Роналду, Ван Дамм и даже Абдурозик с поясом – селебрити на бокс-боевике Усика с Фьюри

Получилось эпично.

В Саудовской Аравии прошел бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри . После нескольких срывов бойцы наконец-то встретились на ринге – и оправдали все ожидания.

Усик победил раздельным решением судей, завоевав все четыре престижных пояса – WBC, WBA, WBO и IBF.

Кто из селебрити следил за историческим событием?

• Бой не мог пройти без Эвандера Холифилда и Леннокса Льюиса. Именно они разыграли последнее абсолютное чемпионство в тяжелом весе – новый король дивизиона определился лишь спустя 25 лет.

• За поединком наблюдал Ларри Холмс. За карьеру он дважды мог объединить чемпионские пояса, но оба раза проиграл – сначала Майку Тайсону, а потом Холифилду.

• Роберто Дюран – еще одна легенда бокса. В марте 72-летний Дюран попал в больницу из-за атриовентрикулярной блокады сердца, но не пропустил мощнейший бой в Эр-Рияде.

• Поддержать соотечественника приехал Владимир Кличко. В 2015-м году он уступил Фьюри судейским решением – на этом прервалась удивительная победная серия, продлившаяся целых 11 лет.

• За поединком внимательно следил Энтони Джошуа – в Саудовской Аравии уверяют, что в 2025 году именно он встретится с победителем реванша Усика и Фьюри. Следующий абсолютный чемпион мира?

• Рядом с Джошуа сидел Криштиану Роналду, без которого, кажется, не обходится ни одно крупное мероприятие в Саудовской Аравии. Недавно оба попали в рейтинг самых высокооплачиваемых атлетов мира.

• Приехал и Неймар, который болел за Фьюри и пообщался с Роналду. Сейчас у игрока «Аль-Хилаля» много свободного времени: он восстанавливается после операции на колене, которая прошла в ноябре.

• На арене присутствовал бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард. С июля прошлого года он работает главным тренером саудовского «Аль-Иттифака», поэтому далеко ехать не пришлось.

• На этом список футбольных легенд не заканчивается – в Эр-Рияд приехал обладатель «Золотого мяча» Андрей Шевченко. Конечно, он поддерживал Усика: «Болеем за нашего чемпиона! Вся Украина с тобой».

• Но на историческом поединке присутствовали не только спортсмены – актер Жан-Клод Ван Дамм наблюдал за противостоянием Усика и Фьюри из первого ряда.

• Бой посетил блогер и певец Абдурозик – он болел за Фьюри. А вот его заклятый соперник Хасбик приглашение не получил – возможно, организаторы турнира просто испугались возможной потасовки.

• В Эр-Рияд прилетел и Райан Гарсия – главная рок-звезда современного бокса. Вчера он посетил матч «Аль-Насра», а сегодня поддерживал Фьюри: «Мы оба верим в Иисуса, оба умеем драться. Однажды Тайсон станет моим лучшим другом».

Как не сделать фото с Роналду? «Незабываемый момент. CR7 + RG8».

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Сколько Усик и Фьюри заработали за бой в Эр-Рияде?

Фото : Gettyimages.ru /Richard Pelham;Twitter/boxingontnt