей той команды. Но поначалу было непросто. Мурата долго не принимали на работу, в «Локо» считали, что достаточно начальника команды и переводчика Дмитрия Крайтора.

К Мурату относились с недоверием, но он мгновенно сокращал дистанцию и становился другом.

«У нас получился очень запоминающийся момент личного знакомства, – рассказывает Sports.ru пресс-атташе «Локомотива» в 2014-2018 годы Андрей Бодров. – Мурат зашел ко мне в кабинет, подмигнул, рассказал пошлый анекдот. Потом обращается: «Братан, подскажи-ка…» Набор фамильярностей! Мурата я слегка пристыдил, а он отшутился: ну, как же, Бодров – значит, Брат…

Это у него был такой импульс для всех – типа давай сразу коммуницировать, дружить. Он хорошо знал психологию людей в футболе. Мы быстро сдружились».

Мурат ко всем в клубе обращался «брат» или «братка». Даже к девушкам.

«Помню, мне было нужно что-то связанное с переводом, Мурат только пришел в команду, – вспоминает Анна Галлай, сотрудница пресс-службы «Локомотива» в 2015-2021 годы. – Позвонила Мурату, назвала его по имени-отчеству, а он сразу: «Аня, братка!» Это немного шокировало, но благодаря нему все в «Локомотиве» стали «братьями». С ним особенно из-за этого прикалывались Миранчуки.

Все называли Мурата братом. Он у всех в телефоне так и записан: «Мурат-Брат». У него были две любимые фразы: «Братка, когда зарплатка?» и «А кому сейчас легко?»

«Мурат всегда подходил к игрокам и спрашивал в шутку: «Братка, когда зарплатка?», – вспоминает Никита Медведев, вратарь «Локомотива» в 2017-2020 годы. – И настроение сразу поднималось! Часто шутил фразами из советских кинофильмов. Было очень смешно, хотя приходилось объяснять молодым , в чем шутка».

«Мурат находил правильные слова и умел поднять настроение даже тогда, когда ни у кого нет сил, – рассказывает Sports.ru Кирилл Брейдо, сотрудник пресс-службы «Локомотива» в 2014-2021 годы (пресс-атташе – 2019-2021). – На 30-й день сбора, когда вся команда устала друг от друга, именно Мурат будет создавать улыбки: пошутит и споет, чтобы жизнь казалась легче.

Он помнил обо всем. У меня были такие истории: рассказал Мурику что-то вскользь, а он запомнил и через неделю спрашивал: «Ну, как там сложилось? Все хорошо?»

Например, осенью 2017 года я ненадолго уходил из «Локомотива» в РФС, Мурик сразу написал: «Братка, как на новом месте?»

А у меня не очень сложились рабочие отношения со Станиславом Саламовичем [Черчесовым]. И Мурик все время пытался подбодрить и помочь, он же тоже осетин. Говорил: «Не переживай! Как пел Ободзинский: «Эти усы напротив»! Все будет хорошо! Прорвемся, братка. Днем – по вертикали, ночью – по горизонтали. Жизнь – это кроссворд. Брат, я поставил в букмекерской конторе на тебя, у тебя все будет хорошо».

Мурат все время придумывал хокку. Например:

«Мы дети плацкарта,

были зачаты в тамбуре.

А электричка везет меня туда, куда я не хочу.

В тамбуре накурено, но в то же время как-то свежо…»

«Команда на взводе

Мы едем

На электрозаводе»

«Закололи быка.

На корриде, мать его.

А кому сейчас легко?»

В чемпионском сезоне-2017/18 Мурат Сасиев отправлял хокку всем сотрудникам клуба одной рассылкой – после побед «Локомотива» и поражений «Спартака».

Эти хокку вспоминают вместе с прозвищами, которые Сасиев придумывал коллегам (начальника команды Станислава Сухину, например, называл «Сухибатором»). А еще песни. Мурат отлично пел, фанател от Led Zeppelin, Deep Purple и Джона Леннона и до 30 лет не мог финально определиться, заниматься музыкой или идти в футбол. Поэтому включал хобби в работу.

«Мурату нужно было постоянно что-то говорить или напевать, чтобы не забывать языки, которые он знает, – говорит Кирилл Брейдо. – Он старый рокер, учил английский по пластинкам The Beatles и Led Zeppelin. Поэтому мог идти по улице или во время тренировки начать петь Here comes the sun, а потом вдруг крикнуть: «Yeah, Mother fucker!», перейти на рэп и поднять настроение всем вокруг.

Помню, он цитировал Боба Дилана: «The answer, my friend, is blowing in the wind» (Ответ, мой друг, завис в воздухе)».

«Поделился как-то с Муратом, что обожаю ранний и поздний Deep Purple, а наиболее известную версию, с Яном Гилланом, недолюбливаю, – вспоминает Андрей Бодров. – Что тут началось! Мурат пытался меня переубедить, наигранно хватался за голову и позвонил какому-то знакомому музыканту, чтобы рассказать: «Прикинь, тут один чувак не преклоняется перед Гилланом».

Сасиев был лучшим другом футболистов: доставал Фарфану жареные крылышки в 2 часа ночи, ездил в женскую консультацию с женой игрока «Алании»

Мурата обожали за песни, юмор на грани фола и доброту. Он не только веселил команду и сотрудников клуба, но и помогал решать проблемы.

«Переводчик для игрока – это ощущение надежности, – говорил Мурат о своей работе. – Он должен знать: если вдруг беда, здесь есть человек, [который поможет]. Этот человек психологически раскрепощает, чтобы футболист мог выкладываться на поле».

«Мурат был гиперзаботливым, он делал вообще все: переводил, помогал составить расписание, решал логистические вопросы, – говорит Анна Галлай. – Всех новичков встречала медиакоманда и Мурат. Мне казалось, что я могу максимально легко со всеми общаться, потому что девочка и коммуникабельная. Но Мурат в этом плане уделывал всех. Не знаю ни одного иностранца, которого он бы не обаял с первого взгляда.

В чемпионский год был случай. Фарфан только приехал в Москву – и названивал Мурату в два часа ночи. Говорил, что ему срочно нужны жареные крылышки. И Мурат в три часа ночи искал и организовывал ему доставку.

Теперь так грустно вспоминать некоторые моменты. Осенью мы виделись на матче «Локомотив» – ЦСКА. После матча Мурат с Гильерме собирались смотреть финал Кубка Либертадорес «Фламенго» – «Атлетико Паранаэнсе» и звали с собой. Отказалась, потому что устала. Сейчас жалею».

Другие необычные случаи вспоминал в интервью Мурат Сасиев:

«Приезжал в «Аланию» бразилец Пауло Эмилио с беременной женой. Она же не полетит рожать за 20 тысяч километров на родину. Мне и говорят: иди с ней в женскую консультацию и переводи.

Когда познакомился с Бенедиктом Хеведесом, не знал, что он веган. Ему было неудобно, сказал, что и сам бы [заказывал еду], но на сайтах нет английской версии. Поэтому помогал ему. Или у Бенедикта как-то сломался бортовой компьютер в машине. Вот мы с ним вместе поехали на ТО и меняли».

«Была история в Германии, играли против «Байера», – вспоминает Юрий Семин. – Нужно было переводить сразу на несколько языков – с русского на английский и немецкий. Немцы предлагали нам взять двух переводчиков, а Мурат сразу сказал: «А зачем? Я и сам могу». И переводил сразу всем с нескольких языков. Все были в восторге».

«Из-за лени я до сих пор так и не выучил ни один иностранный язык, но спрашивал у Мурата, может ли он помочь и позаниматься со мной английским, – продолжает Никита Медведев. – Он признавался, что репетиторство – не его, но готов помочь без проблем, не мог отказать. Знаю, что Дима Тарасов занимался с Муриком английским. Но потом у Тарасова закончился контракт, и они прекратили».

Сасиев сросся с «Локомотивом». Говорил: «Моя главная любовь – футбол, а моя жизнь – эти ребята в команде и музыка»

Мурат Сасиев растворился в игроках и сотрудниках «Локомотива». Так, что не рассказывал о своих проблемах.

«У Мурата были свои переживания из-за места в команде, зарплаты, квартиры, – говорит Кирилл Брейдо. – С бытовой точки зрения у него все было очень тяжело. Но ты узнаешь об этом даже не от него. Потому что Мурат 24/7 пашет и искренне занимается проблемами других людей. Хотя самому Мурику надо помочь.

Он старался не показывать, что с ним происходит, и не делиться переживаниями. Был счастлив, что он – «сын кавказского народа», как себя называл – вложился в ипотеку и купил квартиру. Но приоритетом всегда была команда. Времени на свои дела не оставалось».

«Когда я был в «Локомотиве», мы, наверное, были ближе всех, – рассказывает Никита Медведев. – Каждый день ездили вместе домой с базы, общались на любые темы – от команды до искусства, литературы, музыки и ситуации в России и мире.

Не раз был у него в гостях на съемной квартире. Он был рад очень, когда смог купить квартиру в ипотеку. Откладывал все деньги. Я все время говорил ему: «Мурик, тебе уже почти 50 лет, а ты все копишь и копишь. Потрать чуть-чуть на себя, купи себе что-нибудь, съезди куда-нибудь». А он откладывал большую часть зарплаты. Знаю, что Мурат многим помогал финансово безвозмездно. Хотя и сам зарабатывал не очень много. Не мог отказать».

«На сборах и выездах у Мурата не было времени погулять и посмотреть – все время с командой, – говорит Анна Галлай. – Он знал, что я люблю красивые виды, поэтому просил меня пофоткать город. Просил прислать видео заката или рассвета в Марбелье, рассказать, где была и как все выглядит.

Мурат так радовался, что купил в ипотеку квартиру в Одинцово возле базы. Звонил по видеосвязи и показывал. Шутила, что у него холостяцкая очень квартира. Он подтвердил: «Она для меня. Ну, и чтобы сестра приезжала в гости». Его жизнь: тренировка-дом, дом-тренировка.

Мы много с Муратом говорили о личной жизни. Он был одиноким человеком. Меня это очень сильно беспокоило. Мурат говорил, что у него большая семья, есть сестра, так что продолжение рода будет. У него в жизни не было большой светлой любви, но Мурат не чувствовал себя каким-то неполноценным и одиноким. Он говорил: «Моя главная любовь – футбол, а моя жизнь – эти ребята в команде и музыка. И мне этого достаточно».

Мне кажется, у него и не было другой жизни. После матча он мог поехать в ресторан и выпить пива или сходить в зал, баню или бассейн. Все. Даже отпуск у него был короче, чем у футболистов, из-за клубных дел. Спортсмены отдыхают 2-3 недели, а он мог на пять дней вырваться – и только во Владикавказ.

Но он и не хотел другой жизни. Он кайфовал и выбрал такой путь. Он помогал людям и потому чувствовал себя востребованным».

«Мурат ощущал себя одиноко, мог грустить, сильно уставал, но создавал мир, в котором все хорошо, – дополняет Кирилл Брейдо. – Поэтому проблемы мы обсуждали вскользь и в шутку. Из-за ковида у Мурата начались проблемы со здоровьем, он долго искал хирурга. Стал уставать. Говорят, исхудал. Все шло к операции»

В начале 2023 года Сасиеву стало гораздо хуже.

«В феврале он перестал общаться с командой, пропустил сборы, – рассказывает Анна Галлай. – В Абу-Даби ЦСКА и «Локомотив» тренировались на соседних полях, мы пошли со всеми здороваться и увидели, что Мурата нет. Написала ему, спросила, что случилось, он ответил: «Надо немного подлечиться. Пропущу сборы. Возвращайся в Москву – пойдем кофе пить».

Это была плановая операция. Мурат перестал общаться с футболистами, чтобы никого не грузить, и держал все проблемы в себе. Мог обратиться за помощью только по работе, даже больше из уважения. Все решал сам. И точно так же со здоровьем. На вопросы отвечал: «Нет, все хорошо. Я сам». И не делился подробностями.

Оказалось, я была одной из последних, с кем Мурат общался. 28 февраля мы снова списались. Он написал, что сильно скучает, что ложится в больницу на операцию. Оказалось, это была одна из последних переписок в его телефоне.

Мурат умер в день матча «Ростов» – «Локомотив». На следующий день ЦСКА играл против «Сочи». И ко мне в перерыве в подтрибунке подбежал Лука Джорджевич (играл в «Локомотиве» в сезоне-2019/20), который должен был выходить на разминку. Лука увидел меня в другом конце коридора, подбежал и спросил, что случилось с Муратом и как можно помочь его близким. Вообще не помню такого в российском футболе».

«На прощании с Муратом видел, как больно российским игрокам, которые, кажется, и не должны были с ним пересекаться профессионально, – рассказывает Кирилл Брейдо. – Казалось бы, он же просто переводчик! Но Мурат делал жизнь иностранцев в российском футболе возможной. Он объединял и связывал всех, делал «Локомотив» командой».

«Мы много общались и после моего ухода из «Локомотива», – говорит Никита Медведев. – Созванивались, встречались, когда был в Москве.

Последний раз виделись в декабре. Я звонил ему и писал, но он не брал трубку. Всегда знал: если Мурик не отвечает, у него какие-то неприятности. Он все решал сам и общался даже с самыми близкими только после того, как все решит. Я так заволновался в декабре. А он вдруг ответил, что в больнице. Он рассказал мне про болезнь одним из первых.

Мы встретились, Мурик рассказал, что нужно срочно делать операцию на сердце. Он собирался съездить на сборы, а потом решать вопросы. Мы сидели в машине и полтора часа разговаривали. Просил его никуда не ехать, рассказать людям в клубе и ложиться на операцию.

На сборах «Ростов» и «Локомотив» жили недалеко. Писал Мурату, спрашивал, как дела, нашел ли он врача. А он читал, но перестал отвечать. Понимал, что он, наверное, готовится к операции и не хочет никому писать.

Перед матчем против «Локомотива» в РПЛ я подошел к Диме Баринову, Рифату Жемалетдинову и Диме Живоглядову. Сразу спросил: «Как Мурик? Где он и как себя чувствует?»

Они сказали, что все в порядке, ему сделали операцию и даже перевели из реанимации в палату.

А после игры я зашел в раздевалку, взял телефон – и вижу сообщение от Живогляда: «Мурат умер». Я встал как вкопанный. Два часа назад все было хорошо, а потом вот так…

Он был одним из моих ближайших друзей. У нас был очень сложный последний разговор – тогда, в декабре. Мурат говорил, что он очень похож на отца. Такой же весельчак и балагур, который всем помогал. Мурат сказал, что его отец никогда не болел и не лежал в больницах, но в 47 лет попал в больницу с сердцем. Мурат приехал к папе, они увиделись и посмеялись, а на следующий день отца не стало.

И у Мурата получилась такая же история. Он впервые попал в больницу. И не вышел».

Мурату Сасиеву было 49 лет.

Фото: fclm.ru; VK/id189236735; Кирилл Брейдо; Андрей Бодров