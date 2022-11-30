Капризов и Зукарелло поиздевались над «Чикаго». Кирилл уже переписывает собственные рекорды

Превзошел еще одно достижение.

На прошлой неделе в Ванкувере прервалась 14-матчевая серия Капризова с набранными очками – новый рекорд для клуба. Не то чтобы Кирилл сильно переживал по этому поводу – просто решил начать новую. В трех играх подряд он снова не уходит со льда без очков. Но если в домашних матчах с «Эдмонтоном» и «Детройтом» скромно отдавал по одной голевой передаче, то против «Чикаго» выбил 1+2.

Дежурный ассист Кирилл выдал уже на 5-й минуте и сделал все настолько красиво (как обычно), что Матсу Зукарелло оставалось только подставить клюшку. Он, кажется, не ожидал, что хитрая передача Капризова пройдет, но все равно подстроился и момент не запорол.

Норвежец в принципе был в огне на фоне мучающегося «Чикаго» и оформил хет-трик, забивая на любой вкус. Атака «Уайлд» просто издевалась над соперником – и три шайбы Зукарелло заслуживают, чтобы вы их увидели. Тем более, в последней – в пустые – тоже был ассист от Капризова: гибридный проброс сыграл на пользу «дикарям». Вообще в том эпизоде русскому нападающему твердая пятерка за то, как умело вышел из-под давления.

При этом сам Капризов забил вполне рабочий гол, который ни разу не про какие-то техничные решения и красивые комбинации. Кирилл сыграл по принципу «могу копать, могу не копать». На этот раз он решил «с мясом» затолкать шайбу в ворота, и это у него получилось. Гол в итоге стал победным – по этому показателю он лидирует в команде.

В ночном перфомансе Кирилла есть еще одна интересная деталь. Он переписал свое же достижение по количеству очков после первых 30 игр регулярки: в этом у него уже 39, в прошлом – 36. Феноменальная результативность и, судя по игре Капризова, это не предел – он может выбивать больше, и никто этому не удивится.

С такими цифрами нападающий продолжает идти вторым бомбардиром и снайпером среди русских игроков и девятым в общем списке самых результативных игроков лиги. В «Уайлд» же он безоговорочно лучший по всем пунктам: у Зукарелло на 9 баллов меньше, у идущего третьим Эрикссон Эка – на 14.

А пока хорош Капризов – хороша и вся «Миннесота». У них 10 побед в последних 13 матчах, и эти цифры вполне могут стать лучше в ближайших встречах. До рождественской паузы команда сыграет с «Оттавой», «Анахаймом» и «Сан-Хосе». Каждая из команд хоть и выиграла в своих последних играх («Сенаторс» даже в трех), но их состояние все равно далеко от идеального.

Регулярный чемпионат

Фото: REUTERS/Matt Krohn-USA TODAY Sports