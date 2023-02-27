Закамбэчил «Миннесоту» с 0:2.

Кто не устает удивлять – так это Кирилл Капризов. Ровно месяц назад мы подсчитывали, зайдет ли он на свой первый полтинник в карьере. Пока нападающий на пути к этой цифре, но прямо сейчас, в нынешнем поколении игроков, он имеет все шансы стать элитным снайпером и стабильно штамповать если не 50+, то 40+ голов за сезон. Но об этом мы еще потолкуем ниже, а пока – о том, как «Миннесота» Капризов обыграл «Коламбус».

У Кирилла второй хет-трик в НХЛ, первый – натуральный

Да, Кирилл дал повод вспомнить такое понятие, как «натуральный хет-трик» – это когда один игрок забивает три гола подряд, если вы вдруг забыли. Что интересно, для него это только второй матч в НХЛ с тремя шайбами, хотя дублей было аж 15. Впрочем, по хет-трикам в истории франшизы только двое игроков круче: у Паризе их 3, а у Габорика целых 9.

Что касается игры, то «Миннесота» дома после двух периодов горела 0:2 «Блю Джекетс». Но начиная с третьего периода, в матче забивал только один игрок.

Делал он это на любой вкус. Если первый гол получился каким-то скомканным и с серией рикошетов (в очередной раз Кирилл отличился с пятака), то второй куда интереснее: Капризов идеально открылся при розыгрыше «5 на 3» и мастерски выдержал паузу перед броском.

Хотя самый красивый гол – все-таки третий. «Дикари» нарисовали шикарную комбинацию, в концовке которой Кирилл сыграл просто гениально – отклеился от Джонни Годро и сразу прикатил на дальнюю.

В общем, если вы еще не знаете или по каким-то причинам не решили, за кого из наших болеть персонально, то просто включайте игры «Уайлд». Их нужно смотреть как минимум ради Капризова.

Капризов отрывается от Овечкина и заходит на 50 голов в регулярке

Месяц назад мы посвятили целый пост успехам Кирилла, проанализировав его игру с точки зрения цифр. В том материале есть одна важная закономерность: в результативности он добавляет к финишу сезона, что дает надежду на то, что мы увидим еще более праймового Капризова ближе к концу регулярки. Возможно, этот период как раз начинается.

После 60 игр сезона Капризов – второй в лиге среди русских игроков по очкам и первый по голам. Не так давно Кирилл обогнал Овечкина (37 голов против 33), который по понятным причинам пропустил несколько игр.

Но самое интересное, что сейчас лидер «Миннесоты» вышел на график, по которому он может пробить отметку в 50 шайб за сезон – в среднем у него 0,62 гола за игру, и при таком показателе за 82 матча он как раз преодолеет цифру в 50 голов.

А вот получится ли второй 100-очковый сезон подряд – уже вопрос. Текущая средняя результативность ниже, чем в прошлом сезоне. Но, опять же, учитывая тенденцию Капризова прибавлять к финишу регулярки, мы еще можем увидеть, как он выбьет две круглые цифры сразу.

В любом случае, сделать это будет непросто, но главное – сохранять или увеличивать темп и избегать травм и дисквалификаций.

Капризов – уже в солидной компании снайперов

Хет-трик для Кирилла всего второй в НХЛ, но один рекорд он все равно переписал – по количеству голов в большинстве в отдельном сезоне. Второй гол в матче был для него 16-м при розыгрыше лишнего, и больше за одну регулярку не забивали: 15 шайб было у Брайана Ролстона в сезоне-2005/06.

Еще одно достижение – по голам в овертайме. Здесь Капризов теперь делит первую строчку с Мэттом Дамбой – у них по 6 голов в дополнительное время. Правда, по очкам в ОТ рекорд у Микко Койву (13).

Напоследок самое вкусное. В тему противостояния с Овечкиным есть еще один немаловажный факт, который уже не намекает, а прямо говорит нам о том, что мы имеем дело с топ-снайпером новой эпохи. Конечно, Кирилл дебютировал в лиге гораздо позже остальных суперзвезд и, скорее всего, он все равно не доберется до показателей Овечкина. Хотя бы потому, что начал играть в НХЛ на несколько лет позже.

Однако в текущем моменте он уже в числе лучших. С момента дебюта Капризова в НХЛ всего трое игроков забили больше него, а сам Кирилл опередил Овечкина. Правда, капитан «Кэпиталс» и сыграл меньше, но Кирилл все равно имеет очень солидные показатели.

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Фото: REUTERS/Matt Blewett-USA TODAY Sports