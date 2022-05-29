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«Реал» побил рекорд ЛЧ по призовым. Правда, этих денег не хватило бы на Мбаппе

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«Реал» впервые за четыре года взял Лигу чемпионов. И в тот момент, пока Марсело поднимал кубок, клуб значительно разбогател.

В сезоне-2021/22 мадридцы заработают больше 130 миллионов евро призовых ЛЧ: сумма превосходит половину всех призовых Лиги конференций, но все равно меньше подписного бонуса Мбаппе (150 млн евро, как пишет ВВС).

Сколько заработал «Реал» и почему это рекорд?

Призовые Лиги чемпионов растут почти каждый год, поэтому теоретически каждый новый чемпион должен ставить рекорд доходов. Но так происходит не всегда: победитель ЛЧ – почти всегда лучший по доходам в сезоне, но не в истории.

Из-за многоярусной системы максимального успеха добиваются команды, которые идеально прошли турнир (победа в финале и без поражений в группе), представляют большой телерынок, но не делят доходы с соперниками из страны и стабильно мощно выступают в ЛЧ, чтобы поднимать исторический коэффициент. Поэтому для рекорда в ЛЧ максимально приспособлены «ПСЖ» (большой рынок без конкурентов), «Реал», «Бавария» и «Барселона» (топ-3 по историческому коэффициенту). Их победы или хотя бы попадание в финал Лиги чемпионов – почти гарантированный новый рекорд турнира по призовым.

Последний такой ставили как раз «Бавария» и «ПСЖ» в сезоне-2019/20. Немцы заработали 125,5 млн евро (4,4 срезали из-за ковида), «ПСЖ» – 126,8 (тоже минус 4,4). А в следующем сезоне финалисты «Челси» и «Манчестер Сити» даже не пробили 120 млн евро доходов от УЕФА.

В сезоне-2021/22 победил «Реал» – и поставил новый рекорд. По подсчетам As, клуб заработает около 132,5 млн евро:

• За попадание в группу – 15,6 млн евро

• За спортивные результаты в ЛЧ – 67,77 млн евро:

- 14 млн за 5 побед в группе (2,8 млн за победу)

- 1,07 млн в качестве дораспределения из пула ничьих (каждая ничья в группе добавляет 930 тысяч в общий пул, деньги из которого добавляются за каждую победу)

- 9,6 млн за выход в 1/8 финала - 10,6 млн за выход в 1/4

- 12,5 млн за попадание в полуфинал

- 15,5 млн за попадание в финал

- 4,5 млн за победу в финале

• За исторический коэффициент – 36,38 млн

«Реал» – лучший в таблице коэффициентов среди клубов за последние десять лет с сезона-2011/12 (ближе всего «Бавария» и «Барселона»).

• За объем испанского телерынка – 16,84 млн 

«Реал» попал в ЛЧ как вторая команда Испании в сезоне-2020/21 – и за это получит 30% от объема медиадоходов испанского рынка. По оценке As, эта сумма – 16,84 млн евро. А если бы «Реал» был чемпионом-2020/21, то заработал бы 40% – 22,45 млн евро.

• Вычет из-за коронавируса – около 4 млн евро по оценке As

УЕФА оценивает потери от ковида в сезоне-2019/20 в 531 млн евро. Правда, эту сумму не вычли полностью из призовых за позапрошлый сезон, а разделили на пять лет до сезона-2023/24. Из-за этого каждый год клубы недополучают по 83,3 млн евро пропорционально доходам. Получается, УЕФА может вычесть из доходов «Реала» около 4 миллионов евро.

Итого: 132,5 млн

Теперь «Реал» – самый доходный клуб мира. Но он только возвращается к доковидным финансам

Финальная сумма – самая большая в истории, даже несмотря на ковидный вычет. Одна из главных причин – первое место «Реала» в таблице коэффициентов. Правда, если бы мадридцы просто обошли «Атлетико» в таблице чемпионата Испании-2020/21, то заработали бы еще больше – 138 млн евро.

132,5 млн – не космическая сумма. Без ковидного вычета «ПСЖ» заработал в ЛЧ-2019/20 131,2 млн евро. Так что с сезона-2023/24 рекорд, очень вероятно, будет побит.

Правда, с такими доходами от ЛЧ «Реал», скорее всего, станет самым доходным клубом сезона-2021/22. В последний раз «Реал» зарабатывал больше всех в мире в 2018-м (тоже после победы в ЛЧ), но затем пропустил «Барселону», а в прошлом сезоне – «Манчестер Сити».

С победой в ЛЧ «Реал» заработает на 20 млн евро больше, чем в прошлом сезоне, а «Манчестер Сити» примерно на 15 млн меньше, так что в сезоне-2021/22 «Реал» обойдет «Сити» в рейтинге самых доходных клубов мира.

Это совсем не значит, что для «Реала» это самый успешный финансовый год в истории. В сезоне-2021/22 «Реал» точно заработает не меньше 660 млн евро (больше «Сити» и вообще всех в мире), но не больше «Реала»-2018/19. Тогда зарабатывали 757 млн евро в год (144,8 – на матчдэй при средней посещаемости в 60 тысяч человек). Доходы от матчдэй в сезоне-2021/22 пока неизвестны, но с учетом посещаемости в 41 тысячу можно прогнозировать примерно 99 млн евро. В таком случае «Реал» наконец вернется на допандемийный уровень доходов. В топ-20 пока это удалось только «Манчестер Сити».

Похоже, сейчас «Реал» в максимально комфортной финансовой обстановке. Доходы возвращаются на допандемийный уровень, а расходы сократятся – уход Бэйла (зарплата – 2,3 млн евро в месяц), а еще Марсело и Иско высвободят деньги для финала реконструкции «Сантьяго Бернабеу» и обновления состава.

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Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press AgencyPanoramic/Keystone Press Agency; East News/Anne-Christine POUJOULAT / AFP; Gettyimages.ru/Catherine Ivill

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