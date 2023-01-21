Кузнецов вытащил «Вашингтон» в матче с аутсайдером: шикарный пас + гол в овертайме

«Кэпиталс» по-прежнему потряхивает.

Последние недели получились для «Вашингтона» скомканными. После травм вернулись Никлас Бэкстрем и Том Уилсон, пропустившие первую половину сезона, но без них команда на отдельных отрезках играла даже лучше. Застопорился Александр Овечкин: у него всего 3 шайбы в 11 играх, хотя на стыке годов выдал серию из 7 голов в 4 матчах.

Но хорошая команда отличается тем, что если не идет у лидеров, то обязательно выстрелят другие. Так получилось в игре с «Коламбусом»: Ови, Строум, Бэкстрем, Милано, Манта и Шири откатали по нулям и дружно схватили по минусу, но смогли зарешать остальные.

Особенно был хорош Евгений Кузнецов, который отметился двумя топовыми хайлайтами. Первый – голевой пас на ван Римсдайка: Кузя сделал натуральный круг почета по зоне, попытался бросить сам, но подобрал шайбу и не глядя выдал конфетку из-за ворот. Если по итогам недели составлять топ-10 пасов, а не голов, то этот был бы на первом месте.

Второй эпизод с участием Кузнецова – ключевой в матче. Тут он уже забил сам, просто не оставив шансов Йоонасу Корписало, бросив точно под мышку. Найти идеальное время и попасть настолько точно – это показатель мастерства Евгения.

«Я всегда верю в нашу команду, и в конце концов мы все-таки забили гол в овертайме, что приятно, – сказал после матча Кузнецов. – Сейчас все могут улыбнуться, ведь это большая разница: проиграть две подряд или одну выиграть и в одной уступить. Для нас это важно, и мы можем подойти к перерыву более позитивными».

Кузя действительно мало забивает?

Да, для него этот гол стал всего седьмым в сезоне. У него вагон передач – он безоговорочно лучший ассистент в «Кэпиталс» с 36 пасами и входит по показателю в топ-20 по лиге, но вот голов маловато. В первой двадцатке ассистентов меньше Кузи забил только Куинн Хьюз – у него пять шайб, но он и защитник, если что.

Если посмотреть на прошлые сезоны, то для Кузнецова такая цифра аномальна. Так редко забивал он только в начале карьеры и потом еще раз в сокращенном сезоне-2020/21. В остальном не опускался ниже планки в 19 шайб. Хотя, опять же, по ассистам в этой регулярке он пока близок к своим лучшим сезонам.

Овечкин снова не забил

«Вашингтон» по ходу матча вел 3:1, и в какой-то момент его начали беречь. Сократили игровое время, чтобы он чуть больше отдохнул – впереди еще поездка на Матч звезд, который на этот раз он пропускать не собирается. В итоге Ови отыграл 16 с половиной минут и последние смены проводил не в тройке со Строумом и Шири, а в номинально четвертом звене с Эллером и Обе-Кюбелем.

Хотя свой гол Александр все равно мог забить, сыграв на добивании после броска Эллера. Но и угол был острым, и Корписало прочитал задумку форварда.

После Матча звезд у Овечкина и всего «Вашингтона» будет время перевести дух. Следующую игру команда проведет только 10 февраля, и эта пауза – отличная возможность отвлечься и вернуться с новыми силами. Потому что пока «Кэпс» чередуют победы с поражениями, и этого явно мало для гарантированного выхода в плей-офф.

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Фото: East News/AP Photo/Frank Franklin II