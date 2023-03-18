7 комментариев

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Доминация африканских бойцов в UFC – миф. За год растеряли всех чемпионов

UFC UFC
Фрэнсис Нганну Фрэнсис Нганну
MMA MMA
Исраэль Адесанья Исраэль Адесанья
Камару Усман Камару Усман
Усман - Эдвардс
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Усман вернет пояс?

В 2021-м казалось, что Африка станет гегемоном в UFC. У континента было три чемпиона: Фрэнсис Нганну – в тяжелом весе, Исраэль Адесанья – в среднем, Камару Усман – в полусреднем. Они обещали приход новых топов и предсказывали доминацию в UFC.

Но этого не случилось, а Усман, Адесанья и Нганну потеряли пояса. Почему так вышло?

В UFC очень мало бойцов, родившихся в Африке – всего пять в рейтингах: Нганну ушел из-за денег, на титул претендуют только Усман и Адесанья

Когда в UFC появилось трио чемпионов Адесанья – Усман – Нганну, закрутилась теория о новой африканской волне, которая пришла на смену дагестанской школе.

«Африка – это огромный континент с множеством стран. Мы вдохновляем всех этих людей, теперь они видят, что футбол – это не единственный путь в профессиональный спорт, – говорил Адесанья. – Мы, африканцы, знаем, кто мы, знаем, кто были наши предки. Когда эти ребята видят нас на больших экранах, я знаю, что они загораются. Мне постоянно пишут сообщения, как я, Камару и Фрэнсис вдохновляем людей.

В ММА всегда были нации, которые доминировали. На каком-то этапе это были американцы, потом – бразильцы, сейчас пошла волна дагестанцев. Но я говорю это последние два года – когда нигерийцы, африканцы вцепятся в этот спорт по-настоящему, будет конец».

Дана Уайт хотел провести турнир в Африке (впервые в истории) и даже снять там сезон шоу The Ultimate Fighter, чтобы найти африканских талантов.

«Это должно случиться, мы думаем об этом прямо сейчас. UFC нужно организовать это... Три чемпиона: я, Усман и Адесанья – мы заслужили хотя бы один турнир в Африке в нашу честь», – говорил Нганну.

Но в 2022-м чемпионское трио развалилось: Нганну покинул UFC из-за денег по контракту, Усман улетел в сенсационный нокаут от Эдвардса, а Адесанья третий раз проиграл Перейре (первые два – в кикбоксинге). Вернет ли кто-то из них пояс UFC? Нганну точно нет, Усман и Адесанья – возможно.

Миф о доминации африканцев рухнул, а тройное чемпионство оказалось случайным. За последние годы в UFC не появилось африканских топов, а действующие бойцы сильно уступают Усману, Адесанье и Нганну.

Африка – одна из самых отстающих частей света в UFC (вместе с Азей): у нее всего пять бойцов в рейтингах дивизионов. Сейчас это Усман (первый в полусреднем), Адесанья (первый в среднем), Манель Капе (девятый в наилегчайшем), Содик Юсуфф (12-й в полулегком) и Дрикус Дю Плесси (шестой в среднем).

Для сравнения: даже из Океании (Австралия + Новая Зеландия) в топ-15 P4P два человека – Волкановски и Уиттакер, если не считать Адесанью, который выступал за Новую Зеландию, пока не напомнил о нигерийских корнях. В других дивизионах выступают Кара-Франс, Туиваса, Хукер, Маддалена, Крут, но о доминации Океании в UFC не говорят.

Сейчас в UFC 11 бойцов, родившихся в Африке. Еще недавно было 13 – Нганну ушел из-за денег, а Далчу Лунгиамбулу исключили после четырех поражений подряд. Из 11 бойцов только Усман и Адесанья претендуют на титул – это не доминация.

Почти все бойцы из Африки в UFC – дети мигрантов. Они обучались единоборствам на Западе и не представляют африканские школы

Другая проблема – почти все африканские бойцы учились единоборствам на Западе. Дагестанская волна принесла в UFC новый уровень борьбы, бразильская – мастеров джиу-джитсу. Это техники, которые бойцы освоили на родине и использовали в UFC. Африканцы не приносят ничего нового, потому что почти все тренировались на Западе.

Первый африканский чемпион – Камару Усман, жил в Нигерии до шести лет, после чего с родителями переехал в США. Там он занимался борьбой и поступил в университет Небраски, где продолжил тренировки. Усман – продукт американской, а не африканской бойцовской школы.

То же – с Адесаньей. Он переехал в Новую Зеландию в 10 лет, после чего пошел в единоборства (до этого увлекался лишь аниме и комиксами). Адесанья любит Нигерию, но на бои часто выходил с новозеландским флагом. Во время выступлений по кикбоксингу в Китае дрался под китайским флагом – чтобы понравиться местным зрителям. В 2016-м его представляли как бойца с «черной кожей, но китайским сердцем».

Посмотрите на африканских бойцов UFC – почти все они уехали с материка детьми. Нзечукву переехал в США 18 лет, когда еще не тренировался.

Сейчас ближе всех к Африке – Дрикус Дю Плесси (19-2). Он родился в ЮАР, а в UFC пришел чемпионом крупнейшего африканского промоушена EFC. Дю Плесси успешно дерется (рекорд 5-0) и считает, что станет первым африканским чемпионом. Он единственный, кто родился на материке, не уехал и тренируется в ЮАР в зале Team CIT MMA.

Главная проблема – Дю Плесси не темнокожий. На это намекнул Усман, который больше 26 лет (до 2021-го) не приезжал в Нигерию даже туристом. 

«Я видел это и не собираюсь набрасываться на него и убивать за такие вещи. Я не часть этой культуры отмены, но понимаю, что он пытается сказать. Он не понимает одного: то, что я езжу в Китай и мои родители из Китая, не делает меня больше китайцем, чем коренных жителей этой страны. То, что вы уехали в Южную Африку и выросли там, не делает вас африканцем. Поэтому я бы сказал ему, чтобы он просто был осторожнее, что и как он говорит».

В отличие от Усмана, Дю Плесси живет в Африке и прокачивает местную, а не американскую школу единоборств. Сейчас африканские боевые искусства почти не представлены в мировых ММА: в UFC дерутся мигранты, которые тренируются на Западе.

Много африканцев местных школ в One FC, но они не поражают. Вот один из сильнейших африканских бойцов лиги – Омар Кане, который представляет экзотическую школу сенегальской борьбы Мбапат.

Кане 31 год. Он не будет доминировать в UFC, даже если окажется там. В ближайшем будущем Африка не станет силой в ММА – это навязанный миф.

А еще два года назад мы писали:

В UFC наступает эра Африки: у материка уже три чемпиона (Нганну, Адесанья и Усман), а Уайт планирует первый в истории турнир

Фото: eastnews.ru/USA TODAY Network

7 комментариев

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Спартак Уокер
В Африке нет крутых боксёров все крутые бойцы негры это именно афроамериканцы или афроевропейцы
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Илья Игнатьев
Ответ Adilet Abdyramanov
они как армяне, козыряют своим происхождением при каждом удобном случае, но вот жить в Армении... Нет уж увольте
Не только армяне, многие жители постсовка живут в России, но мыслями в своих странах, даже если там не родились, бегают с флагами, смешные)
+3
-3
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Verto
Адесанья: "Мы, африканцы, знаем, кто мы, знаем, кто были наши предки..." -
Мы тоже знаем: всем континентом шли в рабство, даже не пикнув. Беспрецедентный исторический опыт. А сейчас не хотят жить в "любимой Африке", всеми силами стараясь дать оттуда дёру. Например, в Нов. Зеландию.
+3
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+2
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Adilet Abdyramanov
они как армяне, козыряют своим происхождением при каждом удобном случае, но вот жить в Армении... Нет уж увольте
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0
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Isa Babaev
Что значит миф, Усман и Иззи завоевали пояса еще в 2019, зачистили свои дивизионы в доминирующей манере, Нганну отправил спать Стипе, разобрался с Ганом, не сошлись в гонорарах с Даной, останься минимум еще 2-3 защиты провел бы, и это глупо отрицать, что это если не доминация
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Одилжон Зиявиддинов
Изи либо глуп, либо намеренно несёт чушь.
Африканцев сравнивать с американской, бразильской и дагестанской школой единоборств — бред. Америка это монолит, там делают универсалов, дагестанцы и бразильцы дают базу в виде борьбы, боевого самбо, ушу саньда (Дагестан), и джиу джитсу, муай тай (Бразилия), готовиться к ММА и оттачивать навыки универсала все приезжают в Штаты, у них лучшие школы ММА. А что делает весь континент Африка? Ничего. Усман, Изи, Франсис больше западные чемпы, бойцов из них сделали с нуля на западе. И зря расист Марти Усман гонит на Дю Плесси, он настоящий выходец из Африки, в отличии самого «нигерийского» кошмара.
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Фикиск Фусов
Тысячу рублей на Леона
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