Сумасшедший камбэк «Ванкувера»: отыгрался с 0:4 (помог дубль Михеева), а потом еще Кузьменко сравнял за минуту до сирены

Такой хоккей нам нужен!

Если вы включили игру «Ванкувера» и «Монреаля» и ушли заниматься своими делами после первого периода, осознавая весь бесперспективняк одной из команд, то пропустили матч, который сделал бы ваше утро.

Да, «Канадиенс» просто уничтожали хозяев со счетом 4:0 – и в этот момент все слухи вокруг «Кэнакс» казались вполне реальными фактами: про конфликт между главным тренером и менеджментом и про то, что старина Будро вообще не справляется со своими обязанностями. А какие еще выводы можно сделать, если команде дома отгружают 4 гола с 11 бросков?

«Ванкувер» отыгрался. Всего два слова, но за ними стоит сумасшедшая череда событий, уместившихся в 12 минут игрового времени – концовку второго и первую половину третьего периода. Рядовой матч перевернулся с ног на голову – и красиво закончил игровой день в НХЛ.

Камбэком не пахло ровно до того момента, пока Андрей Кузьменко в борьбе у борта не выдал красивую передачу на Гарланда, который решил эпизод в свою пользу.

Михеев тоже намекнул, что матч для «Ванкувера» еще не закончился. Если раньше Элиас Петтерссон прокачивал Андрея Кузьменко, то теперь пришло время Ильи. Сначала он шикарно открылся между двух защитников на пас из-за ворот, но не менее красивым получился и второй гол. Швед искал идеальное время для поперечной передачи и выдал точно на дальнюю – Михеев такие моменты щелкает как семечки.

В первом периоде откровенно плыл «Ванкувер», но дальше барахтался уже «Монреаль», который пропустил в пятый раз. Сделать за такое время 5:4 с 0:4 – это надо постараться.

А дальше началось соревнование «Кто сделает больше глупостей до конца игры». «Кэнакс» не были бы собой, если б не придумали проблемы на голову на ровном месте. Спасти такую игру и запустить две в самой концовке – вот такое уж точно не придумаешь.

«Монреаль» не отставал. Вернее, подвел Ковачевич, который заработал глупое удаление – и за полторы минуты до сирены Кузьменко сделал счет 6:6. Андрею реально в НХЛ помогли разблокировать новый скилл – он забил очередной гол с подставления, это уже его 12-я шайба в дебютном сезоне. Впечатляет так же, как и вся игра «Ванкувер» – «Монреаль».

Овертайм был самым логичным исходом для этой игры. Здесь уже глупостей никто не делал – Элиас Петтерссон сам закончил это безумие уже на 13-й секунде.

В контексте 1+1 Кузьменко важно отметить одну деталь. Последние три матча Андрей отыграл по нулям, хотя доверяли ему прилично – он играл по 15-18 минут. В итоге он потерял место в тройке с Михеевым и Петтерссоном, а вместе с этим и лишился нескольких минут игрового времени. Но вышел и показал, что и без шведской звезды «Ванкувера» может быть полезен.

Любопытно и то, что Будро потерпел три матча и все-таки разбил тройку – ведь именно это сочетание было лучшим в команде. Эта троица вместе организовала 14 голов и играла куда лучше, чем каждый в отдельности или один из русских в связке с Элиасом.

С другой стороны, шаг тренера себя оправдал – Михеев и Петтерссон вместе нарисовали два гола, а Кузьменко хорошо себя проявил с другими партнерами и вовремя зарешал в большинстве.

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Фото: REUTERS