Ну какой же Фьюри шоумен! Его лицо в первом раунде войдет в историю

Даже Усик наслаждался зрелищем.

Конечно, Тайсон Фьюри устроил шоу! Мы запомним и это, а не только поражение.

Перед боем не верилось, что Фьюри и Александр Усик на одном ринге. Это бой двух антиподов: Усик – максимально спокойный, в национальном костюме, постоянно крестится. Фьюри – цыганский шик: приехал в костюме на голое тело, а вышел под хит 80-х Holding Out for a Hero.

Фьюри устроил шоу уже на взвешивании: сначала отказывался смотреть на Усика и демонстративно красовался перед репортерами. На битве взглядов – устроил потасовку.

На ринге Фьюри продолжил нервировать соперника. В центре ринга кривлялся и подмигивал – Усик это не смущало. Но в первом раунде даже он остановился, чтобы посмотреть спектакль Фьюри. Загнанный в угол, тот опустил руки на канаты и уходил от ударов в стиле Мохаммеда Али. Усик отошел, чтобы насладиться зрелищем.

Эта привычное шоу Фьюри – он уже делал так против Франческо Пьянеты в 2018-м.

И против Тома Шварца в 2019-м.

В поздних раундах Фьюри много пропускал от Усика и даже упал в нокдаун. Тогда кривляния прекратились – защиты в стиле Али больше не было.

Как Усик победил Фьюри и стал абсолютом в тяжах: чуть не вырубил британца! Тайсон заигрался и проиграл впервые в карьере