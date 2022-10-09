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​​«У него не меньше писем, чем у Кокорина с Мамаевым». Воспитанники «Чертаново» + Николай Ларин = ❤️

Антон Зиньковский Антон Зиньковский
Максим Витюгов Максим Витюгов
Александр Коваленко Александр Коваленко
Роман Ежов Роман Ежов
Данил Пруцев Данил Пруцев
Дмитрий Цыпченко Дмитрий Цыпченко
Иван Ломаев Иван Ломаев
Максим Глушенков Максим Глушенков
Наиль Умяров Наиль Умяров
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28 сентября директору академии «Чертаново» Николаю Ларину огласили приговор – 3 года в колонии за мошенничество. Ларин сознался, что вписывал лишние имена в списки для Москомспорта, чтобы получить больше денег и платить тренерам и футболистам.

9 октября в матче «Спартак» – «Крылья Советов» вышли 12 воспитанников академии «Чертаново» (Пруцев, Умяров, Пиняев, Ежов, Витюгов, Коваленко, Ломаев, Глушенков и Солдатенков в старте, Зиньковский, Цыпченко и Соколов – на замену). Те самые ребята, ради которых Ларин нарушал закон.

Чертановские парни максимально поддерживают Ларина. Воспитанники академии приходили свидетелями в суд, чтобы смягчить положение бывшего директора, офигевали после приговора, писали слова поддержки в соцсетях, а на матче «Спартак» – «Крылья Советов» придумали новую акцию.

Сначала капитан «Крыльев» Александр Солдатенков показал в телекамеру футболку «Свободу Николаю Ларину» при счете 2:2, а после игры он и еще 10 воспитанников «Чертаново» вместе сфотографировались в поддержку Ларина и делегировали Пиняева – высказаться об акции:

«В нынешней ситуации тяжело осознавать, что человека, который в России больше всего сделал для детско-юношеского футбола…

На этом стадионе могли только чертановские воспитанники сыграть двухсторонку, и было бы не хуже. Николай Юрьевич сделал столько… Его вклад в детско-юношеский футбол нельзя переоценить. Хочется его отблагодарить. Если у него будет возможность все это увидеть, хочется вызвать у него положительные эмоции. В том месте, где он сейчас находится, тяжело улыбаться. Хочется его только поддерживать. Он сделал все, чтобы мы выходили на высший уровень, [чтобы у нас] были возможности и какие-то имена.

– Ребята готовят какое-то обращение в Москомспорт?

– Когда это появится, все узнают. Пацаны неравнодушны. Каждый, кто был под опекой Николая Юрьевича, делает все возможное, чтобы ему было комфортно в нынешней ситуации и чтобы бороться против несправедливости. Мы надеемся, что чем-то поможем. Если хоть какие-то минимальные плюсы будут от этого, значит, все не просто так. Все это понимают. И влиятельные люди, на самом деле, понимают, но, в силу разных причин, не могут об этом говорить.

– Кто может повлиять, чтобы Ларина выпустили?

– Не хочу в это лезть. Не разбираюсь ни в политике, ни в чем. От себя сделал все возможное и буду помогать финансово.

– К кому будете обращаться?

– Пишем письма Николаю Юрьевичу. К кому еще мы должны обращаться?

– Допускаешь, что что-то откатят назад?

– Вы все знаете, что будет апелляция. Я не лез в документы, говорю за себя и за пацанов. Мы сделаем все, чтобы Николаю Юрьевичу было комфортно в нынешней ситуации. Поможем финансово, медийно, психологически, пишем письма, общаемся. Стараемся сделать все, чтобы у него была возможность посмотреть этот матч, и вызвать положительные эмоции.

– Ты уже написал письмо?

– Да.

– Что написал?

– Зачем вам это знать? Мы интересуемся его жизнью, рассказываем про свою жизнь, говорим, как его не хватает. На самом деле, когда он был рядом с нами, все было иначе. И психологически. Нужно ценить, когда видишь его и есть возможность общаться с человеком. В такие моменты понимаешь – когда люди делают что-то для нас, мы должны каждый день отдавать должное и общаться с ними.

– Ларин уже ответил?

– Там какой-то регламент, он не может каждый день отвечать. Я написал письмо несколько дней назад, оно пока в обработке. Пока дойдет до него, пока он на него ответит, пока оно мне придет… Но кому-то уже отвечал. Не только я же пишу письма. Думаю, у него писем не меньше, чем у Кокорина с Мамаевым.

«Остался без денег в 50 лет, буду продавать картины отца». Ларин из «Чертаново» – о «мертвых душах», бредовой системе и долге в 36 млн

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков; кадр трансляции

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