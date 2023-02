Кенгуру – плохие боксеры: бьют ногами, кусаются и давят глаза. Но в Австралии бои с ними стали культом

Боксирующий кенгуру – в мультиках, мемах и на гербе.

Бои между человеком и кенгуру сейчас вызовут недоумение и протесты зоозащитников, но еще 130 лет назад они активно проводились. Вокруг этого даже зарождалось подобие индустрии со звездами, но во что-то долгосрочное так и не выросло.

Сейчас это явление известно больше по массовой культуре: фильмам, мультфильмам и боксирующему кенгуру – одному из символов Австралии.

Европейцы видели в кенгуру способ развлечения и заработка, а дрессировщик из Австралии даже устраивал боксерские туры

В культуре коренных народов Австралии кенгуру символизирует силу. Местные жители охотились на них и добывали мясо, а из шкур делали водонепроницаемые сумки. Для европейцев, которые прибыли на континент в XVII веке, это были причудливые животные, которых они раньше не встречали. Их отправляли на родину как подарки.

«…я надеюсь, что он [кенгуру] выживет и будет доставлен вашей светлости и затем отправлен его величеству», – писал премьер-министру Британии губернатор первой британский колонии в Австралии Артур Филипп.

Когда и где впервые показали боксирующего кенгуру, точно не известно. Возможно, это было даже не в Австралии – одно из первых упоминаний относится к США и 1890 году. В нем говорится о кенгуру в зоопарке Филадельфии, который боксировал против смотрителей. Но это больше не полноценные бои, а шуточные постановки.

Примерно в это же время статьи о боксирующих кенгуру появились и в Австралии. Первой звездой стал Fighting Jack (Боевой Джек). Он дебютировал в марте 1891 года в бою против дрессировщика профессора Лендерманна. В течение шести недель они выступали в Мельбурне по два раза в день, а потом отправились в тур по Австралии.

«Выход Джека на ринг зрители всегда встречали тепло. Он не выглядел смущенным – только слегка облизывал передние лапы», – писал автор The Advertiser.

Это хоть и сохраняло формальные признаки боев, но больше походило на шоу, в котором соперники демонстрируют навыки и не причиняют серьезный вред друг другу. Зрителей удивляло, как хорошо кенгуру имитировал боксерские приемы (хотя иногда использовал запрещенные приемы вроде ударов ногами).

Для Джека даже планировался тур по США, но поездка не состоялась из-за его внезапной смерти – вероятно, от гриппа. После Джека профессор Лендерманн выступал с двумя другими кенгуру и с одним даже отправился в США. Мода на бои вскоре распространилась и в США, и в Австралии, и в Европе.

Пик их популярности пришелся на начало 1890-х, но уже к концу десятилетия интерес упал – отчасти из-за того, что кенгуру не боксируют в классическом виде.

Как и зачем дерутся кенгуру: вожаки стай активно используют ноги и выдавливают глаза – все для отстаивания статуса

Обычно кенгуру живут небольшими стаями, в которых есть вожак, несколько самок и подрастающие особи. Вожак отстаивает статус в боях с другими самцами – если он проиграет, то лишится стаи.

Перед боем кенгуру принимают что-то похожее на боксерскую стойку. Они выпрямляются, поднимают руки и встают напротив соперника. На этом сходства с боксом заканчиваются: кенгуру кусаются, выдавливают глаза, захватывают шею, бьют ниже пояса и пинаются. Они переносят вес тела на хвост, опираются на него и бьют оппонента обеими ногами.

Такой стиль не слишком подходил для поединков с человеком. Зрителям нравилось, как животное имитирует элементы бокса, но увидеть увлекательный бой и выстроить вокруг этого индустрию невозможно.

При этом как концепт боксирующий кенгуру сохраняется в массовой культуре до сих пор.

Бокс и кенгуру в поп-культуре: мультфильмы, мемы, Олимпийский комитет Австралии

В ютубе есть десятки роликов с боксирующими кенгуру. Возможно, этот – самый известный: мужчина подбегает к кенгуру и бьет его в нос, чтобы освободить из захвата собаку.

Пользователи соцсетей давно назвали этот ролик «самой австралийской вещью в интернете». Это не единственное видео с такой дракой (в новостях регулярно появляются истории, как кто-то подрался с кенгуру), но именно оно стало самым узнаваемым.

Образ боксирующего кенгуру проник в поп-культуру задолго до интернета. Еще в 1920 году Disney выпустил короткий анимационный ролик «Боксирующий кенгуру». Спустя 15 лет вышел «Микки Маус и кенгуру» – последняя черно-белая работа студии. Позже образ боксирующего кенгуру появился в «Симпсонах», «Футураме» и «Сейлор Мун».

В Австралии он стал символом страны. Боксирующий кенгуру изображен на гербе, его печатают на купюрах, а во время Второй мировой войны наносили на военные самолеты – ВВС Австралии делают это до сих пор.

Еще позже он стал одним из символов олимпийской сборной Австралии. Бизнесмен Алан Бонд создал изображение золотого кенгуру в красных перчатках и лицензировал его для массового производства. В конце 1980-х права на образ выкупил Олимпийский комитет Австралии, и уже на Играх в Сиднее сборная вышла с этим талисманом.

Суть образа проста: «Боксирующий кенгуру не грубиян, не агрессивный и не высокомерный. Но он напорист, когда дело доходит до защиты чести страны».

