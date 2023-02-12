💵 Флойд Мейвезер = культ денег: стал миллиардером и за десятилетие заработал больше Роналду и Месси

Проигрывает миллионы на ставках и мечтает о поколенческом богатстве.

Флойд Мейвезер – самый высокооплачиваемый боксер в истории. Он заработал больше миллиарда долларов, превратив имя в бренд. Мейвезер построил бизнес-империю и живет в роскоши. Откуда вокруг него появился культ денег?

Мейвезер стал самым богатым спортсменом 2010-х – обогнав Роналду и Месси. Он совершил революцию в боксе: ушел от промоутеров и сам продавал бои

У Мейвезера фантастическая карьера: больше 20 лет в ринге, множество поясов – выиграл все. Многие признают его лучшим боксером в истории вне зависимости от весовой категории (по рейтингу Boxrec). Мейвезер ушел непобежденным – с рекордными 50-0. Этого не делал никто: прежний рекорд поставил Рокки Марчиано (49-0).

Forbes признал Мейвезера самым богатым спортсменом десятилетия (2010-2019). За это время он заработал $915 миллионов – обогнав Криштиану Роналду ($800 миллионов) и Лионеля Месси ($750 миллионов).

Мейвезер всегда получал хорошие гонорары – например, $75 миллионов за бой с Канело в 2013-м. Но поединки с Пакьяо (2015-й) и Конором (2017-й) сделали его богатейшим спортсменом мира. За два боя он заработал $650 миллионов – самые большие гонорары в истории бокса. «Назовите мне еще боксера, который за два боя заработал $650 миллионов. За бой с Пакьяо я заработал $300 миллионов, с Макгрегором – 350».

Таких гонораров Мейвезер добился, потому что освободился от промоутеров. В 2006-м он повернул историю: разорвал контракт с промоутерской компанией «Top Rank», выплатив компенсацию в $750 тысяч. Он хотел сам организовывать бои и взял новое прозвище – «Деньги» («Money») вместо «Красавчик» («Pretty Boy»).

Мейвезер создал компанию Mayweather Promotions. В 2007-м после боя с Оскаром Де Ла Хойей (тот уже запустил Golden Boy Promotions) он впервые получил всю прибыль от PPV. Mayweather Promotions зарабатывала на просмотрах, реализации билетов, проведении трансляций и рекламных контрактах. После этого Мейвезер провел еще 12 боев на профессиональном ринге и заработал $1,7 миллиарда. «Он полностью изменил мир бокса», – считает генеральный директор Mayweather Promotions Леонард Эллерб.

Команда Мейвезера изучила все тонкости: найм персонала, подбор бойцов, бронирование места проведения, создание рекламы для телевидения. Отказ от выплаты фиксированного процента промоутерам сделал Флойда богатейшим боксером в истории. Риск окупился – всю сумму за победы получала его компания.

Сейчас у Mayweather Promotions контракт с более чем 20 боксерами. Главная звездой был непобежденный Джервонта Дэвис, которого Мейвезер приметил юношей и превратил в звезду бокса. В 2022-м Дэвис ушел из Mayweather Promotions, но сохранил теплые отношения.

Бизнес-империя Флойда: одежда, фитнес и стриптиз-клубы. Он строит наследие для детей и превращает Мейвезеров в клан миллиардеров

У Мейвезера много бизнес-проектов, которые приносят стабильный доход.

• Бренд спортивной одежды The Money Team (TMT). Вместо поиска спонсоров – создание собственной одежды. Мейвезер сотрудничает с брендами неспортивной одежды – например, с Philipp Plein.

• Сеть фитнес-залов «Mayweather Boxing + Fitness». Флойд создал их после победы над Конором. Фишка – революционная технология виртуальной реальности (VR), используемая во время тренировок. Залы по франшизе появились даже в России – Москве и Санкт-Петербурге.

• Недвижимость (преимущественно небоскребы). Мейвезер сдает помещения в аренду – в Нью-Йорке это приносит около $25 миллионов. На деньги с аренды приобретаются новые точки.

«Я занимаюсь небоскребами – коммерческой недвижимостью. Это окупается. Я работаю внутри страны, в Нью-Йорке, и всегда говорил об этом. Зубной врач зарабатывает деньги, когда лечит зубы. Боксер зарабатывает деньги, когда боксирует в ринге. На нью-йоркской недвижимости вы зарабатываете, когда спите».

• Сеть стриптиз-клубов Girl Collection в Лас-Вегасе (семь заведений). Мейвезер признавался, что обожает женщин и содержит семь-восемь девушек под разные цели – секс, ресторан, путешествия. И обожает стриптиз-клубы: «Я занялся этим бизнесом, потому что женская грудь, вагина, музыка и алкоголь никогда не выходят из моды».

• Выставочные поединки в боксе. Мейвезеру 45 лет, но он по-прежнему дерется. За выставочные поединки гарантированный гонорар составляет около $10 миллионов (не считая PPV). Дважды Флойд дрался в японском ММА-промоушене RIZIN, где нокаутировал Тенсина Насукаву и Микуру Асакуру. И провел восьмираундовый бой без судей с блогером Джейком Полом. По статистике, Мейвезер должен был победить решением.

В 2022-м Мейвезер продолжил: нокаутировал нигерийского блогера Деджи Олатунджи и подрался с бывшим спарринг-партнером Доном Муром в Абу-Даби (снова без судей). Карьера не останавливается и в 2023-м: сейчас обсуждается бой с экс-чемпионом UFC Жозе Альдо.

Мейвезер диверсифицировал доходы, чтобы помножить состояние. Он не просто зарабатывает, а строит бизнес-империю и для развития много общается с успешными предпринимателями:

«Я из тех, кто не против попросить помощи или урока у таких ребят. У меня есть знакомые уровня Уоррена Баффета. Когда я встречаюсь с моими еврейскими друзьями, моими белыми друзьями... Мы должны понимать, что они впереди нас на сотни лет. И когда я говорю с ними, то даю понять, что тоже хочу кушать.

Я знаю, как вести с ними игру. Знаю, во что они инвестируют, знаю, какие шаги делают. Единственный способ, как можно учиться у этих людей, – быть внимательным учеником, а я ученик. Для меня спросить у них совета – нормально.

Многое, что я делаю, не попадает в Forbes или медиа. У меня дела с банками в Гонконге, дела с банками в Японии, дела в ОАЭ, дела там, дела здесь. Да, здесь, в США, я заработал 1,2 миллиарда долларов. Но, может быть, в других странах у меня еще миллиард припрятан, откуда вы знаете? У меня большая команда, я веду бизнес по всему миру. Мне приходят чеки с боев семилетней давности – настолько умно я вел дела».

Мейвезер хочет передать бизнес-империю детям – чтобы они продолжили строительство. Цель: создать клан богатых людей, который никогда не вернется в бедность. Поэтому Флойд не дает деньги взрослым детям и толкает их к развитию:

«Все четыре моих ребенка уже взрослые люди. Я сказал им: «Больше никакой милостыни. Так не может больше продолжаться». Я просто вижу это так, как будто делаю моим детям хуже. Я даю им деньги, они идут и покупают вещи, заправляют машины, устраивают вечеринки. Затем снова возвращаются ко мне: «Мне нужны деньги».

Я покупаю им дома, покупаю машины. Но теперь я сказал им: «Ребята, если вы хотите пойти учиться, я помогу с деньгами. Или если вы уже работаете на меня, в моих бизнесах, вы должны открыть филиалы, открыть дело, и вы получите стартовый капитал. Вы должны взяться за то, что я начал, и удвоить, утроить. Чтобы потом мои внуки пришли за помощью уже к вам и продолжили ваше дело». Я хочу создавать поколенческое богатство ».

Почему Мейвезер любит роскошь? Он вырос в нищете с отцом-наркоторговцем и в девять лет поклялся стать миллионером

Мейвезер ведет роскошную жизнь: покупает элитные автомобили, особняки, драгоценности и шедевры искусства. У него есть частный самолет Gulfstream и масса ювелирных украшений – даже часы Hublot стоимостью в миллион долларов. Все это транслируется в соцсетях – фото с деньгами и золотыми слитками.

Мейвезер обожает автомобили. У него больше 80 моделей: несколько «Ролс-Ройсов» и Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse – карбоновый суперкар с алмазным покрытием Koenigsegg CCXR Trevita, купленный за $5 миллионов.

В 2022-м он рассказал о страсти к авто:

– Сколько у тебя машин?

– Примерно 100.

– Ты как-то говорил, что у тебя есть специальные места для белых машин, места для черных машин.

– Да. Сейчас у меня есть несколько пикапов. В Лос-Анджелесе дороги не очень, поэтому я езжу в основном на пикапах. Иногда нужно вести себя неброско, поэтому у меня есть такие машины. Но и в ЛА особый размах. Здесь имущества наберется где-то на 52 миллиона.

– Как ты выбираешь машины?

– Когда ты находишься на таком элитном уровне, то уже заранее знаешь, что тебе нужно. Потому что я уже ездил на всем, на чем можно. Есть человек, он звонит мне, предлагает машины. Я говорю: «Привези эту посмотреть, привези вот эту». Он привозит, и я выбираю, что хочу.

Его любовь к роскоши идет из детства. Когда Мейвезер был ребенком, семья нуждалась в деньгах и жила в тесноте. Иногда даже не было электричества. По его словам, он всегда хотел быть боксером – ради денег: «Когда мне было девять лет, я лежал в постели и говорил себе: «Я хочу быть самым богатым человеком в мире. Для этого нужно пройти долгий путь».

Мейвезер-старший, который был наркоторговцем, сел в тюрьму. Так Флойд понял, что должен заботиться о матери: он бросил учебу и стал тренироваться, чтобы зарабатывать на боксе.

Сколько денег у Флойда Мейвезера сейчас? По данным Forbes, до 2019-го он заработал $915 миллионов. В 2021-м Мейвезер признался, что уже за четыре года до этого стал долларовым миллиардером (с состоянием $1,2 миллиарда). Ощутимая часть расходов – ставки, которые влияют на его состояние.

Мейвезер не скрывает, что играет на деньги. Он может ставить каждый день и проигрывать огромные суммы: «Я ставлю, потому что могу. У меня есть определенная часть сбережений, которую я могу потратить как мне захочется. Как-то я решил, что буду делать ставки. Разумеется, это не все деньги. Но я люблю ставить большие суммы, чтобы и выигрыши были ощутимыми».

Самая большая ставка Мейвезера – перед Супербоулом-2014, когда играли «Сиэтл» и «Денвер». Итог – проигранные 13 миллионов долларов. Чтобы сделать такую ставку, он пользовался семью разными конторами и просил помощи у друзей.

Мейвезер не рассказывает о ставках, потому что их очень много. Однажды он хотел поставить на матч НБА между «Чикаго» и «Аталантой», но уснул. Когда проснулся, переключил канал, увидел поединок двух молодых боксеров, загрузил на одного 50 тысяч долларов и выиграл 100.

Фото: Gettyimages.ru/Christian Petersen, Ethan Miller; Instagram/floydmayweather