​​«У него не меньше писем, чем у Кокорина с Мамаевым». Воспитанники «Чертаново» + Николай Ларин = ❤️

28 сентября директору академии «Чертаново» Николаю Ларину огласили приговор – 3 года в колонии за мошенничество. Ларин сознался, что вписывал лишние имена в списки для Москомспорта, чтобы получить больше денег и платить тренерам и футболистам.

9 октября в матче «Спартак» – «Крылья Советов» вышли 12 воспитанников академии «Чертаново» (Пруцев, Умяров, Пиняев, Ежов, Витюгов, Коваленко, Ломаев, Глушенков и Солдатенков в старте, Зиньковский, Цыпченко и Соколов – на замену). Те самые ребята, ради которых Ларин нарушал закон.

Чертановские парни максимально поддерживают Ларина. Воспитанники академии приходили свидетелями в суд, чтобы смягчить положение бывшего директора, офигевали после приговора, писали слова поддержки в соцсетях, а на матче «Спартак» – «Крылья Советов» придумали новую акцию.

Сначала капитан «Крыльев» Александр Солдатенков показал в телекамеру футболку «Свободу Николаю Ларину» при счете 2:2, а после игры он и еще 10 воспитанников «Чертаново» вместе сфотографировались в поддержку Ларина и делегировали Пиняева – высказаться об акции:

«В нынешней ситуации тяжело осознавать, что человека, который в России больше всего сделал для детско-юношеского футбола…

На этом стадионе могли только чертановские воспитанники сыграть двухсторонку, и было бы не хуже. Николай Юрьевич сделал столько… Его вклад в детско-юношеский футбол нельзя переоценить. Хочется его отблагодарить. Если у него будет возможность все это увидеть, хочется вызвать у него положительные эмоции. В том месте, где он сейчас находится, тяжело улыбаться. Хочется его только поддерживать. Он сделал все, чтобы мы выходили на высший уровень, [чтобы у нас] были возможности и какие-то имена.

– Ребята готовят какое-то обращение в Москомспорт?

– Когда это появится, все узнают. Пацаны неравнодушны. Каждый, кто был под опекой Николая Юрьевича, делает все возможное, чтобы ему было комфортно в нынешней ситуации и чтобы бороться против несправедливости. Мы надеемся, что чем-то поможем. Если хоть какие-то минимальные плюсы будут от этого, значит, все не просто так. Все это понимают. И влиятельные люди, на самом деле, понимают, но, в силу разных причин, не могут об этом говорить.

– Кто может повлиять, чтобы Ларина выпустили?

– Не хочу в это лезть. Не разбираюсь ни в политике, ни в чем. От себя сделал все возможное и буду помогать финансово.

– К кому будете обращаться?

– Пишем письма Николаю Юрьевичу. К кому еще мы должны обращаться?

– Допускаешь, что что-то откатят назад?

– Вы все знаете, что будет апелляция. Я не лез в документы, говорю за себя и за пацанов. Мы сделаем все, чтобы Николаю Юрьевичу было комфортно в нынешней ситуации. Поможем финансово, медийно, психологически, пишем письма, общаемся. Стараемся сделать все, чтобы у него была возможность посмотреть этот матч, и вызвать положительные эмоции.

– Ты уже написал письмо?

– Да.

– Что написал?

– Зачем вам это знать? Мы интересуемся его жизнью, рассказываем про свою жизнь, говорим, как его не хватает. На самом деле, когда он был рядом с нами, все было иначе. И психологически. Нужно ценить, когда видишь его и есть возможность общаться с человеком. В такие моменты понимаешь – когда люди делают что-то для нас, мы должны каждый день отдавать должное и общаться с ними.

– Ларин уже ответил?

– Там какой-то регламент, он не может каждый день отвечать. Я написал письмо несколько дней назад, оно пока в обработке. Пока дойдет до него, пока он на него ответит, пока оно мне придет… Но кому-то уже отвечал. Не только я же пишу письма. Думаю, у него писем не меньше, чем у Кокорина с Мамаевым.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков; кадр трансляции