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Капризов и Зукарелло поиздевались над «Чикаго». Кирилл уже переписывает собственные рекорды

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Кирилл Капризов Кирилл Капризов
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Превзошел еще одно достижение.

На прошлой неделе в Ванкувере прервалась 14-матчевая серия Капризова с набранными очками – новый рекорд для клуба. Не то чтобы Кирилл сильно переживал по этому поводу – просто решил начать новую. В трех играх подряд он снова не уходит со льда без очков. Но если в домашних матчах с «Эдмонтоном» и «Детройтом» скромно отдавал по одной голевой передаче, то против «Чикаго» выбил 1+2.

Дежурный ассист Кирилл выдал уже на 5-й минуте и сделал все настолько красиво (как обычно), что Матсу Зукарелло оставалось только подставить клюшку. Он, кажется, не ожидал, что хитрая передача Капризова пройдет, но все равно подстроился и момент не запорол.

Норвежец в принципе был в огне на фоне мучающегося «Чикаго» и оформил хет-трик, забивая на любой вкус. Атака «Уайлд» просто издевалась над соперником – и три шайбы Зукарелло заслуживают, чтобы вы их увидели. Тем более, в последней – в пустые – тоже был ассист от Капризова: гибридный проброс сыграл на пользу «дикарям». Вообще в том эпизоде русскому нападающему твердая пятерка за то, как умело вышел из-под давления.

При этом сам Капризов забил вполне рабочий гол, который ни разу не про какие-то техничные решения и красивые комбинации. Кирилл сыграл по принципу «могу копать, могу не копать». На этот раз он решил «с мясом» затолкать шайбу в ворота, и это у него получилось. Гол в итоге стал победным – по этому показателю он лидирует в команде.

В ночном перфомансе Кирилла есть еще одна интересная деталь. Он переписал свое же достижение по количеству очков после первых 30 игр регулярки: в этом  у него уже 39, в прошлом – 36. Феноменальная результативность и, судя по игре Капризова, это не предел – он может выбивать больше, и никто этому не удивится.

С такими цифрами нападающий продолжает идти вторым бомбардиром и снайпером среди русских игроков и девятым в общем списке самых результативных игроков лиги. В «Уайлд» же он безоговорочно лучший по всем пунктам: у Зукарелло на 9 баллов меньше, у идущего третьим Эрикссон Эка – на 14.

А пока хорош Капризов – хороша и вся «Миннесота». У них 10 побед в последних 13 матчах, и эти цифры вполне могут стать лучше в ближайших встречах. До рождественской паузы команда сыграет с «Оттавой», «Анахаймом» и «Сан-Хосе». Каждая из команд хоть и выиграла в своих последних играх («Сенаторс» даже в трех), но их состояние все равно далеко от идеального.

Регулярный чемпионат

Миннесота – Чикаго 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Дата проведения
17 декабря, 04.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Зукарелло-Асен (Стил, Капризов)
2:0 – 29 Капризов (Стил, Зукарелло-Асен)
3:0 – 40 Зукарелло-Асен (Эрикссон Эк, Болди)
3:1 – 49 Тэйвс (Джонс, Кэйн)
4:1 – 58 Зукарелло-Асен (Сперджен, Капризов)
Вратари: Флери 29/30 – Мразек 18/21.

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Фото: REUTERS/Matt Krohn-USA TODAY Sports

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