«Торпедо» и «Локомотив» выясняли, кто хуже. Репортаж из «Лужников»

Взгляд Ярослава Сусова.

Дерби «Торпедо» и «Локомотива» – уже полузабытая классика. Последний раз в РПЛ они виделись восемь лет назад. Тогда искрили драки болельщиков в Раменском и драки футболистов с красной Рыкова в Черкизово.

«Торпедо» боролось за выживание, а «Локомотив» – за еврокубки. Восемь лет спустя уже нет ни драк, ни файеров, ни уютного стадиона на Восточной улице с просмотром футбола на крыше. У «Торпедо» строится новая арена, временная дислокация – в «Лужниках», а на трибунах – гораздо тише. Не меняется только одно – положение в таблице.

Дела у «Торпедо» плохи. Хуже в лиге не стартовал никто. После девяти туров было всего одно очко и два гола, потом ситуация чуть улучшилась – победа над ЦСКА, ничья с «Пари НН» и «Факелом» – уже 6 очков. Такой же график, как в сезоне-2014/15 (правда, тогда было 15-е место). Спасать «Торпедо» перед дерби вызвали Андрея Талалаева.

Талалаев собирался отдыхать после увольнения из «Ахмата» и поехать на чемпионат мира. Пятого октября тренер праздновал день рождения и, по его словам, получил звонок от болельщиков «Торпедо». Его настойчиво звали спасать родную команду. Талалаев – воспитанник «Торпедо», выходил в Кубке УЕФА и даже забивал «Реалу». Вот и решил помочь – чисто эмоционально.

«Если бы это был другой клуб, то продолжил бы отдыхать, – рассказывал новый тренер в интервью клубному каналу «Торпедо». – Попросили помочь подняться из низа таблицы и улучшить качество игры».

К качеству игры у него особенно много вопросов.

«Я посмотрел игру «Торпедо» в течение последнего месяца и понимал, что хуже мы точно не сделаем», – подшучивал Талалаев на предматчевом флэш-интервью.

Но в «Торпедо» новый тренер начал с позитива. Перед матчем с «Локомотивом» Талалаев на тренировке основной команды с юмором поздравлял с днем рождения водителя автобуса Дядю Мишу: «Здоровья, счастья, без аварий и побольше премиальных! Можно стих, можно песню, можно танец, можно коридор. Что предпочитаешь?»

В «Локомотиве» тоже понимали, что «хуже некуда». Команду готовил бывший тренер «Казанки», который понимал, что он главный на одну игру

«Локомотиву» перед дерби было невесело. За неделю у клуба сменилось руководство и тренерский штаб. «Сапсан» Рангника-Цорна-Плутника официально закончился, но новый поезд пока на пути не вывели. К матчу с «Торпедо» команду готовил бывший тренер «Казанки» Андрей Федоров, явно понимавший, что он тренер РПЛ только на одну игру.

«У каждого тренера мечта – тренировать большой клуб РПЛ. Моя сбылась, – говорит Федоров. – Все дальше зависит от меня и команды. Сказал ребятам перед матчем: «Не знаю, сколько я буду работать здесь. Но без вас ничего не сделаю. Вы можете мне помочь в этой игре и дальнейшей карьере».

Если бы «Локомотив» проиграл «Торпедо», а «Химки» набрали очки в матче с «Факелом», то «Локо» мог бы опуститься на последнее место в лиге – такого не было никогда. До этого опускались на предпоследнее место в четвертом туре сезона-2006.

«В голове это держали, – описывал предматчевые эмоции Дмитрий Баринов. – Понимали, что хуже некуда и кровь из носу нужна победа. У меня была мотивирующая речь, настраивал ребят. Все понимали, что нет права на ошибку. Мы не могли проиграть, потому что это принципиальный матч для болельщиков».

Так что обе команды выходили на дерби, чтобы выяснить, можно ли хуже, чем сейчас.

«Торпедо» хвасталось машинами и афишами, но на дерби в «Лужники» вытащили только 5 тысяч человек

Перед матчем в «Торпедо» подчеркивали приятное и пытались уколоть «Локомотив». На предматчевой афише нарисовали механиков, ремонтирующих автомобиль. Они отказывались от пятого колеса – с отсылкой на обидное прозвище «Локо».

Вокруг «Лужников» тоже все в автомобильной тематике. Вокруг стадиона были расставлены черные и белые «ЗИЛы» – от автобусов до лимузинов и кабриолетов. Все – черного или белого цвета.

Главная маркетинговая гордость «Торпедо» – яркие обложки программок, которые продумываются под каждого соперника. Из них сделали каталог (продают по 700 рублей) и организовали выставку возле стадиона.

Там людей побольше, чем у концерта возле памятника Ленину. За 40 минут до матча он выглядел забавно – кажется, только мы с Ильичом слушали Нирвану перед игрой.

Несмотря на симпатичный матчдей и статус дерби, завлечь болельщиков не особо получилось. Пять тысяч человек в 81-тысячных «Лужниках» выглядели очень уж скромно, несмотря на то, что такая посещаемость выше средней по меркам «Торпедо». Слышно было даже подсказки Андрея Талалаева – он отрывался и не стеснялся в выражениях.

Талалаев остро реагировал на ошибки и замедление игры. Ругался на центральных защитников, когда те перепасовывались между собой. Матом кричал на дальнюю бровку после неловкого навеса и взрывался на скамейке после неточных ударов. Подсказывал даже вратарю Бабурину – на кого навешивать и как выбивать.

В первом тайме получалось неплохо. «Торпедо» крепко держалось и создавало моменты. Но дальше силы заканчивались.

На 27-й минуте пропустили от Изидора из офсайда, а на 47-й Артем Карпукас протащил мяч через все поле и хотел отдать голевую передачу на Игнатьева. Иван мяч так и не получил. Из-за ошибок и отскоков мяч вернулся к Артему, а он проткнул его мимо вратаря Бабурина.

Гол удивил не только Карпукаса (до этого он ни разу не забивал ни за основу, ни за «Казанку», ни за дубль), но и Андрея Талалаева.

«Давно не видел, чтобы один футболист взял мяч на своей половине поля, пробежал и забил. Как во дворе», – сказал Талалаев.

Через 40 минут что-то подобное чуть не сделал Игорь Смольников. 34-летний защитник сбежал от обороны «Локомотива», но не смог перекинуть Гильерме с 35 метров – выше ворот.

«Был спонтанный момент из-за ошибки защитника, – объяснил Смольников после игры. – Я подкараулил его, у меня уже было решение ударить, потому что Гиля вышел из ворот. Не стал дальше подрабатывать себе мяч».

«Торпедо» не спаслось. Не помогли ни крики тренера, ни выход Лебеденко. Но Андрей Талалаев верит, что все будет хорошо. Контракт рассчитан на два года, вылетать в Первую лигу тренер не готов.

«Это мой родной клуб, нельзя было оставаться в стороне. Дайте шесть недель – и вы увидите итоги в качестве игры команды. Если бы я не верил, [что выберемся из зоны вылета], то не был бы тут».

А в «Локомотиве» надеются, что хуже уже не будет.

«Нужен специалист, у которого есть связь с игроками, – объясняет Баринов. – Посмотри, как работал Николич. По-русски хорошо разговаривал. Я на связи с ним, общаюсь. О личном говорили, он спрашивал, как мое состояние, передавал привет и удачи ребятам. Сказал, что скоро кого-то возглавит.

Кто говорит, что «Локомотив» почти в ФНЛ? Эксперты и болельщики? Пусть дальше говорят. Мы сейчас поднялись, что об этом разговаривать? Нас же там нет уже.

Нет уверенности. Первый раз в жизни оказался в зоне стыковых матчей. Мы не были в такой ситуации раньше, не знали, что делать. Не могу сказать за остальных, но на некоторых смотришь – и такое ощущение, что им до ##### (все равно). Прости меня господи, что ругаюсь матом.

– Как много было тех, кому до #####?

– Сегодня не было таких. Есть замечание, но донесем с переводчиком. Если один раз не поймет, потом – два, три, то можно и [дать леща] словесно.

Фото: fclm.ru; РИА Новости/Павел Бедняков