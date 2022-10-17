«Спартак» и ЦСКА зажгли в последнем дерби без Fan ID – треш-ток, огненный Абаскаль и даже супергеройские наклейки

Репортаж Ярослава Сусова.

Последнее дерби «Спартака» и ЦСКА без Fan ID (его введут в Москве с начала 2023 года) получилось жарким. Даже без фанатских секторов и полного стадиона. К этому придется привыкать. На «ВЭБ-Арену» пришли аж 17 тысяч человек – так много здесь не было с октября 2019 года (тогда, правда, на каждую игру приходило по 17-18 тысяч, а на дерби – около 30).

Да и ощущения вокруг дерби меняются. Все меньше внимания на яркие перформансы, файеры и зажигательных болельщиков, больше – на треш-токи до, после и во время матча

Абаскаль пожелал Чалову «наихудшей игры». Федор сделал дубль, хотя до этого ни разу не забивал «Спартаку»

Что-то вроде треш-тока все дерби устраивал Гильемо Абаскаль (после игры ему, правда, жестко ответил Владимир Федотов).

Перед матчем тренер «Спартака» подошел к Федору Чалову и мило пообщался, а потом объяснил, что это было:

«Пообщались на личные темы, даже сравнили Москву с Базелем, – сказал Абаскаль на флэш-интервью. – Я пожелал ему удачи, но не сегодня. Надеюсь, что он покажет наихудшую игру . Но он молодой футболист, у него отличный характер, он выкладывается полностью на тренировке. У него все впереди».

Позже Чалов рассказал, что за сравнение Базеля и Москвы: оказывается, все максимально просто – пробки на дорогах.

У Чалова и Абаскаля особая история отношений. С января 2022-го испанец работал в «Базеле» помощником тренера Патрика Рахмена. Из-за слабых результатов Рахмена уволили, а Абаскаля выбрали исполняющим обязанности главного до конца сезона.

И тут Федор провел лучший отрезок в «Базеле» – забил два «Санкт-Галлену» (закончили 2:2) и принес победу над «Лугано» (2:0). Но уже через пару недель крепко сел на скамейку: Абаскаль ротировал форвардов, выпускал в основе венгра Адама Салаи или связку Ндойе-Эспозито. Чалов был последним выбором и обижался на Абаскаля.

«Я очень удивился, [когда его назначили в «Спартак»], – объяснял Чалов «СЭ». – Когда его объявили, я как раз пришел с тренировки и прочитал об этом. Все начали закидывать сообщениями и спрашивать, что я могу о нем сказать. А что я могу сказать? В «Базеле» я при нем перестал играть. У нас был разговор. Никаких претензий по тренировочному процессу и самоотдаче ко мне не было. Просто решение тренера».

Но у Абаскаля, кажется, остались только теплые впечатления. Поэтому испанец подколол Федора перед матчем, а еще называет «Чаловым» оператора «Спартака» Федора Киселева (он делает техническую съемку для клубных аналитиков).

«[Называю его «Чаловым»], потому что это второй человек с таким именем в моей жизни, – рассказывал Абаскаль на первой пресс-конференции в России. – В «Базеле» я работал с Федором Чаловым. Оба Феди, которых я теперь знаю, очень любят улыбаться – это их общая черта. Больше никому прозвищ пока не придумал. Мне бы имена запомнить. Сплошные Саши, Паши, Леши. Легко запутаться!»

Чалов тоже особенно настраивался на дерби. Но не из-за Абаскаля – Федор ни разу не забивал «Спартаку» во взрослом футболе.

«Очень хотел бы забить «Спартаку», чтобы наконец закрыть этот гештальт, – делился перед матчем Чалов. – Какой-то нефарт с ними. При этом в академии чуть ли не в каждой игре им забивал. Главное — не зацикливаться на этом, и мячи придут».

ЦСКА выпустил супергеройские наклейки. Болельщики собирались в очереди по 30 человек, чтобы выбить их перед дерби

В ЦСКА максимально подчеркивали статус дерби. Специально под матч со «Спартаком» в клубе выпустили коллекцию наклеек с футболистами команды в супергеройском стиле. Команду назвали RB-men с отсылкой к Людям Икс (X-men на английском), футболистам нарисовали супергеройские костюмы, и даже ведущий на стадионе называл игру не «дерби», «главная игра осени», а суперматчем с супергероями.

Альбом наклеек назвали Konini (очевидная отсылка к любимым Panini, ушедшим из России) и выдавали всем болельщикам. А вот наклейки нельзя было получить просто так – только после конкурсов вокруг стадиона.

Из-за наклеек ажиотаж к челленджам сумасшедший. Чтобы сфотографироваться с картонным Акинфеевым, попасть мячиком в корзину или ударить на силу, нужно прождать очередь в 30 человек! И то не факт, что получишь Акинфеева или Чалова. Мне вот после испытания выпали Боков, Гайч, Кучаев и Лукин. Оказывается, самые редкие – Акинфеев, Карраскаль и Медина.

Некоторые футболисты в коллекции явно отсылают к известным супергероям. Во Владимире Федотове угадывается Чарльз Ксавье, лысый лидер и основатель Людей Икс, Карраскаль похож на Гамбита (его суперсила – меткость, рукопашный бой и ловкость), Обляков в оранжевых очках похож на Циклопа (супергерой, который выпускает лазерные лучи из глаз и умеет ими лечить), а Мойзез – на Блэйда (у него сверхчеловеческая сила и скорость, невосприимчивость к болезням и холодное оружие).

«Идею с супергероями придумали в начале лета, когда думали, как креативно представить новичков и тренера, – рассказывает в интервью Sports.ru графический дизайнер ЦСКА Евгений Гусельников, рисовавший наклейки Konini. – Сначала нарисовали новичков, потом основной состав, потом решили посвятить концепцию матча со «Спартаком» этой теме. Для этого дорисовали всю команду и сделали альбом для наклеек.

Супергерои здесь – не из DC или Marvel. Это такая солянка, специальная вселенная. Упор изначально был на новичков, поэтому они детальнее проработаны. Остальных все плюс-минус знают, а новых ребят надо было выделить.

Тренер Федотов – рассудительный мыслитель, который чувствует игроков и видит их насквозь. Подумали, что это прекрасный образ профессора Ксавье.

Виллиан Роша – с щитом. Он защитник. Тут максимально простая параллель.

Мойзес в образе Блэйда. Потому что похож на Уэсли Снайпса, ему очень идет такой образ. Да и по игре он мощный футболист, который клево двигается, несмотря на габариты. Большой и сильный.

Мухина рисовал по своим ощущениям его игры. Мне кажется, что Максим играет как сорвиголова. Очень горячий, постоянно идет в стыки. Вот и изобразил его огненным.

Мендес – чилиец. Поэтому за спиной у него большой флаг его страны. Красный-синие цвета флага отлично вписываются.

У Зделара на груди звезда. Это такая отсылка к «Партизану».

Чалов показывает сердечко. Это его фирменный знак, который он показывает после забитых голов.

Карраскаль похож на Гамбита, но вообще у него татуировки с Наруто и персонажами из аниме. Так что он скорее шиноби или ниндзя.

У Адольфо Гайча прозвище «Танк», поэтому у него танк на груди. А еще он самый большой, даже на наклейку не влезает.

У Милана Гайича молния на костюме – когда его подписывали, мне сказали, что он очень быстрый игрок.

У Облякова сумка через плечо. На ней значки: эмблема с конем, советская эмблема клуба и значок с 10 номером. А в сумочке – пасы. Он же их раздает.

Остальные ребята не привязаны к конкретным супергероям, им просто нарисовали костюмы. Смысл в том, чтобы каждый мог додумать свойства и сравнение с персонажем для каждого игрока».

Правда, собрать все наклейки практически невозможно. До начала матча этому мешали очереди, а в перерыве все конструкции с активностями разобрали. Дмитрий с детьми Мирабеллой и Марком хотели собрать наклейки после 45-й минуты, но не получилось.

«Мы уже собрали 8 штук, – говорит Дмитрий. – Ушаков, Мухин, Зделар, Тороп, Кучаев, Боков, Набабкин и Лукин. Торопились на матч, даже не успели вклеить их в альбом. Как раз собирались собрать еще наклеек и вклеить их в перерыве. Только очереди большие, поэтому не успели все собрать.

Я болею уже четыре года, мы живем тут недалеко, Мирабелла занимается в ЦСКА кикбоксингом, а Марк– теннисом. И болеем всей семьей за ЦСКА и Акинфеева после того, как он спас нас золотой ногой. Ходил на стадион раза три, а вот дети – впервые».

Абаскаль горел весь матч – высказывал недовольство судьям, Федотову, Мойзесу и даже болельщикам

Настроение прямо перед дерби приятно-напряженное. Гимнастка и полковник Светлана Хоркина поправляет футболку с 19 номером (как у Зайнутдинова), ей наносить первый удар по мячу. На поле передают привет от баскетбольного ЦСКА девушки из группы поддержки. А в супервип-ложе как всегда гладковыбритый Евгений Гинер обсуждает дела с Сергеем Ивановым – и что-то показывает ему на телефоне. Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин – на ряд ниже.

Там небольшое доброе дело. На поле футболистов выводят дети с ДЦП – это ребята из детской инклюзивной команды ЦСКА. Они уже выводили футболистов на матчи РПЛ, но на дерби со «Спартаком» – впервые.

С самого начала в матче огонь. После первой же атаки «Спартака» недовольный Промес пихнул и ударил по ногам защитника ЦСКА Рошу. Тот упал, судья Карасев убежал проверять эпизод на ВАР, а Абаскаль резво жестикулировал. Показывал что-то вроде ныряющих движений. Так активно, что тренера успокаивал линейный арбитр. Испанец не успокоился и высказал что-то Мойзесу.

Через 10 минут Абаскаль взбудоражился еще сильнее. После гола Чалова тренер «Спартака» не понимал, почему судья разрешил играть, несмотря на то, что Промес лежал на газоне.

Зобнин потерял мяч и жестом показывал Милану Гайичу, что он остановился. Роман считал, что так правильнее, и это фэйр-плей. Но Гайич не остановился – и отдал ассист на Чалова.

Абаскаль был разъярен: бил себя в грудь и показывал на поле, потом высказал что-то линейному и убежал на скамейку. Но даже тут спокойно не вышло. Над скамейкой «Спартака» сидели болельщики в красно-синих шарфах. Абаскаль увидел их – и отмахнулся.

В супервип-ложе ЦСКА на эти события была другая реакция – там все поздравляли Гинера. Все кроме председателя совета директоров Максима Орешкина. Ему Гинер протянул руку сам.

До конца первого тайма «Спартак» так и не отошел от гола. Но после перерыва проснулся. Не зря в кадре трансляции команду перекрестил актер Дмитрий Назаров.

Сработали замены Абаскаля: Миху Мевлю, проигравшего единоборство Чалову, поменяли на Павла Маслова, а Руслана Литвинова – на Антона Зиньковского.

«Абаскаль сказал, чтобы я разорвал фланг, – сказал Зиньковский после матча. – Задача была именно такая».

Зиньковский запустил преображение «Спартака» – забил удивительный гол дальним ударом из-за штрафной и вселил уверенность. Через пять минут после него Промес и Соболев организовали второй, но ЦСКА не сдался.

Чалов забил второй после навеса Облякова, показал сердечко и побежал к Мойзесу – играть в «камень-ножницы-бумага». Федор выбрал ножницы, бразильский защитник – камень. Забил, но проиграл.

«На тренировкамых мы [с Мойзесом] играли в «камень-ножницы-бумага», – делился Чалов после игры. – Вот и договорились: если если забью, то сыграем и отвесим тому, кто проиграет. Вот мне и отвесили по уху».

В тот момент ЦСКА испытал максимальное счастье. Чилийский полузащитник Мендес бежал радоваться к тренеру Федотову – прыгал и махал руками. В супервип-ложе тоже довольны. Теперь к радости присоединился президент ФИДЕ и бывший зампред Правительства Аркадий Дворкович (раньше он называл себя болельщиком «Торпедо», входил в состав директоров «Локомотива» и праздновал чемпионство «Спартака»), а теперь поздравлял главных людей в ЦСКА. Сначала пожал руку Орешкину, потом протянул Гинеру и Иванову.

Но дальше игра подзатихла, но все были не слишком довольными. Федотов ерничал над Абаскалем и критиковал Карраскаля, Абаскаль злился на ЦСКА и напоминал про фэйр-плей, а Джикия был недоволен судьей. Даже Зарема Салихова высказалась – и раскритиковала Федотова за слова про Абаскаля.

Фото: Ярослав Сусов; pfc-cska.com; spartak.com