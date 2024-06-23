Кровавый бой россиян в UFC: Волков разбил Павловичу лицо, а тот хотел подраться после гонга

Тяжелое шоу.

В ночь на 23 июня на первом турнире UFC в Саудовской Аравии подрались Александр Волков и Сергей Павлович . Топовые российские тяжеловесы так и не поняли, почему UFC заставил их драться. Но показали кровавое зрелище, которое шокировало результатом.

Чем закончился бой Павловича и Волкова?

Волков боялся спарринговать с Павловичем – раньше они вместе тренировались. Оба не хотели драться в UFC: выясняли отношения на глазах Уайта и искали виновного

Историю , как Волков и Павлович вместе тренировались, знают все. Но перед турниром выяснилось, что бойцы не друзья. На стердауне они поспорили, почему бой состоялся – оба не хотели драться. Оказалось, менеджер Али Абдель-Азиз сказал Павловичу, что Волков принял бой. В комментариях загрустили: коварный менеджер Хабиба столкнул двух русских богатырей.

Бойцы, за день до боя выясняющие на глазах Уайта, почему они дерутся, – абсурд. И такое чувство неделями сопровождало бой. То, как Волков прибеднялся, что проигрывал все раунды Павловичу на тренировках, расхваливая соперника. Павлович, с каменным лицом смотрящий приколы Волкова из соцсетей и признающийся в любви к «Аншлагу».

Казалось, мы попали в безумное телевидение из «Рика и Морти» – где Павлович и Волков застряли в странной альтернативной реальности.

Даже на новость, что у Волкова может быть стафилококк, никто не обратил внимания. Все либо расшифровывали перепалку с Павловичем на стердауне, либо строили прогнозы. Популярный тезис: Волкова недооценивают и он может удивить Павловича, который умеет только нокаутировать. Казалось, болельщики верили в Волкова больше, чем он сам – смакуя в интервью сильные стороны Павловича:

«Павлович бьет как копытом – очень сильно. Тяжело было с ним работать. Мне кажется, я у него ни одного раунда не выиграл, вело после каждого удара, ноги подкашивались. Честно говоря, когда он приходил на спарринги, то я старался с ним поменьше стоять, потому что понимал, что каждый раз, когда он бьет, может случиться травма».

Волков удивил Павловича – работал на контратаках и в кровь разбил лицо. А уже после боя встретил недружественный толчок

Все понимали, что бой сведется к простому вопросу: нокаутирует ли Павлович Волкова. Никто не верил, что Павлович вспомнит греко-римскую базу и пойдет в партер, а Волков финиширует его приемом из джиу-джитсу (у него теперь черный пояс).

Волков вышел в октагон под песню любимой группы 25/17, растянув над головой российский флаг. Павлович – под этнический фолк «Улетай на крыльях ветра». Волков в фирменном стиле бродил по клетке и улыбался, не сводя глаз с Павловича. Но тот казался невозмутимым: разбрасывал руки и даже не смотрел на соперника.

Поединок начался осторожно, потому что бойцы идеально изучили друг друга за годы тренировок. Волков использовал финты, бил ногами, Павлович – выцеливал силовые удары руками, плавно поддавливая, чтобы прицелиться. Было очевидно: Павлович ищет момент, чтобы выпустить серию. Он работал первым номером, несколько раз хорошо попал, но и пропускал – на носу появилась сечка.

Во втором раунде Павлович снова работал первым номером, но застаивался – Волков много работал ногами. Это лишь первый бой Павловича в UFC, который зашел во второй раунд – начались трудности. Волков разбивал Павловича с дистанции, Павлович – попадал лишь на сближении. Несмотря на длину рук (у Павловича рич больше на 10 см), он не мог подобраться – Волков хорошо работал на контратаках.

К концу второго раунда Павлович стал пассивным – казалось, он устал и был не так опасен. За полторы минуты до конца Волков даже потряс Павловича – тот прочувствовал удар. Волков не боялся идти в размены и бить силовые хай-кики.

Казалось, после первого раунда счет либо 1:1 по раундам, либо 2:0 в пользу Волкова. В третьем раунде Павлович продолжил охотиться за головой Волкова, хотя надо было перестраиваться. Атаки Павловича выглядели примитивными, ведь он делал одно и то же: сближался и заряжал мощную правую.

Волков тыкал джебы, комбинировал их с ударами ног, буквально убегая с линии атак, когда Павлович сближался. На последних минутах было очевидно, что Волков забирает бой – лицо Павловича заливала кровь. Оставался один вопрос: сохранит ли он концентрацию до конца? Все помнили, как Волков проиграл Деррик Льюису на последних секундах, хотя забирал бой.

За минуту до конца Павлович пошел в борьбу, но не смог перевести Волкова. Он пытался забрать концовку, но не получилось – Волков забрал последние секунды мощными хай-киками.

После боя Волков подошел к Павловичу обняться, но тот грубо его оттолкнул. Судьи зафиксировали закономерный результат – победа Волкова 30-27, 30-27, 29-28. Волков сохранил чистое лицо, доминировал весь бой и остался джентльменом до самого конца. После победы он попросил бой с чемпионом Джоном Джонсом:

«Я постоянно в США и хочу драться за пояс. Однажды я упустил возможность подраться за титул, теперь готов. Я буду хорошим соперником для Джона Джонса. Это большой парень, я хочу с ним встретиться».

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Фото: Gettyimages.ru /Jeff Bottari/Zuffa LLC, Chris Unger