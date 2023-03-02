Вот это сюрприз.

Первый день Кубка Гагарина – это какой-то космос. Три матча из четырех ушли в овертайм, «Витязь» впервые выиграл в плей-офф, «Адмирал» впервые выиграл в плей-офф на выезде, «Ак Барс» героически отыгрыл 0:2 с «Нефтехимиком» и все равно сгорел в дополнительное время. По всем этим сериям вместе можно было предположить, что где-то будет интрига – но не во всех же сразу! И не в серии лучшей команды регулярки!

Минск был в средней степени ужасен в течение всего сезона, но проблема в том, что его конкуренты – «Спартак» в меньше степени, «Куньлунь» и «Сочи» максимально – играли еще хуже. Поэтому «Динамо» по итогам регулярки казалось таким себе лучшим среди худших. Мы привыкли к штампу, что в плей-офф другой хоккей и, кажется, минчане решили этот тезис доказать на деле. Вопрос только в том, насколько их хватит.

СКА не ожидал такого сопротивления

Очень похоже, Питер банально не был готов к тому, что Минск выйдет биться именно так. Что бы там ни говорили про плей-офф, но лучшая команда сезона объективно не ожидает серьезного сопротивления в первом же раунде. Ну просто для КХЛ это не то чтобы обычное дело. Тем более СКА третий раз подряд начинают Кубок Гагарина серией с «Динамо», и в двух предыдущих случаях больших проблем не было (у Минска одна победа за два года).

По игре команда Ротенберга держала определенный уровень, много бросала, но не всегда точно. После двух периодов был равный счет при примерно одинаковом количестве бросков в створ (16-15), но общее число с учетом бросков мимо и заблокированных было в уже пользу СКА – 50-31. После третьего периода этот разрыв только вырос.

Питер дважды вел в счете, но оба раза минчане быстро отыгрывались: сначала через шесть минут, потом через две. И это тоже сыграло свою роль – СКА не мог развить преимущество, не мог успокоиться, от чего и появлялись лишние нервы.

При этом «Динамо» настолько здорово действовало на контратаках, что позволило себе даже не реализовать пару выходов один-на-один. Но в третьем периоде все перевернулось в пользу Минска: сначала был гол Романа Горбунова с образцовой игрой на пятаке Виталия Пинчука.

Эта шайба, похоже, пошатнула уверенность Дмитрия Николаева, который через шесть минут пропустил ключевой гол, повлиявший на судьбу матча.

СКА подвел вратарь – это может стать проблемой в будущем

Объясним, почему эпизод с четвертым голом был так важен. После него СКА пришлось бросать все силы на атаку, менять вратаря на полевого игрока. Команда в итоге забила два гола уже без Николаева в формате «6 на 5», но и пропустила в пустые тоже два. Причем последний – за 6 секунд до сирены при счете 4:5. Так что Питер со своей мощью мог и отыграться, если бы сократил разрыв до минимума раньше.

На самом деле у Николаева в СКА получается хороший сезон – 30 побед в 42 матчах, меньше 2 пропущенных в среднем. И теперь интересно, что будет происходить в команде дальше. Какие решения примет Роман Ротенберг.

Во время сезона бывали случаи, когда игроки попадали в запас или даже уходили на обмен после неудачных матчей. Сейчас обменять никого нельзя, но уверенность Николаева и всей команды в целом может пострадать. Тем более, для вратаря это первый плей-офф на уровне КХЛ. Его бэкап Владислав Подъяпольский имеет и статистику хуже, и легкие голы тоже периодически пускает. Так что если СКА начнет дергаться с вратарями, то все может закончиться плачевно.

Вудкрофт – хороший мотиватор

Тренерский штаб «Динамо» заслуживает добрых слов. Все равно не верится, что Минску по силам выйти во второй раунд с таким СКА, но результат первой игры дает понять, что Вудкрофт к плей-офф подготовился. Понятно, что на его команду минимум давления, но она именно рубилась, терпела, блокировала броски – парни явно не покататься вышли.

Отдельно стоит отметить работу тренеров с командой по теме судейства. В телеграм-каналах появилось фото из раздевалки минчан, где на доске написаны простые, но такие мудрые и правильные слова:

1. Ожидать, что они будут против нас.

2. Никто не лезет разговаривать с судьями, кроме капитана.

3. Мы не будем использовать судей как оправдание.

4. Мы не будем ставить сами себя в такую ситуацию с судьями, чтобы они находили легкие удаления.

Пока еще сложно поверить, что Минск выбьет СКА из плей-офф, но то, что эта победа состоялась, и то, какой она получилась – уже показатель того, что «Динамо» действительно заслужило участие в Кубке Гагарина.

1-й раунд

Счет в серии – 0-1

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев