Le Блог Sportif
Блог

«Спартак» и ЦСКА зажгли в последнем дерби без Fan ID – треш-ток, огненный Абаскаль и даже супергеройские наклейки

Максим Орешкин
Базель Базель
Владимир Федотов Владимир Федотов
Спортивный маркетинг
Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
Спартак Спартак
Федор Чалов Федор Чалов
ЦСКА ЦСКА
Мойзес
Футбол Футбол

Репортаж Ярослава Сусова.

Последнее дерби «Спартака» и ЦСКА без Fan ID (его введут в Москве с начала 2023 года) получилось жарким. Даже без фанатских секторов и полного стадиона. К этому придется привыкать. На «ВЭБ-Арену» пришли аж 17 тысяч человек – так много здесь не было с октября 2019 года (тогда, правда, на каждую игру приходило по 17-18 тысяч, а на дерби – около 30).

Да и ощущения вокруг дерби меняются. Все меньше внимания на яркие перформансы, файеры и зажигательных болельщиков, больше – на треш-токи до, после и во время матча

Абаскаль пожелал Чалову «наихудшей игры». Федор сделал дубль, хотя до этого ни разу не забивал «Спартаку»

Что-то вроде треш-тока все дерби устраивал Гильемо Абаскаль (после игры ему, правда, жестко ответил Владимир Федотов).

Перед матчем тренер «Спартака» подошел к Федору Чалову и мило пообщался, а потом объяснил, что это было:

«Пообщались на личные темы, даже сравнили Москву с Базелем, – сказал Абаскаль на флэш-интервью. – Я пожелал ему удачи, но не сегодня. Надеюсь, что он покажет наихудшую игру. Но он молодой футболист, у него отличный характер, он выкладывается полностью на тренировке. У него все впереди».

Позже Чалов рассказал, что за сравнение Базеля и Москвы: оказывается, все максимально просто – пробки на дорогах.

У Чалова и Абаскаля особая история отношений. С января 2022-го испанец работал в «Базеле» помощником тренера Патрика Рахмена. Из-за слабых результатов Рахмена уволили, а Абаскаля выбрали исполняющим обязанности главного до конца сезона.

И тут Федор провел лучший отрезок в «Базеле» – забил два «Санкт-Галлену» (закончили 2:2) и принес победу над «Лугано» (2:0). Но уже через пару недель крепко сел на скамейку: Абаскаль ротировал форвардов, выпускал в основе венгра Адама Салаи или связку Ндойе-Эспозито. Чалов был последним выбором и обижался на Абаскаля.

«Я очень удивился, [когда его назначили в «Спартак»], – объяснял Чалов «СЭ». – Когда его объявили, я как раз пришел с тренировки и прочитал об этом. Все начали закидывать сообщениями и спрашивать, что я могу о нем сказать. А что я могу сказать? В «Базеле» я при нем перестал играть. У нас был разговор. Никаких претензий по тренировочному процессу и самоотдаче ко мне не было. Просто решение тренера».

Но у Абаскаля, кажется, остались только теплые впечатления. Поэтому испанец подколол Федора перед матчем, а еще называет «Чаловым» оператора «Спартака» Федора Киселева (он делает техническую съемку для клубных аналитиков).

«[Называю его «Чаловым»], потому что это второй человек с таким именем в моей жизни, – рассказывал Абаскаль на первой пресс-конференции в России. – В «Базеле» я работал с Федором Чаловым. Оба Феди, которых я теперь знаю, очень любят улыбаться – это их общая черта. Больше никому прозвищ пока не придумал. Мне бы имена запомнить. Сплошные Саши, Паши, Леши. Легко запутаться!»

Чалов тоже особенно настраивался на дерби. Но не из-за Абаскаля – Федор ни разу не забивал «Спартаку» во взрослом футболе.

«Очень хотел бы забить «Спартаку», чтобы наконец закрыть этот гештальт, – делился перед матчем Чалов. – Какой-то нефарт с ними. При этом в академии чуть ли не в каждой игре им забивал. Главное — не зацикливаться на этом, и мячи придут».

ЦСКА выпустил супергеройские наклейки. Болельщики собирались в очереди по 30 человек, чтобы выбить их перед дерби

В ЦСКА максимально подчеркивали статус дерби. Специально под матч со «Спартаком» в клубе выпустили коллекцию наклеек с футболистами команды в супергеройском стиле. Команду назвали RB-men с отсылкой к Людям Икс (X-men на английском), футболистам нарисовали супергеройские костюмы, и даже ведущий на стадионе называл игру не «дерби», «главная игра осени», а суперматчем с супергероями.

Альбом наклеек назвали Konini (очевидная отсылка к любимым Panini, ушедшим из России) и выдавали всем болельщикам. А вот наклейки нельзя было получить просто так – только после конкурсов вокруг стадиона.

Из-за наклеек ажиотаж к челленджам сумасшедший. Чтобы сфотографироваться с картонным Акинфеевым, попасть мячиком в корзину или ударить на силу, нужно прождать очередь в 30 человек! И то не факт, что получишь Акинфеева или Чалова. Мне вот после испытания выпали Боков, Гайч, Кучаев и Лукин. Оказывается, самые редкие – Акинфеев, Карраскаль и Медина.

Некоторые футболисты в коллекции явно отсылают к известным супергероям. Во Владимире Федотове угадывается Чарльз Ксавье, лысый лидер и основатель Людей Икс, Карраскаль похож на Гамбита (его суперсила – меткость, рукопашный бой и ловкость), Обляков в оранжевых очках похож на Циклопа (супергерой, который выпускает лазерные лучи из глаз и умеет ими лечить), а Мойзез – на Блэйда (у него сверхчеловеческая сила и скорость, невосприимчивость к болезням и холодное оружие).

«Идею с супергероями придумали в начале лета, когда думали, как креативно представить новичков и тренера, – рассказывает в интервью Sports.ru графический дизайнер ЦСКА Евгений Гусельников, рисовавший наклейки Konini. – Сначала нарисовали новичков, потом основной состав, потом решили посвятить концепцию матча со «Спартаком» этой теме. Для этого дорисовали всю команду и сделали альбом для наклеек.

Супергерои здесь – не из DC или Marvel. Это такая солянка, специальная вселенная. Упор изначально был на новичков, поэтому они детальнее проработаны. Остальных все плюс-минус знают, а новых ребят надо было выделить.

Тренер Федотов – рассудительный мыслитель, который чувствует игроков и видит их насквозь. Подумали, что это прекрасный образ профессора Ксавье.

Виллиан Роша – с щитом. Он защитник. Тут максимально простая параллель.

Мойзес в образе Блэйда. Потому что похож на Уэсли Снайпса, ему очень идет такой образ. Да и по игре он мощный футболист, который клево двигается, несмотря на габариты. Большой и сильный.

Мухина рисовал по своим ощущениям его игры. Мне кажется, что Максим играет как сорвиголова. Очень горячий, постоянно идет в стыки. Вот и изобразил его огненным.

Мендес – чилиец. Поэтому за спиной у него большой флаг его страны. Красный-синие цвета флага отлично вписываются.

У Зделара на груди звезда. Это такая отсылка к «Партизану».

Чалов показывает сердечко. Это его фирменный знак, который он показывает после забитых голов.

Карраскаль похож на Гамбита, но вообще у него татуировки с Наруто и персонажами из аниме. Так что он скорее шиноби или ниндзя.

У Адольфо Гайча прозвище «Танк», поэтому у него танк на груди. А еще он самый большой, даже на наклейку не влезает.

У Милана Гайича молния на костюме – когда его подписывали, мне сказали, что он очень быстрый игрок.

У Облякова сумка через плечо. На ней значки: эмблема с конем, советская эмблема клуба и значок с 10 номером. А в сумочке – пасы. Он же их раздает.

Остальные ребята не привязаны к конкретным супергероям, им просто нарисовали костюмы. Смысл в том, чтобы каждый мог додумать свойства и сравнение с персонажем для каждого игрока».

Правда, собрать все наклейки практически невозможно. До начала матча этому мешали очереди, а в перерыве все конструкции с активностями разобрали. Дмитрий с детьми Мирабеллой и Марком хотели собрать наклейки после 45-й минуты, но не получилось.

«Мы уже собрали 8 штук, – говорит Дмитрий. – Ушаков, Мухин, Зделар, Тороп, Кучаев, Боков, Набабкин и Лукин. Торопились на матч, даже не успели вклеить их в альбом. Как раз собирались собрать еще наклеек и вклеить их в перерыве. Только очереди большие, поэтому не успели все собрать.

Я болею уже четыре года, мы живем тут недалеко, Мирабелла занимается в ЦСКА кикбоксингом, а Марк– теннисом. И болеем всей семьей за ЦСКА и Акинфеева после того, как он спас нас золотой ногой. Ходил на стадион раза три, а вот дети – впервые».

Абаскаль горел весь матч – высказывал недовольство судьям, Федотову, Мойзесу и даже болельщикам

Настроение прямо перед дерби приятно-напряженное. Гимнастка и полковник Светлана Хоркина поправляет футболку с 19 номером (как у Зайнутдинова), ей наносить первый удар по мячу. На поле передают привет от баскетбольного ЦСКА девушки из группы поддержки. А в супервип-ложе как всегда гладковыбритый Евгений Гинер обсуждает дела с Сергеем Ивановым – и что-то показывает ему на телефоне. Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин – на ряд ниже. 

Там небольшое доброе дело. На поле футболистов выводят дети с ДЦП – это ребята из детской инклюзивной команды ЦСКА. Они уже выводили футболистов на матчи РПЛ, но на дерби со «Спартаком» – впервые.

С самого начала в матче огонь. После первой же атаки «Спартака» недовольный Промес пихнул и ударил по ногам защитника ЦСКА Рошу. Тот упал, судья Карасев убежал проверять эпизод на ВАР, а Абаскаль резво жестикулировал. Показывал что-то вроде ныряющих движений. Так активно, что тренера успокаивал линейный арбитр. Испанец не успокоился и высказал что-то Мойзесу.

Через 10 минут Абаскаль взбудоражился еще сильнее. После гола Чалова тренер «Спартака» не понимал, почему судья разрешил играть, несмотря на то, что Промес лежал на газоне.

Зобнин потерял мяч и жестом показывал Милану Гайичу, что он остановился. Роман считал, что так правильнее, и это фэйр-плей. Но Гайич не остановился – и отдал ассист на Чалова.

Абаскаль был разъярен: бил себя в грудь и показывал на поле, потом высказал что-то линейному и убежал на скамейку. Но даже тут спокойно не вышло. Над скамейкой «Спартака» сидели болельщики в красно-синих шарфах. Абаскаль увидел их – и отмахнулся.

В супервип-ложе ЦСКА на эти события была другая реакция – там все поздравляли Гинера. Все кроме председателя совета директоров Максима Орешкина. Ему Гинер протянул руку сам.

До конца первого тайма «Спартак» так и не отошел от гола. Но после перерыва проснулся. Не зря в кадре трансляции команду перекрестил актер Дмитрий Назаров.

Сработали замены Абаскаля: Миху Мевлю, проигравшего единоборство Чалову, поменяли на Павла Маслова, а Руслана Литвинова – на Антона Зиньковского.

«Абаскаль сказал, чтобы я разорвал фланг, – сказал Зиньковский после матча. – Задача была именно такая».

Зиньковский запустил преображение «Спартака» – забил удивительный гол дальним ударом из-за штрафной и вселил уверенность. Через пять минут после него Промес и Соболев организовали второй, но ЦСКА не сдался. 

Чалов забил второй после навеса Облякова, показал сердечко и побежал к Мойзесу – играть в «камень-ножницы-бумага». Федор выбрал ножницы, бразильский защитник – камень. Забил, но проиграл.

«На тренировкамых мы [с Мойзесом] играли в «камень-ножницы-бумага», – делился Чалов после игры. – Вот и договорились: если если забью, то сыграем и отвесим тому, кто проиграет. Вот мне и отвесили по уху».

В тот момент ЦСКА испытал максимальное счастье. Чилийский полузащитник Мендес бежал радоваться к тренеру Федотову – прыгал и махал руками. В супервип-ложе тоже довольны. Теперь к радости присоединился президент ФИДЕ и бывший зампред Правительства Аркадий Дворкович (раньше он называл себя болельщиком «Торпедо», входил в состав директоров «Локомотива» и праздновал чемпионство «Спартака»), а теперь поздравлял главных людей в ЦСКА. Сначала пожал руку  Орешкину, потом протянул Гинеру и Иванову.

Но дальше игра подзатихла, но все были не слишком довольными. Федотов ерничал над Абаскалем и критиковал Карраскаля, Абаскаль злился на ЦСКА и напоминал про фэйр-плей, а Джикия был недоволен судьей. Даже Зарема Салихова высказалась – и раскритиковала Федотова за слова про Абаскаля.

ЦСКА – Спартак 2:2 (1:0, 1:2)
Дата проведения
16 октября, 20.00, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 17 Чалов, 1:1 – 53 Зиньковский, 1:2 – 57 Соболев, 2:2 – 70 Чалов.
ЦСКААкинфеев, Набабкин, Виллиан Роша, Зайнутдинов, Гайич, Здьелар, Мендес, Мойзес, Медина (Обляков, 66), Чалов (Заболотный, 87), Карраскаль (Ермаков, 66).
СпартакСелихов, Денисов (Чернов, 89), Мевля (Маслов, 46), Джикия, Хлусевич, Пруцев, Литвинов (Зиньковский, 46), Зобнин, Игнатов (Рыбус, 76), Соболев, Промес.
Предупреждения:
Промес (8), Соболев (14), Мойзес (14), Хлусевич (19), Виллиан Роша (40), Литвинов (40), Чалов (76), Ермаков (81).

Федотов переиграл «Спартак» в первом тайме, но Абаскаль исправился в перерыве. Карраскаль заслужил замену, Зиньковский – восторг

Фото: Ярослав Сусов; pfc-cska.comspartak.com

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные