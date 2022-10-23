«Мне жаль Яна, его обокрали дважды подряд»: Петр проиграл хайповому О’Мэлли, и это – грандиозный судейский произвол

Так считают даже бойцы UFC.

На UFC 280 Петр Ян должен был вернуться на победную серию. Для этого UFC выбрал ему подходящего соперника – Шона О’Мэлли, который шел аж 11-м в рейтинге дивизиона. Несмотря на это, Яну обещали титульник в случае победы. Он шел первым в рейтинге, а его два подряд поражения Стерлингу многие считают спорными.

О’Мэлли недооценивали – кого-то смущала внешность американца, а кто-то поверил в миф о хрупкости Шона. А еще о том, что он не готов драться с топовой оппозицией – из-за невнятных боев с Муньосом и Верой. Однако в обоих поединках был травма – Вере О’Мэлли проиграл, травмировав ногу, а бой с Муньосом был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз от Шона (в серьезности которого многие усомнились).

Это никак не отменял того, что О’Мэлли – один из самых талантливых ударников дивизиона, обладающий выдающейся антропометрией и потенциалом. А хрупкость ног О’Мэлли уже проверил Муньос, который нанес десятки лоу-киков за первый раунд, которые Шон успешно блокировал.

На UFC 280 Ян и О’Мэлли начали поединок с пристрелки. Петр, как и ожидалось, занял центр октагона, О’Мэлли же сделал ставку на передвижение – часто пятился к сетке и работал ногами с дистанции. В середине раунда Ян попытался зажать соперника, но без результата. Шон слишком хорошо уходил от атак, при этом с ударами. Под занавес отрезка Ян смог провести тейкдаун, но это не помогло – двое судей из трех отдали раунд Шону.

В начале второго раунда О’Мэлли тяжело попал по Яну справа, однако затем пропустил сам и после перевода россиянина оказался на полу. Остаток раунда прошел под диктовку Яна, навязывавшего свой стиль в стойке и борьбе. Этот раунд без вопросов ушел Яну, который, как казалось, стал перебивать соперника.

Однако в третьем раунде Петр неожиданно отдал инициативу Шону, который снова начал выбрасывать точные многоударные комбинации. В одном из эпизодов О’Мэлли нанес очень глубокое рассечение Яну, и после чего тот, истекая кровью, переключился на борьбе. В итоге бой дошел до финального гонга, и судьи раздельным решением отдали победу О’Мэлли (29-28, 28-29, 29-28).

Согласно статистике, Ян почти четыре минуты контролировал О’Мэлли, сделал четыре успешных тейкдауна из шести и нанес 43 значимых удара, в то время как американец показал 44 значимых удара и не провел ни одного тейкдауна. Как и в реванше со Стерлингом, Ян показал близкую статистику. Но судьи единогласно отдали О’Мэлли третий раунд: в нем Ян получил рассечение и активнее провел концовку, но не сумел нанести столь же значимый урон американцу.

К сожалению, это уже третье поражение за четыре боя для Яна и второе – раздельным решением. В этот раз судьи снова больше поверили в соперника Петра, а россиянина потроллил даже Конор. «Лучший ударник в UFC, лол», – написал ирландец.

А вот Боец UFC Александр Ракич не согласился с результатом боя. «Мне жаль Петра Яна. Этого парня ограбили во второй раз подряд», – написал полутяжеловес в соцсетях.

К недовольству присоединился экс-чемпион дивизиона Генри Сехудо, тоже назвавший судейское решение ограблением.

«Худшее ограбление в истории UFC. Надеюсь, наш спорт не превратится в бокс», – написал Сехудо, отметив президента UFC Дэйну Уайта.

И даже Хасбик увидел победу Яна: «Просто я в шоке, пацаны. Петра Яна засудили, жи есть. Отвечаю».

Однако недовольство бойцов вряд ли кого-то интересует. Стерлинг на UFC 280 оформил уже вторую защиту подряд, победив Диллашоу, а Ян идет на серии из трех поражений подряд. Вероятно, Петр снова сможет претендовать на титул, если начнет побеждать. Но это пока лишь гипотезы – серия неудач у россиянина внушительная.

Фото: REUTERS/Craig Kidwell-USA TODAY Sports