«Хочу автограф Месси, Роналду, Путина и Влада Бумаги». Детский блогер с 42 млн подписчиков на матче «Динамо» – ЦСКА

А с ним – 3000 детей.

Матч «Динамо» – ЦСКА – последний в РПЛ перед зимней паузой (лига вернется только в марте), чемпионатом мира и введением Fan ID на стадионах в Москве. Прощание получилось ярким – красивый гол Скопинцева, незабитый пенальти Фомина, сэйвы Акинфеева и Шунина и жаркая концовка.

За шоу следил полный стадион «Динамо» – пришло больше 25 тысяч болельщиков. Так много в этом сезоне собирал только матч со «Спартаком» в конце августа (1:0).

Вероятно, какой-то вклад в посещаемость внес Влад Бумага, блогер из Минска, на которого подписаны 42 миллиона человек.

Кто вообще такой Влад Бумага?

Влад Бумага (Бумага – настоящая фамилия) – самый популярный блогер в России по официальным рейтингам ютуба. На его канал А4 подписаны 42,6 миллиона человек, ролики собирают не меньше 7 миллионов просмотров.

Обычно Влад снимает челленджи с друзьями Глентом, Серегой и Кобяковым (ушел из команды летом 2022-го) для детей и подростков. Его стиль – максимально простая, но убедительная речь, несложные, но яркие декорации (например, из картона и скотча) в игровой форме.

Например, «24 часа в детском саду», «24 часа в домике на дереве», «24 часа в машине Tesla», «24 часа в картонном доме-призраке», «24 часа в магазине электроники», «24 часа картонной лодке» или в«24 часа в песке», «Побег из картонной тюрьмы» или «8 способов пранкануть учителя в школе».

Правда, самый популярный ролик Влада – переделанная песня Pharaoh «5 минут назад». Только про школу, сосиску в тесте, физру, двойки и майнкрафт:

Пять минут назад вошел я в школу дерзко

Увидел одноклассниц это просто мерзость

Пять минут назад сожрал сосиску в тесте

Пять минут назад я получил отметку

У трека Влада А4 – 103 млн просмотров, у оригинала Pharaoh – 85.

С конца сезона-2021/22 Влад А4 и «Динамо» сблизились. Блогер снял ролик с прятками на стадионе во время зимней паузы, а с весны появлялся на матчах РПЛ и Кубка России.

«Влад – один из тех, кто полюбил наш клуб, ему нравится наш стадион, – рассказывает Sports.ru член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин. – Вот и решили, что партнерство будет интересно всем – и нам, и Владу. И нашим действующим болельщикам, и будущим.

Влад – спортивный парень. Он занимался хоккеем, понимает, что такое спорт. Часто приходил к нам в течение прошлого сезона. А потом наше общение переросло в сотрудничество.

Конечно, этот ход тоже нацелен на то, чтобы аудитория росла в будущем. Ажиотаж огромный, очень много детей с родителями. Надеемся, что их любовь к Владу Бумаге перекинется и на наш футбольный клуб. И что какая-то часть из них станетла нашими фанатами.

Мы расширяем аудиторию через известных блогеров и инфлюенсеров. У нас и так было много статусных болельщиков: Женя Медведева стала нашей болельщицей, может, Филипп Бедросович Киркоров тоже проникся к «Динамо»…»

Пока матч с ЦСКА – пик сотрудничества «Динамо» и Влада Бумаги. Влада постоянно показывали на экранах стадиона (все время под детский визг), а перед игрой он раздавал автографы.

Вряд ли на автограф-сессии футболистов «Динамо» приходило столько людей.

В этой очереди Лариса и семилетний Семен. Мама и сын позируют с фирменным жестом А4, у Семена на бумажке распечатан аватар Влада А4. Специально для автографа, в файлике.

«Мне нравится Влад А4, – рассказывает Семен Sports.ru. – Я подписан, ставлю лайки, у меня всегда горит колокольчик (уведомления о выходе новых выпусков). [Пишу] очень много комментариев, я почти всегда первый. Короче, это крутой блог – А4. Мое любимое видео, когда А4 выживал в пустыне. У него все видеоролики… Просто крутые очень. Я почти все пересмотрел».

Футбол мне тоже нравится. Я тут уже 5 раз был. Не знаю, за кого я болею. Не знаю, кто мой любимый футболист. Я 4 года футболом занимаюсь!»

«Вообще, мы болеем за ЦСКА, – дополняет сына мама Лариса. – Стараемся не пропускать матчи, футбольная семья. А на автограф-сессию пришла, чтобы сделать сыну приятно. Влад Бумага – молодой, перспективный, интересный для молодежи. Специалист в своей области, видимо. Сыну нравится. А я мельком посматриваю с ним иногда. Вроде у него все порядочно.

Семен не слишком внимательно слушал мамин ответ, думал, какая футбольная команда ему все-таки нравится больше. А потом громко сказал:

«Мама, все-таки я за «Динамо» буду болеть!»

На автограф-сессии в основном родители с детьми, большинство мальчиков и девочек из младшей школы (до 10 лет), но не все.

Максиму – 15. Он в динамовском шарфике, без родителей и в середине очереди. Прождал уже больше часа, осталось – примерно столько же.

«Я стою в очереди за автографом младшему брату, – говорит Максим. – Хотя сам тоже смотрю Влада А4. Мои любимые ролики – 24-часа челленджи. Уже пять лет смотрю его ролики, с 10 лет. Он мой самый любимый блогер. Но мой младший брат фанатеет еще сильнее. Он все-все видео смотрит.

Влад делает веселый и познавательный контент для молодого поколения. А еще он хороший парень. Позитивно общается с подписчиками, дружелюбный. Помимо Влада мне нравятся Mr.Beast (американский блогер, обвинял Влада А4 в плагиате, 111 млн подписчиков) и Mamix (блогер Максим Монахов, проверяет мифы для 14,7 миллионов подписчиков). Правда, мои одноклассники смотрят более взрослых блогеров: Marmok, Куплинова, Дудя и так далее. А я больше А4.

Уже стою в очереди час, но ничего, прорвусь. Я удачливый по жизни. Грех упускать шанс взять автограф у Влада А4. Я вообще их собираю – у футболистов и блогеров. У меня есть автограф Шунина, Олега Coffi и Макса Fresh’а (блогеры, снимающие видео про компьютерные игры, 8,1 и 1,8 млн подписчиков).

С детства болею за «Динамо», у нас династия. Часто хожу на матчи, сам хотел играть в академии очень, но не получилось из-за состояния здоровья. У моего дедушки был автограф Льва Ивановича Яшина, а я хочу автограф Захаряна. Мечтаю взять роспись у Месси, Роналду и Путина. Ну и Влада А4 тоже».

На автограф-сессии Влада А4 было так много детей, что их даже не пускали в очередь

Ажиотаж вокруг Влада А4 полыхал еще на этапе регистрации. Планировали выдать 500 билетов на автограф-сессию, а зарегистрировались почти 3 тысячи человек. Так что некоторых детей не пускали даже в очередь. Доходило до драм. Отец Василия и Полины уговаривал стюардов пропустить детей, но ему отказывали. И он начал давить на жалость. Повезло, что рядом оказались динамовские боссы – заместитель гендиректора по операционным вопросам Сергей Жданкин и заместитель по связям с общественностью Константин Выборнов.

«Ребенок чуть ли не плачет, хочет попасть на автограф-сессию, но люди в жилетах категорически не пускают, – обращался к ним папа Полины и Васи. – Константин, вы же у нас рупор «Динамо». Я вас еще по телевизору смотрел. Можно вас попросить… Ребенок уже полгода мечтает у этого А4 автограф взять, а нас не пускают. Стоит товарищ, и все… Мы зарегистрировались на Госуслугах…»

Жданкин: «На матче с «Оренбургом» все можно будет сделать».

Выборнов: «А кто тут руководит процессом? Отдельные билеты были?»

«Сергей Николаевич [Жданкин], Константин Юрьевич [Выборнов], ну возьмите за руку ребенка! Осталось тут пять метров!» – не успокаивается отец фанатов А4.

Услышав последнюю фразу, Выборнов просит его не шуметь и обращается уже к стюардам: «Под мою ответственность». И заводит детишек в очередь.

Василий и Полина счастливы. Потому что видят кумира хотя бы не за заградительными лентами, а просто за сотней спин.

«Я смотрю Влада А4 более 3,5 лет, – рассказывает Вася. – Мне нравится его контент, как он старается. Я ему в комментариях спамил, в телеграме, в инстаграме. Он был на матче [«Динамо» – «Амкал»], когда был день рождения Егора Крида. Я стучался ему в ложу, чтобы сфоткаться. Уже полгода пытался получить автограф. Но он игнорил.

И тут мы два часа почти стояли в очереди. Пришли за 2,5 часа до матча. Хочу сказать ему: «Спасибо за хороший контент».

Вообще, после автографа от Влада А4 все детишки выходят счастливыми, а вот родители – уставшими. Влад усталости будто и не чувствует – и отрабатывает на каждой фотографии в течение двух с половиной часов.

Блогера отпустили только через 20 минут после начала матча. Как только ушел последний ребенок, обстановка вокруг дружелюбного блогера резко изменилась. Его окружили два охранника – и увели куда-то вдаль. Похоже, никаких интервью и общения, если тебе меньше 15.

На матче Влад пытался поймать на видео гол «Динамо» – снимал опасные удары на GoPro, а после игры пошел к футболистам и общался с Захаряном. Сами игроки не особо ориентируются в контенте Влада А4 и не смотрят челленджи про школу, но их дети – разбираются.

«Я спросил у сына, знает ли он Влада А4, – сказал после матча 35-летний капитан «Динамо» Антон Шунин. – Он сказал, что знает. Говорит, что это большой блогер. Так что поднимусь наверх [в ложу], если он еще тут, сфотографируюсь. Сын сам возьмет автограф. А меня в тиктоке нет, я не…

– Он на ютубе. 42 миллиона подписчиков.

– Это круто. Очень круто. Я не видел, но у сына спросил. Он знает. Это самое главное.

Правда, остальным футболистам Влад Бумага не интересен.

«Я даже не знаю, кто такой Влад А4, – сказал Sports.ru 20-летний защитник «Динамо» Саба Сазонов. – Извините, пожалуйста. Влад, прости.

– Антон Шунин говорит, что у него дети знают Влада А4.

– Дети смотрят, да. Или ты считаешь, что я подхожу под ребенка Шунина?»

Фото: Ярослав Сусов; t.me/fcdynamo