Чемпион UFC красит ногти и волосы (даже в розовый!), делает женский маникюр и носит ожерелья. А однажды – у него выросла грудь

Готовимся к бою феминного Исраэля Адесаньи.

Исторически сложилось, что ММА – спорт брутальных мужчин. Но мир меняется: сперва в ММА пришли женщины, а за ними – изменились и мужчины. Сейчас бойцы красят волосы, стримят на Twitch и дурачатся в инстаграме – что считается нормой.

Яркий пример бойца нового времени – Исраэль Адесанья. Изначально нигериец был танцором, учился на графического дизайнера и обожал аниме. Сейчас Исраэлю 32, но он по-прежнему смотрит мультики. А еще – владеет поясом UFC в среднем весе.

Перед защитой титула против Пауло Косты в сентябре 2020-го Адесанья покрасил волосы в розовый цвет. Многие фанаты не оценили новый стиль чемпиона, а Коста – жестко высмеял. Но в бою Адесанья нокаутировал бразильца, а после победы – изобразил половой акт над поверженным претендентом.

Видео Адесаньи с розовыми волосами из парикмахерской стало мемом – слишком уж немужественно выглядел боец. Но для чемпиона это не проблема: он открыто заявляет, что принимает свою феминность, и получает от этого удовольствие.

В 2018-м Исраэль даже участвовал в фотосессии для бренда солнцезащитных очков, которая поднимала тему маскулинности. На снимках Адесанья предстал в нежном образе: в розовом свитере – да еще и с цветком за ухом. Довольно нетипично для бойца UFC – в этом и был замысел создателей.

«Он интересный человек – боец ММА, который начинал как танцор. Это очень современный взгляд на маскулинность. Наши работы всегда несут гендерный посыл. В этой кампании все дело в контрасте. Фотографии Исраэля идеально отражают двойственность его личности», – признавалась новозеландский модельер Карен Уокер.

При этом Адесанью не упрекнешь в женственности: Исраэль – чемпион UFC и в октагоне дерется с монстрами. В ночь на это воскресенье нигерийцу предстоит четвертая защита титула – против устрашающего Роберта Уиттакера. При том, что Адесанья уже нокаутировал австралийца в 2019-м, именно у него забрав чемпионский пояс.

На мероприятия перед грядущим боем Адесанья заявился при параде: в красивом ожерелье, с женским маникюром и ярко-синими ногтями с блестками на ногах:

«У меня свежие ногти. Я считаю, что если ты собираешься кому-то сунуть их в лицо или рот, то будет невежливо их не покрасить», – объяснил чемпион.

Впрочем, крашеные ногти в ММА не редкость: бойцы признаются, что это защищает их от разрушения. А Джефф Монсон красил ногти в разные цвета на фарт – так в свое время сделала его дочь, после чего боец победил.

Но если к образам Адесаньи уже привыкают, то когда у бойца начала расти грудь, это стало сюрпризом для всех. Многие обвинили в этом допинг – посчитав, что у Исраэля развивается гинекомастия. А рост правой груди связали с употребления стероидов, которые подавляют естественную выработку организмом мужского гормона тестостерона.

