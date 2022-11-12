Камерунец забил родной стране за Швейцарию и отказался праздновать. История Бреэля Эмболо

В репортаже Ярослава Сусова.

12 ноября 2015-го в чемпионате Швейцарии играли «Базель» и «Грассхоппер». «Базель» проигрывал 2:3 на 86-й минуте и заработал угловой. Но прямо перед подачей к судье подошел 18-летний парень.

Он сказал, что подавать угловой не надо, потому что мяч попал в него. Юношу звали Бреэль Эмболо, а «Базель» проиграл тот матч.

Семь лет спустя Бреэль сделал другой красивый жест. Он не стал праздновать гол в ворота сборной Камеруна. Потому что там родился.

Эмболо не единственный иностранец в сборной Швейцарии. Почти все игроки – потомки мигрантов, даже тренер Мурат Якин – турецкого происхождения

«В сборной сейчас не так много прямо швейцарцев-швейцарцев, – рассказывает в интервью Sports.ru швейцарский журналист Массимо Солари из Corriere del Ticino. – Говорю это не с негативной точки зрения, просто факты».

Швейцария прошла через несколько массивных волн иммиграции. В 1950-х в небольшую богатую страну приехали работать итальянцы, испанцы и португальцы, в 80-х и 90-х – югославы (чаще албанского происхождения), бежавшие от войны, в нулевых – люди из Африки, Азии и ЕС. 25% жителей Швейцарии – иностранцы. В футбольной сборной игроков с нешвейцарскими корнями – большинство.

На ЧМ-2010 Испанию обыгрывали дети турецких мигрантов Инлер, Дердийок и Якин и итальянцев – Барнетта и Бенальо. На ЧМ-2018 Сербию побеждали македонец Джемаили, хорват Гавранович, босниец Сеферович, косовары Бехрами, Джака и Шакири. На ЧМ-2022 Камерун обыграли камерунец Эмболо, потомок нигерйцев Аканджи и сенегальцев – Соу.

Такой интернационализм делит страну на части. На юге Швейцарии говорят на итальянском, на западе – на французском, на севере и востоке – на немецком.

Эмболо говорит по-французски, потому что родился в камерунском Яунде, жил в Африке до 5 лет, а потом отправился с мамой во Францию. Там она встретила швейцарца и переехала к нему с сыном.

«Я все еще очень близок к Камеруну, – рассказывал Эмболо. – Там живет большая часть моей семьи. Я стараюсь возвращаться один или два раза в год, чтобы сохранить эту связь. Для меня важно не забывать, откуда я родом.

Когда приезжаю в Камерун, в голове всплывают разные воспоминания. Мой папа до сих пор живет в Яунде, так что я крепко связан с родиной».

Эмболо уже в 17 лет казался суперталантом, его звали в Камерун, но он выбрал Швейцарию. Так гораздо перспективнее для карьеры в Европе.

«Меня звали в обе сборные, но нельзя играть за две сразу. В таком возрасте выбирать было сложно. Я отложил решение на несколько месяцев, – рассказывал Эмболо. – И все-таки сделал выбор. Семья его уважает. Я радуюсь своему выбору и одновременно больше всех болею за Камерун. Матч на чемпионате мира – особенный для меня и моей семьи. Знаю, что у меня будет много эмоций. Будет здорово, если все закончится ничьей. Я не буду прыгать от радости, конечно, но буду рад».

И все же, даже несмотря на тесную связь с родиной, Эмболо считает, что он уже не совсем камерунец. Все-таки 20 лет прожил в Швейцарии.

«В Швейцарии сложнее всего было адаптироваться ментально. Думаю, у меня это получилось. Сейчас я на 60 или 70 процентов швейцарец, а не африканец. У меня было счастливое детство в Швейцарии, много друзей, хоть я и ездил на стадион на автобусе номер 36 (в честь него Эмболо носит номер в клубе – Sports.ru), а остальные – на машинах».

В интервью Эмболо часто упоминает Мурата Якина. Бреэль не раз говорил, что именно Якин дал ему шанс в «Базеле» и стал его наставником.

«Якин всегда многого от меня ждал, – говорил Эмболо. – Мы всегда сохраняли связь, общались и советовались. Он как наставник для меня».

Вообще, в Швейцарии пока максимально тепло принимают тренера Якина. Да, он немного самоуверен, может острить, зато максимально открыт и позитивен. И в интервью, и с игроками. В отличие от предыдущего тренера Владимира Петковича.

«Якин сам с мигрантским бэкграундом, они с братом Хаканом – этнические турки, – говорит Массимо Солари из Corriere del Ticino. – Похожая история иммиграции у многих футболистов сборной Швейцарии. И с этим нужно считаться. В том числе поэтому все считают, что Якин – хороший выбор для сборной».

Эмболо даже расстроился, что забил победный Камеруну. И пошел грустить на плече у Нсаме и обнимать Сонга

Якину, кажется, нравится быть в центре внимания. Перед матчем с Камеруном он не сидел на скамейке и не топтался в технической зоне, как многие коллеги. Мурат ушел по бровке к сектору болельщиков Швейцарии. Их не очень много, поэтому казалось, что Якин приветствовал их чуть ли не поименно.

На стадионе вообще оказалось много пустых мест. Камерунцев тоже мало – зато они били в барабаны!

Оказалось, все не просто так. Перед матчем я встретил одного из активных фанатов. На нем был бейджик Team Cameroon и шикарное пончо со слоном.

«Мы приехали бесплатно болеть за сборную Камеруна, – говорит болельщик Камеруна Дуду Бизнес. – Спасибо Федерации футбола Камеруна и нашему президенту месье Самюэлю Это’О. Он пригласил нас поддерживать сборную. Абсолютно бесплатно! Жилье, самолет, путешествие – все оплатил Это’О! Я в традиционном костюме, показываю культуру Камеруна».

За свои деньги приехать в Катар из Камеруна очень непросто. Это подтверждает Мвеле Мати из Бафусама.

«На поездку потратил 4,5 миллиона франков (7 тысяч долларов – Sports.ru), – говорит Мвеле. – Но я работаю федеральным судьей, могу заплатить такие деньги. Это мой третий чемпионат мира. Ездил во Францию-1998, Южную Африку-2010 и Катар-2022.

Мои младшие братья учились в России. Один – фармацевт, другой – гинеколог. Жена одного из братьев – русская, ее зовут Надя. Они живут в Камеруне, работают в аптеке в моей деревне Бафусам.

Футбол в Камеруне – религия. У-ля-ля! Все камерунцы любят футбол. У нас показывают и чемпионат России. В записи, правда. И не всегда. Но показывали.

Я болею за Камерун с 1972 года. Мне было девять лет. Я видел Роже Милла, еще когда он играл в любителях. Он икона. А как можно не помнить Валерия Непомнящего, нашего тренера в 1990-м?! Он прекрасно работал у нас, это был лучший результат сборной в истории. Сейчас у нас все болеют за Шупо-Мотинга, Замбо-Ангисса и Онана».

Почти весь первый тайм на стадионе было очень тихо, не замолкали только барабаны от друзей месье Это’О.

Но в начале второго тайма африканский швейцарец Эмболо хладнокровно замкнул прострел в штрафной Камеруна – и поднял руки. Казалось, он даже немного сожалел, что забил.

В итоге его гол решил результат матча между старой и новой родинами. Моментов у Швейцарии почти не было, а Камерун не забил свое в первом тайме.

После матча Эмболо принял поздравления и пошел к друзьям-камерунцам. Он обнял Жан-Пьера Нсаме и положил голову ему на плечо, будто раскаиваясь. А потом долго говорил с тренером Камеруна Ригобером Сонгом. Но не с Якином. Тренер Швейцарии снова пошел к болельщикам – и общался с ними, даже когда команда ушла.

«Эмболо – мой друг, – сказал после матча игрок сборной Камеруна Нсаме. – Наши истории очень похожи. Он камерунец, который играет за Швейцарию, а я – частично швейцарец и провел тут много времени, но играю за Камерун.

Я поздравил его с голом и с его поступком. В его ситуации я бы тоже не стал праздновать. Его реакция показывает, какой он большой человек. И что в футболе нужно показывать не только физические качества, но и моральные. Бреэль доказал, что он – большой игрок».

Сам Эмболо так ничего и не сказал. Слишком сложный и эмоциональный день. Через пару часов после игры Бреэль только репостил в инстаграме поздравления от болельщиков: фотографию с поднятыми руками и надписью «Респект», «Мужик» и «Это честно».

Фото: REUTERS/Marko Djurica, Carl Recine