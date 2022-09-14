Шотландия обошла Россию по коэффициентам УЕФА – она в топ-8. Как так вышло и почему она все равно скоро упадет?

Исследование Ярослава Сусова.

Шотландия совершила удивительный скачок. Семь лет назад местный чемпионат шел исторически низко – 25-е место в таблице коэффициентов УЕФА, – сборная не попадала на чемпионаты мира и Европы с 1998-го, «Рейнджерс» обанкротился, интрига в лиге умерла – «Селтик» брал золото девять лет подряд.

Казалось, крах.

Но в последние годы Шотландия постепенно возвращается в топ. Сборная вышла на Евро впервые за 25 лет (и добралась до стыков на чемпионат мира), лига, оживленная возвращением конкуренции, уже на восьмом месте в таблице коэффициентов, впервые за 15 лет у Шотландии – два клуба в группе ЛЧ. Как это вышло?

В Шотландии все крутится вокруг «Селтика» и «Рейнджерс». В 80-х они были европейскими топами

«Шотландия – маленькая страна с большими футбольными традициями, – рассказывает Sports.ru Константин Корнаков, основатель футбольной консалтинговой компании LTT Sports, в нулевых он работал переводчиком и помощником тренера «Хартс» Анатолия Коробочки. – Самому старому клубу – «Килмарноку» – 150 лет. Еще с 19 века клубы жили на деньги, которые болельщики платили за билеты. Кстати, из-за этого появилась традиция считать и платить зарплаты еженедельно. Раньше футболистам платили после каждого матча часть кассовых сборов. В Британии до сих пор осталась такая привычка, хотя клубы уже не так зависят от кассовых сборов».

Главное, что мы знаем про шотландский футбол – дерби «Селтик» – «Рейнджерс». Пламенное и идеологическое и одно из самых принципиальных в мире. Исторически за «Селтик» болели католики, за «Рейнджерс» – протестанты.

«Раньше противостояние «Рейнджерс» и «Селтика» строилось на отличиях протестантов и католиков, но сейчас люди гораздо реже ходят в церкви, чем раньше, – рассказывает Sports.ru автор The Times о шотландском футболе Майкл Грант. – Религиозные мотивы остались в фанатской культуре, песнях и кричалках. Хотя и меньше, чем раньше. Думаю, теперь в обоих клубах скажут, что открыты ко всем, а не только к протестантам или католикам».

«Селтик» и «Рейнджерс» не просто с отрывом самые популярные клубы в стране, а еще и супергегемоны. Два клуба забрали 107 чемпионств (все остальные команды – 19), в Шотландии уже давно забыли о реальной конкуренции. В последний раз не «Селтик» и не «Рейнджерс» победили в 1985-м – лучшим стал «Абердин» молодого и перспективного тренера Алекса Фергюсона.

Тогда, в конце 80-х, в шотландском футболе крутились совсем другие деньги.

Мы уже привыкли, что почти все доходы топ-клубов – от телеправ и спонсоров. В 80-х было не так. Главным источником доходов (не только в Шотландии) был матчдей. В этом шотландцы, с мощной историей и страстью, были впереди многих стран Европы – в основном за счет болельщиков «Селтика» и «Рейнджерс».

«До дела Босмана и роста роли телевидения «Рейнджерс» и «Селтик» могли «на ты» говорить с «Баварией» и другими топами, потому что все доходы были от стадиона, – объясняет Корнаков. – В Шотландии до сих пор болельщики двух топов заполняют как минимум 50 процентов любого матча команды – дома или в гостях. И это основа экономического благосостояния как «Селтика» и «Рейнджерс», так и маленьких клубов, которые принимают их на своем стадионе – так они попадают в зависимость и позволяют топам диктовать условия».

Такая дуополия вместе с постоянно растущими амбициями «Селтика» и «Рейнджерс» разогнали в шотландском футболе неадекватную гонку вооружений, которая через много лет уничтожит шансы на нормальное поступательное развитие всей лиги.

«Рейнджерс» стал жертвой амбиций владельца и махинаций с налогами. Ликвидация клуба убила интригу в чемпионате и далеко откинула Шотландию

В 1988-м «Рейнджерс» купил бизнесмен Дэвид Мюррей, амбициозный владелец Murray International Metals Limited, которая занималась продажей стали.

Мюррей пытался купить клуб «Эйр» из родного города, болтавшийся между второй и третьей шотландскими лигами – не продали. А потом забрал «Рейнджерс» и начал мощные реформы.

При нем в клубе появился первый игрок-католик – Мо Джонсон, в Шотландии этот переход называли сенсацией века. При Мюррее «Рейнджерс» взял девять чемпионств подряд, за команду поиграли Алексей Михайличенко, Бриан Лаудруп, Олег Саленко, Пол Гаскойн и даже молодой Дженнаро Гаттузо. За десять лет с 1988-го по 1998-й клуб из Глазго потратил на трансферы 67 миллионов евро – 15-е место в мире за этот период, примерно столько же тратили «Лацио», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Вложения «Рейнджерс» категорически не окупались. Шотландцы ни разу не вышли из группы в Лиге чемпионов, но не прекратили тратить, все еще мечтая о европейском величии. «На каждые пять фунтов, которые потратит на игроков «Селтик», мы потратим десять», – говорил Мюррей в 1998-м. И влил еще больше денег. С 1998-й по 2001-й «Рейнджерс» потратил на трансферы 97 миллионов евро (12-е место в мире). Тогда «Селтик» тоже разогнался – и стал покупать больше и дороже.

С 1998-го по 2001-й «Селтик» потратил на трансферы более 60 миллионов евро. Даже сейчас это фантастические цифры для шотландского футбола, а в начале века столько тратил «Манчестер Юнайтед». Даже «Бавария» в два раза меньше! Но деньги не работали. Лучшие результаты шотландского футбола с конца 80-х – два финала Кубка УЕФА («Селтик» в 2003-м и «Рейнджерс» в 2008-м).

Возможно, шотландцы надеялись поймать волну роста телеправ и, раскрутив клуб через вложения в состав, окупить все через несколько лет. Но получились не поступательные инвестиции для роста лиги, а исполнение капризов двух команд, которые еще и шантажировали остальных уходом в АПЛ.

В 1998-м чемпионат Шотландии даже подписал со Sky телеконтракт на 11,25 миллиона фунтов в год. «Селтик» и «Рейнджерс» получали от сделки по 2,5 млн (остальные клубы примерно по 600 тысяч), но этого не хватало, чтобы покрыть растущие расходы. «Рейнджерс» только в 1998-м потратил на трансферы 40 млн евро.

В 2002-м Sky был готов переподписать контракт на тех же условиях, но шотландцы отказались, так как хотели 70 миллионов фунтов за четыре года (17,5 млн в год). Причем «Селтик» и «Рейнджерс» захотели 80% теледоходов – столько не забирали даже топы АПЛ. Такая стратегия не сработала.

В лиге нашли другой выход. Революционный. Боссы чемпионата Шотландии поняли, что их матчи не слишком интересны за пределами Великобритании, поэтому решили создать первый в мире платный футбольный телеканал от лиги. И это в 2002 году! Консалтинговая компания KPMG оценивала потенциальную выручку всего в 15 миллионов фунтов в год, а еще называла проект крайне рискованным.

В Шотландии решения принимались по правилу 11-1 (только если 11 из 12 клубов согласятся). «Селтик» и «Рейнджерс» объединились и уничтожили еще не родившийся платный телеканал чемпионата Шотландии. Решающим стал голос Дэвида Мюррея. На него давили 75 миллионов фунтов долгов «Рейнджерс». Ему нужен был чек на 2 миллиона фунтов от Sky или место в АПЛ, а не риски и неприятности.

Но чек от Sky не пришел. Компания потратилась на низшие лиги Англии, телеправа шотландской лиги ушли BBC всего за 8 млн фунтов (вместо 11,25 от Sky).

Так шотландцы упускали шансы подняться в топ. А через 10 лет пришли к низшей точке. Из-за обмана «Рейнджерс».

С 2001-го расходы «Рейнджерс» росли, а доходы и долги – не увеличивались. Оказалось, все из-за махинаций с налогами.

Работникам «Рейнджерс» платили зарплату через доверительный фонд в офшоре. В итоге почти 10 лет «Рейнджерс» не платил почти никаких налогов и задолжал государству более 50 млн фунтов, а еще около 20 млн – банку Lloyd’s.

«Мы уверены, что действовали по правилам. У нас была легитимная схема [выплаты зарплат]», – оправдывался Мюррей.

Через эти же офшоры Мюррей платил взятки. Например, бывшему тренеру команды Грэму Сунессу. В 2001-м на счет Сунесса, тогда тренера «Блэкберна», пришло 30 тысяч фунтов. Через пять дней после перевода англичане подписали форварда «Рейнджерс» Тугая Керимоглу за 1,95 миллиона евро. Сунесс позже говорил, что получил эти деньги за то, что скаутил игроков для «Рейнджерс», хотя ушел из клуба еще за десять лет до этого.

«Рейнджерс» оказался в таких долгах, которые никогда не выплатил бы без сторонней помощи. На фоне экономического кризиса проблемы возникли и у Дэвида Мюррея – он больше не мог вливать деньги и в 2011-м продал клуб за 1 фунт. Через год «Рейнджерс» ликвидировали. Фанаты «Селтика» до сих пор убеждают всех, что их главный конкурент умер – и теперь играет какая-то другая команда, копия того «Рейнджерс».

Тогда они радовались больше всех на свете. Неудивительно. «Селтик» потом возьмет девять чемпионств подряд. Но шотландский футбол окунется во мрак.

С возвращением «Рейнджерс» Шотландия поднялась в топ-8. Но, похоже, это ловушка рейтингов УЕФА – реальный уровень лиги не меняется много лет

Пока «Рейнджерс» пробивался из четвертой шотландской лиги, «Селтик» наслаждался чемпионством и стабильными еврокубками – каждый год пробирались в группу Лиги чемпионов или Лиги Европы. Правда, получился парадокс. Оказалось, что с сильным «Рейнджерс» «Селтику» проще в Европе, чем без него.

Когда оба клуба в порядке, чемпион попадал сразу в группу ЛЧ, а серебряный призер – в третий отборочный раунд. Без «Рейнджерс» «Селтик»-чемпион начинал со второго отборочного раунда ЛЧ. Хуже, чем если бы занял второе место при крепком «Рейнджерс».

«Мы называем это ловушкой Греции и Хорватии, – рассказывает Корнаков из LTT Sports. – Когда есть один клуб, который зарабатывает баллы, но этого недостаточно для роста в рейтинге среди других стран».

Шотландия только сильнее падала в таблице коэффициентов УЕФА и обосновалась на 23-25-м местах, рядом с Беларусью, Израилем, Болгарией и Азербайджаном, для которых просто попадание одного клуба в ЛЧ – мегауспех. И это несмотря на то, что в 2014-м «Селтик» зарабатывал 85 миллионов евро – больше, чем все клубы чемпионата Беларуси, Израиля, Болгарии или Азербайджана вместе взятые.

С тех пор чемпионат Шотландии поднялся на 15 позиций. Но что изменилось? Кажется, ответ очень простой. И это снова не рост лиги, реформы и какая-то поступательная работа.

«Главная причина взлета в таблице коэффициентов – результаты «Глазго Рейнджерс», – объясняет Грант из The Times. – После банкротства «Рейнджерс» упал в четвертую лигу и поднимался обратно. Без них только «Селтик» мог набирать очки в Европе. А «Рейнджерс» Джеррарда провел отличную кампанию в Лиге Европы и трижды попал в плей-офф ЛЕ. Вот и все».

Чемпионат Шотландии не стал богаче и сильнее. Доходы клубов растут в фунтах, но уже совсем далеко от топ-уровня. «Селтик» не попадает в топ-20 самых доходных клубов мира по версии рейтинга Deloitte Football Money League с 2007-го, сейчас отрыв от 20-го места больше, чем клуб сам зарабатывает за год.

Если в конце нулевых шотландские топы зарабатывали на уровне крепких середняков АПЛ (как «Астон Вилла» и «Эвертон»), то теперь отстают от них на 100 миллионов фунтов в год. Доходы лиги выросли, но меньшими темпами, чем у соседей. В 2014-м без «Рейнджерс» шотландские клубы зарабатывали в среднем 12,3 млн евро (11-е место в Европе), в 2019-м с «Рейнджерс» – 19,8 млн евро (12-е место в Европе).

Маленькие клубы тоже не стали крепче. Ни один шотландский клуб, кроме «Селтика» и «Рейнджерс», не может пройти отборочный турнир еврокубков. «Хартс» оказался в Лиге конференций-2022/23 из-за поражения в отборе Лиги Европы.

«Таблица коэффициентов показывает место топовых команд, а не всей лиги, – объясняет Корнаков. – Такая же ситуация в чемпионате Украины. «Шахтер» и «Динамо» Киев вдвоем вытягивали чемпионат.

По сути, таблица коэффициентов – это просто математическая формула, на которую влияет не только количество очков, важно и количество клубов – очки в еврокубках делятся на количество команд. Поэтому в больших лигах рейтинг падает быстрее, а подниматься снизу выгодно.

Получаются циклы, когда лига достигает максимума, а потом падает, потому что не может выдержать такой уровень. Добраться до 15-й или даже 10-й позиции не так сложно. Главное – пробиваться в групповой этап Лиги Европы и побеждать там. А вот после 9-10-го места в таблице нужно повышать не только качество нескольких топ-клубов, но и количество сильных команд. Уровень чемпионата определяется не ведущими клубами, а теми, кто сразу за ними. Если они способны попасть в групповой этап еврокубков, то это сильная лига.

Теперь Шотландия в группе Лиги чемпионов, но не верю, что «Селтик» или «Рейнджерс» достигнут чего-то серьезного, их максимум – борьба за третье место. Так что чемпионаты, которые уступают Шотландии (Бельгия и Австрия – Sports.ru), получат преимущество. Они начнут зарабатывать очки в Лиге Европы и Лиге конференций, пока шотландцы проигрывают в ЛЧ и падают на 11-12-е место. В Лиге чемпионов клуб может заработать 38 очков для таблицы коэффициентов, в Лиге Европы – 34, а в Лиге конференций – 30.

Поэтому, если ты попадешь в группу ЛЧ, то получишь гораздо больше денег, но существенно меньше баллов для коэффициента, чем при выходе в плей-офф из группы Лиги Европы. Для клуба деньги полезнее, но для развития футбола в стране нужны очки в рейтинге».

«Наверное, 8-е место – потолок, – соглашается журналист The Times Грант. – Потому что у нас в Шотландии реально только две команды могут набирать много очков в еврокубках. В отличие от Англии, Испании или Италии. Но все равно «Селтик» и «Рейнджерс» заработают по 30 миллионов – колоссальные деньги для шотландского футбола. Для них это главная цель».

В Шотландии уперлись в потолок. Винят во всем АПЛ и не видят перспектив

В Шотландии понимают, что подъем в таблице коэффициентов и два клуба в ЛЧ – временная история. Скоро лига опустится, «Рейнджерс» и «Селтик» заработают по 30 миллионов евро призовых от УЕФА – и вернутся в реальность, в которой никто никогда их не догонит.

«Посмотрите на бюджеты и стадионы, – продолжает Корнаков. – «Селтик» и «Рейнджерс» зарабатывают в 8 раз больше середняков и в 20 – аутсайдеров. И это крайне сложно менять, потому что так исторически сложилось.

Даже если клубы чуть более низкого уровня вроде «Данди», «Хартс», «Хиберниан» или «Абердина» начнут быстро развиваться, то на сокращение пропасти все равно уйдет много лет. Да и «Селтик» с «Рейнджерс» делают все возможное, чтобы поддерживать статус: пылесосом забирают таланты в возрасте 15-16 лет.

Сейчас невозможна история «Абердина» 80-х. Как только в эти клубы попадают интересные футболисты, через год или два их заберут «Селтик», «Рейнджерс», в Англию или МЛС. Нет возможности подняться за счет спортивных достижений. Команды просто разберут».

Огромный разрыв доходов почти не сократим. Причина – маленький телеконтракт по сравнению с соседями. В Шотландии – 25 миллионов, в АПЛ – 1,6 миллиарда фунтов в год (и это только внутренние права, внутри Великобритании), во второй, третьей и четвертой английских лигах (они продаются одним пакетом) – 119 млн фунтов.

«Наш телеконтракт крошечный по сравнению с АПЛ, – говорит Грант. – Да, лига работает со Sky уже 25 лет, да, этот контракт – лучший в истории. Но это все равно очень мало. И, к сожалению, у нас нет конкуренции. Ни один бродкастер не может платить столько, а единственный конкурент BT Sport показывает только несколько матчей. Так что Sky Sports может платить столько, сколько захочет. Мне кажется, это очень плохо. Потому что шотландский футбол может многое показать: дерби, интересные команды, сюрпризы, матч «Селтика» и «Рейнджерс» – вообще одно из главных противостояний в мире».

В Шотландии маленький телеконтракт из-за соседства с Англией, но невероятная привязанность к футболу на стадионах. Билеты и вообще матчдей приносят местным клубам 48% доходов – это самая большая доля в Европе (далее команды из Бельгии и Швеции – 26% и 25%).

По данным BBC до ковида, в 2019-м самый дешевый сезонный абонемент на чемпионский «Селтик» стоил 456 фунтов (37 000 рублей по среднему курсу 2019 года), на «Сент-Миррен» (аутсайдер лиги с самым дешевым билетом) – 240 фунтов (20 000 рублей), на команды второй шотландской лиги – от 205 до 340 фунтов (17-28 тысяч рублей), третьей лиги – 175-320 (14-26 тысяч рублей). В АПЛ самые дешевые сезонные абонементы в 2019 году стоили от 320 до 891 фунта. Сезон за воротами на стадионе «Спартака» в 2022-м стоит 8 600 рублей, ЦСКА – 7 000, «Зенита» – 6 900. В два раза меньше, чем в третьей шотландской лиге.

Правда, комфортность арен в Шотландии не слишком соответствует стоимости билетов.

«Стадионы – очень старые. Отремонтированы максимум в 90-х, – рассказывает Корнаков. – В «Абердине», третьем клубе Шотландии, одна из трибун в аварийном состоянии. Стадион вмещает 20 тысяч, но впускать можно только 10. И клуб 20 лет ищет варианты, как построить новую арену. Даже если подходить скромно, то частному клубу (всем, кроме «Хартс») не позволить себе такой проект, нужно искать решения с местными властями. Поэтому нужно перебиваться с хлеба на воду».

«У нас в Шотландии есть несколько легендарных арен, но все они старые и не такие комфортные, – подтверждает Грант. – Я был на стадионе «Зенита». Это фантастическая арена, одна из лучших в мире. У нас ни один стадион и близко с ним не сравнится».

Но даже такая высокая стоимость билетов не мешает наполнять трибуны. В сезоне-2018/19 на стадионы в Шотландии приходили 16 тысяч человек, в начавшемся сезоне-2022/23 – 17 тысяч. Цифры очень солидные, потому что стадионы заполняются в среднем на 78%. На каждый тур приходят по 100 тысяч человек (2% населения 5-миллионной Шотландии). Хотя по сравнению с Англией это не так много. На каждом туре АПЛ на трибунах по 400 тысяч человек.

Шотландцы с грустью сравнивают себя с АПЛ. Считают ее корнем всех бед и критикуют.

«В соцсетях у нас люди критикуют АПЛ за то, что футбол в Англии не совсем настоящий, даже искусственный – говорит Майкл Грант. – Потому что в Шотландии люди все время с командой, страстно любят ее и очень переживают. У нас критикуют АПЛ, потому что люди приходят на нее как в кино: поглядеть, пофотографироваться и отметиться.

У нас не так. Большие матчи люди смотрят стоя. Люди кричат, указывают футболистам, что делать, хлопают. И вот эта игра – наша, традиционная и настоящая, а в Англии – скорее развлечение без погружения. По крайней мере, так очень хочется думать фанатам в Шотландии.

Наверное, соседство с Англией скорее вредит чемпионату Шотландии, а не помогает. Мы делим один остров, и все шотландские игроки хотят в Англию, чтобы заработать. Болельщики из Шотландии смотрят АПЛ, и им нравится. Они смотрят «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси» дома и в пабах и выбирают вторую любимую команду в Англии помимо шотландской.

Даже во второй и третьей английских лигах зарплаты выше, чем в большей части клубов чемпионата Шотландии. Команды из Чемпионшипа легко забирают игроков у «Хартс» и «Хиберниана», а если команда АПЛ придет за кем-то из «Селтика» или «Рейнджерс», скорее всего, он уйдет. Это проблема».

Константин Корнаков видит другую проблему. На его взгляд, дело не в слишком сильном соседе, а в том, что шотландцы списывают на него все неудачи.

«В Шотландии нет ресурсов, а еще уровень спортивных специалистов вызывает вопросы. Мы варимся в собственном соку маленького рынка, а неудачи списываются на АПЛ: «Почему все так плохо? Ну, потому что АПЛ все забирает, что мы можем сделать?» Из-за этого не получается трансформация футбола. Шотландский футбол – в хвосте тактического и общего развития. Зато у нас есть история.

При этом в Шотландии волна оптимизма: сборная показывает результат, вышла на Евро, «Рейнджерс» вернулся. Но развитие футбола возможно, только если «Селтик» и «Рейнджерс» будут держать отрыв, а сборную укрепят англичанами по правилу шотландских бабушки и дедушки, которые видели Шотландию только на карте. Это тревожный звонок».

Фото: Gettyimages.ru/David Rogers/Allsport/Getty Images/Hulton Archive, Clive Brunskill /Allsport, Ian MacNicol, Octavio Passos, Mike Finn-Kelcey /Allsport, Mark Runnacles; REUTERS//Carl Recine, Peter Powell