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На турнир в Сочи едет новая сборная – до 23 лет. Из СКА – 9 игроков и почти весь тренерский штаб

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Роман Ротенберг Роман Ротенберг
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В этот раз без «России 25».

В прошлом сезоне было объявлено о создании команды «Россия 25», где 25 – не максимальный возраст, а, скорее, средний. Либо же мы пока чего-то не знаем, и это год, когда Россия вернется на международную арену. Сборная же эта провела за год ровно два турнира – сыграла на Sochi Hockey Open год назад, а в мае отправилась в уникальное турне и провела несколько матчей с Беларусью и Казахстаном.

Очевидно, что «Россия 25» – маркетинговый проект. Заниматься популяризацией хоккея по-прежнему нужно, без международных турниров сделать это сложно, у ФХР все равно есть рекламные контракты, которые нужно выполнять, а потому «суперсерия» с белорусами имела еще и такой смысл.

Теперь же на предсезонный турнир в Сочи едет новая сборная. ФХР на своем сайте называет ее просто Россия, но при публикации состава в скобках аккуратно указали, что это команда до 23 лет. Что интересно, на сайте федерации в разделе «Команды» есть национальная сборная, «Россия 25», олимпийская U20, юниорские U18, U17, U16, женские сборные разных возрастов, но России до 23 лет там нет.

На турнир в Сочи часто приезжают разные сборные, U23 – уже четвертая

Sochi Hockey Open проводится с 2016-го, и российская сборная там играет каждый год. В первое время это была олимпийская – относительно недавно проект свернули, но именно так назывался ближайший резерв главной команды. Причем в том же 2016-м в этой сборной играли Шестеркин, Барабанов, Гавриков, Ожиганов, Миронов – состав был вполне солидным. Годом позже приезжали Капризов, Нестеров, Григоренко – то есть это была вполне сильная сборная, к тому же в ней хватало и ветеранов вроде Хафизулина и Каблукова.

Исключения начались с 2020-го – тогда в полном разгаре был ковид, молодежная сборная лишилась международных турниров, и всю подготовку пришлось срочно перекраивать. В итоге вместо олимпийской сборной приехала молодежка под руководством Игоря Ларионова.

В 2021-м на турнир вернулась сборная с названием «олимпийская», но по большому счету она была собрана на основе молодежки – и возглавлял ее тоже Ларионов, хотя на отмененный МЧМ сборную возил Сергей Зубов.

В августе 2022-го мир впервые увидел «Россию 25»: тогда она называлась сборная России U25, а на сайте ФХР ее представляли как сборную молодых звезд до 25 лет. Как вы уже понимаете, костяк был составлен на базе СКА (13 игроков!), да и собственно звезд в ней было не слишком много. Игроки вроде Юрова, Полтапова и Дуды были бы потенциальными кандидатами в молодежную сборную, но на тот момент она уже была лишена международных турниров.

И теперь новое явление – сборная России U23. Здесь хоккеистов из системы СКА чуть меньше – 9 человек, причем ни одного защитника. Плюс тренерский штаб – главный тренер Николай Воеводин («СКА-Нева»), Александр Титов (экс-«СКА-Нева») и Герман Титов (главный тренер «Академии СКА-Юниор»).

Почему Россия U23, а не «Россия 25»? Наша версия

Участие сборной на сочинском турнире – это уже хорошая традиция. Отправлять сейчас молодежку никакого смысла, это выглядело бы даже как издевательство над пацанами, которые могли первый и единственный раз в жизни сыграть на МЧМ, но вместо этого рубятся с «Адмиралом» и «Сочи».

Заявлять более-менее взрослую сборную – тоже незачем, готовиться ей не к чему. Проверять ближайшие резервы? Ну, не ради майской встречи с белорусами же, правда?

Мы могли бы увидеть «Россию 25», но это будто бы чисто авторский проект, к которому относится со всей серьезностью только его идейный вдохновитель и по совместительству главный тренер. «Россия 25» прочно ассоциируется с Романом Ротенбергом, но сейчас он возглавить сборную не может – он у руля СКА. Не будет же он тренировать две команды на турнире одновременно.

Поэтому и было найдено половинчатое решение – собрать команду до 23 лет, конечно, на базе СКА (9 игроков из 28 – конечно, не половина, но треть), плюс по чуть-чуть подергать и остальных. Дать порулить Воеводину и посмотреть на него против кахаэловских команд.

Кто в составе?

Фактически в ростере сборной даже 10 игроков СКА – Никита Смирнов хоть и вызван из минского «Динамо», но он там находится в аренде из Питера. При этом больших звезд или даже игроков с намеком на такой статус в будущем – раз-два и обчелся.

Есть неплохие защитники, которые уже поиграли в КХЛ или находятся в шаге от того, чтобы зайти в лигу всерьез и надолго – это Евсеев, Гуляев, Грудинин. В имеющемся списке форвардов достаточно легко набирается топ-6: Яровой, Абросимов, Бучельников, Иван Демидов, Никонов, Буруянов и Кателевский. Однако далеко не все из этого списка закрепятся и стабильно будут играть в первых двух звеньях клубов КХЛ.

Если копнуть глубже, то состав мог быть в разы солиднее. С одной стороны, реально нет смысла вызывать всех сильнейших в возрасте до 23 лет, они готовятся со своими командами уже на серьезных ролях. С другой стороны, раз человек из СКА затеял эту историю со сборной, он мог и своих игроков дать, чтобы команда выглядела сильнее.

Болельщики почти не видели восходящих звездочек на уровне сборной, пусть даже в соперничестве с клубами КХЛ. Было бы круто посмотреть на связку Мичков – Хуснутдинов, которых в СКА вряд ли поставят вместе, а вот в такой сборной – вполне. Никишину только в октябре будет 22 – то есть, в теории он бы тоже мог сыграть за сборную.

А с учетом других клубов и подавно можно было бы сколотить приличную команду. И если на сочинском турнире эта идея лишена смысла, то на Кубок Первого канала такую команду вполне реально собрать – на молодых всегда смотрят с интересом, а молодежный хоккей очень часто вызывает симпатию и цепляет покруче, чем взрослый.

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев, Виталий Белоусов, Алексей Филиппов

2 комментария

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dimonivanov
Если это Россия 23, то каждый матч должен начинаться с фразы "Это Владимир".
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Мікалай Ланец
Интересно почему такая дискриминация ветеранов? до 25, до 23.
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