Перфоманс Кучерова в матче с «Коламбусом»: поучаствовал в 4 голах «Тампы» из 6, а еще помог забить Марченко

Никита дал жару.

Мы ждали крутое противостояние русских звезд в матче «Рейнджерс» – «Миннесота», но там все прошло без огонька, хотя Капризов забил, а Панарин реализовал победный буллит. Зато куда веселее прошел матч между «Тампой» и «Коламбусом», где наши игроки поучаствовали сразу в шести голах.

Конечно, главным лицом вечера был Никита Кучеров. Причем «молнии» играли впереди настолько раскованно, что возникало ощущение, что им позволяется вообще все. А как эти атаки украшал Кучеров – просто загляденье. Еще один гениальный хоккеист, игрой которого нам посчастливилось наслаждаться в реальном времени.

Уже к 10-й минуте у него было 1+1. Сначала «Тампа» шикарно расчертила в чужой зоне, и здесь Никита завершил сам, изящно подставив клюшку. А затем Кучеров так же тонко отдал на подставление Нику Полу в большинстве; канадец сразу показал пальцем на партнера, мол, этот гол – его заслуга. И он прав, потому что Куч нашел идеальное решение в ситуации.

В третьем периоде, при достаточно скользком счете 3:2, Никита включился снова и довел свою результативность за вечер до 2+2. Посмотрите видео – и обязательно обратите внимание на перепасовку Кучерова и Хедмана. Эти двое растягивали оборону, заставляли перемещаться Элвиса Мерзликина, и в конечном итоге Куч щелкнул в нужный момент.

Еще один балл он набрал благодаря ассисту. По факту это первая передача, но надо отдать должное и Стэмкосу, который стянул на себя соперников и из борьбы нашел классным пасом на противоположном фланге Кучерова, и Пойнту – он все-таки прилично зарешал в этом эпизоде.

Помимо Кучерова смог отличиться и Владислав Наместников. Для форварда это третий гол в сезоне, и ногами он добавил как надо, когда почуял, что можно забить.

Когда с результатом матча все было понятно и «Тампа» вела 6:2, Кучеров помог отличиться Марченко – именно у Никиты отобрал шайбу Кирилл, и погнал забивать свой девятый гол в сезоне. Новичок поражает своей необычной статистикой – у него 9+0 в 17 играх за «Коламбус». Первый год в Северной Америке складывается для Марченко просто шикарно.

Вернемся к Кучерову. После этого матча он вместе с Коннором Макдэвидом делит первую строчку в списке лучших ассистентов сезона – у них по 43 голевые передачи. Но самое крутое, что Никита провел на три матча меньше!

Есть еще один факт, дополняющий гениальность Кучерова. В течение своей карьеры в НХЛ он 21 раз набирал 4+ очка за игру – с момента его дебюта в лиге столько же 4-очковых матчей было у Леона Драйзайтля, и лишь один гений современности впереди планеты всей: у Макдэвида таких игр 30.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Фото: REUTERS/Kim Klement