Как зарождалась спортивная пресса в СССР? Первое издательство и почти белогвардейский журнал – это было 100 лет назад

Еще до эпохи «Советского спорта».

В прошлом году газета «Советский спорт» и журнал «Физкультура и спорт» торжественно справили 100-летние юбилеи. Каждое из этих изданий считает себя старейшим («самым старым») спортивным СМИ в стране, не признавая первенство за другим.

Так что же случилось в 1922 году, какие интриги сопровождали рождение в СССР новой – советской – прессы о спорте? И как это было связано с жизнью и бытом молодого государства, только начавшего задумываться после Гражданской войны о том, что ему все-таки нужнее – спорт или все же физкультура?

Этой публикацией мы начинаем библиотечно-архивный и детективный сериал об истории советской спортивной прессы. Их автором стал кандидат филологических наук, доцент кафедры истории журналистики СПбГУ Константин Алексеев.

Товарищи, поспорьте о «Красном спорте»

В. Маяковский

27 июня 1923 года за подписью главы советского правительства или, как его ласково называли газеты, «всесоюзного старосты» Михаила Калинина вышел Декрет «О Высшем и местном советах физической культуры трудящихся РСФСР». Так был создан Высший совет физической культуры (ВСФК), который напрямую подчинялся Всероссийскому Центральному исполнительному комитету (ВЦИК) и в качестве межведомственного органа соединял в себе все руководящие функции в сфере физкультуры и спорта. То есть, почти 100 лет назад появилась государственная структура, которая впоследствии передала эти функции Всесоюзному совету физической культуры (в 1930 году), потом – Всесоюзному комитету по делам физической культуры и спорта (в 1936 году), ну и далее ниточку можно протянуть до современного Министерства спорта РФ.

Но речь у нас пойдет не только и не столько о ВСФК, сколько об истории спортивной печати, развитие которой с того времени было тесно связано с деятельностью центрального органа спортивной власти. Газета «Красный спорт» (потом «Советский спорт»), журнал «Физкультура и спорт», одноименное издательство и вообще все то, что принято было называть центральной спортивной прессой – все это было обязано своим появлением воле физкультурно-спортивного руководства. Перед которым стояла задача – охватить физкультурой миллионы трудящихся и направить их кипящую энергию в полезное для строительства социализма.

С советского времени пошла традиция восприятия, которая живет и процветает до нашего времени: мол, с того момента и далее история развития спортивной журналистики – поступательный, последовательный и непрерывный процесс вроде эскалатора с постоянным движением вверх, то есть с качественным и количественным ростом, увеличением тиражей, охватом читателей...

И все это, конечно, под мудрым руководством партии и правительства. Так действительно удобнее представлять себе историю – как эстафету с передачей палочки (традиций) от одной организации – другой, от одного издания к следующему. И при таком подходе действительно можно прочертить траекторию, которая приводит к празднованию столетних юбилеев «Советского спорта» и «Физкультуры и спорта» в 2022 году. Достаточно найти первое звено, а дальше, кажется, вот уже непрерывная цепочка протянулась до наших дней, ура-ура. Но это все равно что решение задачи подогнать под готовый ответ из конца учебника.

Проблема в том, что история отечественной спортивной прессы – по крайней мере, в довоенный период – вовсе не связная цепочка, не эстафета и не непрерывно-линейный процесс. Это, скорее, физкультурно-спортивная «Игра престолов». Это кипящий котел борьбы, противостояний, интриг, конкуренции, ошибок, предательств, рейдерских захватов, коммерческих провалов, откатов назад и новых усилий все построить с нуля.

И данный цикл небольших очерков – просто попытка представить фактическую сторону увлекательного сериала, очистив события от идеологической шелухи, мифологических наслоений и откровенных фейков, которыми история отечественной спортивной журналистики обросла за столетие. Тем более, что современный уровень цифровизации библиотечных услуг позволяет это сделать практически каждому, кто решит полюбопытствовать, найти нужные издания, доступные в сети, сравнить и сопоставить данные, даты, содержание публикаций.

Эпизод первый. Что было до ВСФК – эпоха Всевобуча

Оставим в стороне стартовые, досоветские сто лет истории спортивной журналистики России. Это был первый том, на страницах которого нашлось место двум с лишним сотням спортивных изданий Российской империи, но он закончился. Конечно, этот толстенный том не захлопнулся разом, например, со смертью последнего из могикан, московского журнала «Русский спорт» в 1919 году.

Совершить революцию в спорте одним махом, взяв своеобразный Зимний, было невозможно. Сколько ни пытались деятели молодой советской физкультуры отмежеваться от своих корней, как вообще часто случалось в то время – отказываться детям от родителей с неправильным и неподходящим классовым происхождением – но все равно нет-нет, да и проступали сквозь безупречно пролетарскую внешность спортивных журналов 1920-х гг. наследственные черты той буржуазной спортивной журналистики, которую так хотелось вычеркнуть из памяти.

Но это тема для отдельного серьезного и обстоятельного разговора – как система дореволюционной спортивной печати преобразовывалось в кардинально отличавшуюся от нее по принципам работы, функциям и задачам советскую физкультурно-спортивную периодику, какие черты оставила ей в наследство и когда, наконец, закончилась. Слишком непрост вопрос генетического родства и преемственности.

Пока же остановимся на том, что с 1918 года в стране начала выстраиваться новая система спорта (вернее – физкультуры и спорта с физкультурой на первом месте и служебной ролью спорта) и для нее спустя несколько лет была создана своя система профильной журналистики – и строить все это пришлось без каких-либо чертежей и планов. Потому что государство было первое социалистическое, примеров для подражания не имелось, а существующие к тому моменту теории и практики социализма как-то не пересекались со сферой спорта от слова совсем.

В руководстве советского государства по пальцам одной руки можно было пересчитать людей, что-то понимавших в спорте или хотя бы физкультуре. Разве что сам Владимир Ильич слыл прекрасным пловцом и велосипедистом, заядлым охотником и шахматистом, большим любителем долгих пеших прогулок. Но при этом теоретическое наследие Ленина о необходимости физического воспитания и гармоничного развития пролетариата, про которое в советское время было написано немало исследований вплоть до уровня докторских диссертаций, покоится преимущественно на твердом базисе воспоминаний его соратников об имевших когда-то место разговорах с Ильичом.

Поэтому логично, что первое (с хронологической точки зрения), что заинтересовало советскую власть в развитии физической культуры в условиях гражданской войны, это возможности ее военно-прикладного использования. Сфера физкультуры была подчинена интересам системы всеобщего военного обучения. Главное управление всеобщего военного обучения и формирования резервных частей Красной Армии (ГУВВО или Всевобуч) было создано декретом ВЦИК «Об обязательном обучении военному искусству» в апреле 1918 года. Первым его начальником был назначен Лев Ефимович Марьясин, в 1919 году его сменил Николай Ильич Подвойский, на личности которого надо остановиться подробнее.

Чтобы было понятно, кто такой Подвойский, небольшая цитата о нем из книги Бориса Бажанова «Воспоминания бывшего секретаря Сталина»: «В правительственной верхушке его имя обычно сопровождалось эпитетом «старый дурак». До революции он был военным, но большевиком. Во время октябрьского переворота он входил в Петроградский Военно-Революционный Комитет, руководивший восстанием. Благодаря этому он считал себя исторической фигурой.

Между тем по его глупости и неспособности выполнять какую-либо полезную работу власти всегда испытывали затруднение – куда его деть. Наконец нашли для него нечто вроде синекуры – начальником Всеобуча. Это было учреждение, занимавшееся военной подготовкой гражданского населения. Подвойский был очень ущемлён и обижен – он претендовал на ответственный руководящий пост».

Мнению Бажанова можно доверять с оговорками – он в середине 1920-х был одним из оппонентов Подвойского в борьбе за руководство советской физкультурой (этот увлекательный сюжет – в следующих сериях). Но то, что личность была одиозная и амбициозная – факт. По словам самого Подвойского, он был поставлен Лениным на эту должность, чтобы очистить ряды всевобучистов-физкультурников от враждебных и чуждых элементов.

При Подвойском любые начинания в сфере физкультуры и спорта в стране были невозможны без покровительства местных и центральных органов Всевобуча: создавались физкультурные площадки и кружки, организовывались первые кафедры и институты физической культуры, проводились съезды и совещания работников по физической культуре. Инвентарь и залы доставались Всевобучу от закрытых дореволюционных обществ, первыми инструкторами (за стабильный паек, чрезвычайно ценный в то голодное время) становились «старые» спортсмены, например, тренеры по сокольской гимнастике, крайне популярной до революции.

Роль Всевобуча в «спортизации масс» тогда оценивалась примерно так: «Всевобуч распахал и засеял большое поле, и если под плуг попали частью тепличные растения – буржуазно-мещанские, полуспортивные общества, – что же делать – “Лес рубят – щепки летят”».

Попутно Всевобуч начал проводить пропаганду физкультуры, выпуская плакаты, брошюры, книги. Период с 1918 по 1921 год – это время ведомственной литературы Всевобуча, в которой пока еще не находилось места периодике. Но с окончанием Гражданской войны спрос на физкультурную информацию рос, брошюрами и книгами было уже не обойтись, и в недрах Всевобуча начал разрабатываться план создания собственного издательства.

К 1921 году внутри Всевобуча все больший вес набирал Высший совет физической культуры (ВСФК) – сначала еще только совещательный орган при руководителе ГУВВО, занимавшийся вопросами организации спортивной деятельности. Но по мере того, как все более реальным и неизбежным становился переход от военного коммунизма к НЭПу с сокращением полномочий военных ведомств, ВСФК становился все более независимым. Ситуация знакомая каждому – коренной зуб растет из-под молочного и постепенно вытесняет его.

Примерно с середины 1921 года на заседаниях ВСФК обсуждают неизбежность реорганизации совета в центральный «надведомственный» орган, который сосредоточит все руководство физкультурой вместо Всевобуча (что и произойдет, как мы уже знаем, в июне 1923 г. – см. выше). Подвойский формально оставался шефом, но фактически потерял управление и на заседаниях отсутствовал.

Руководил работой ВСФК его заместитель Константин Александрович Мехоношин – его назначили как раз в 1921 году, возможно, именно для проведения реорганизации. Впоследствии Подвойский не раз писал, что Мехоношин воспользовался его болезнью, чтобы сместить с должности и отстранить от командования советской физкультурой, сокрушался: мол, подобрал, воспитал, приблизил – и вырастил себе врага, пригрел змею на груди.

Так вот план будущего издательства возник уже без участия Подвойского и реализовывался под руководством Мехоношина с осени 1921 года. Интересно, что в полном соответствии с новыми экономическими условиями, проект создавался на основе хозрасчета и был рассчитан на самоокупаемость. Никакого госснабжения, только стартовая субсидия, а дальше – вперед, в самостоятельное плавание за счет подписки, розницы и рекламы. Важно: содержательно продукция издательство выходила за рамки задач военного ведомства и военно-прикладной физической культуры.

И еще оговорка: то, что получилось, трудно было назвать издательством в полном смысле слова. Хотя бы потому, что у него не было собственной типографской базы. Однако во всех документах ВСФК структура, получившая название «Физическая культура», значилась именно как «издательство», ну или «редакционно-издательский аппарат», вот и не будем спорить. Занимался этот аппарат сбором, редактированием и подготовкой текстов по физкультуре и спорту к печати, а непосредственно набор и печать происходили в сторонних типографиях (с которыми заключались соглашения на коммерческой основе). Помимо книг издательство «Физическая культура» приступило к выпуску двух журналов.

Подчеркнем – двух первых центральных периодических изданий по физкультуре и спорту в стране! 15 мая 1922 года был выпущен первый номер двухнедельного научно-популярного журнала ГУВВО «Физическая культура», а 7 июля в качестве приложения к нему начал выходить еженедельный иллюстрированный журнал «Известия спорта» (редакция сначала определяла его как «журнал-газету»). С начала 1923 г. к ним также планировалось добавить двухнедельный журнал «Спартак», «популярный физкультурный журнал для допризывной молодежи», но в последний момент в издательстве подписку на него отменили, пообещав, что вместо этого «Известия спорта» все-таки перейдут на еженедельный выпуск (как и планировалось изначально, между прочим).

Обещанный еженедельный выпуск наладить не удалось, оба издания выходили в лучшем случае дважды в месяц, при этом часто опаздывая и выходя сдвоенными номерами. Оба журнала, начав с тиража в 5000 экземпляров, к 1923 году увеличили его до 15 тысяч. При схожей периодичности, одинаковом тираже, сопоставимых цене и объеме («Физическая культура» была на 8-12 страниц толще) журналы Всевобуча пытались достучаться до разной аудитории.

«Физическая культура» задумывалась как более «продвинутое» издание для подготовленных читателей: инструкторов и преподавателей физического воспитания. Логично, что «Физическая культура» в итоге стала ежемесячным журналом – публикация руководящих статей, научных и методических материалов не требовала частой периодичности.

А вот всю оперативную хронику спортивной жизни передали в «Известия спорта». Они были рассчитаны на более широкий круг читателей, на массы простых физкультурников, поэтому имел «облегченное» содержание, делая акцент на новости, отчеты, корреспонденции о спортивных событиях и краткие статьи инструктивно-технического характера.

Интересно, что «Известия спорта» многим напоминали по типу и содержанию иностранные спортивные еженедельники или русские дореволюционные журналы о спорте. Неудивительно, что многие сторонники классового подхода к физической культуре восприняли появление «Известий спорта», мягко говоря, настороженно. Журнал быстро завоевал много симпатий среди спортсменов, но одновременно приобрел и кучу врагов, среди которых был и сам Подвойский, который однажды назвал «Известия спорта» «чуть ли не белогвардейским журналом».

Необычная коллизия, не укладывающаяся в стереотипные представления о советском периоде: официальное издание военного ведомства вызывает недовольство руководителя этого ведомства, но тот лишь бессильно скрежещет зубами, пока журнал продолжает выходить в том же ключе! То есть уже в 1922 году в Главном управлении Всевобуча (ГУВВО) мнение Подвойского мало кого интересовало, а когда в начале 1923 года Главное управление Всевобуча (ГУВВО) было подчинено Главному штабу РККА и переименовано в Центральное управление военной подготовки трудящихся (ЦУВПТ), он и вовсе оказался не у дел. Начальником ЦУВПТ был назначен именно Мехоношин, который остался и в руководстве ВСФК.

Покровитель «белогвардейского журнала» Мехоношин регулярно писал для «Известий спорта» передовые статьи и иные материалы. Когда редакция (общая для двух журналов) подводила итоги работы за два года существования, в юбилейном номере были размещены портреты 20 ближайших сотрудников. Подвойскому места среди них ожидаемо не нашлось.

Под первым номером шел Мехоношин, под вторым – его заместитель по ЦУВПТ, один из наиболее постоянных авторов Борис Алексеевич Кальпус, под третьим – редактор обоих изданий, а также заведующий всем издательством Михаил Владимирович Шимкевич. Фамилии Кальпуса и Шимкевича стоит запомнить обязательно, если вам дорога история отечественной спортивной журналистики. Возможно, это были лучший журналист и лучший редактор спортивных изданий 1920-х годов. Одни из лучших – стопроцентно.

Показательно, как Шимкевич отреагировал на критику Подвойского в адрес «Известий спорта»: «Весь вопрос в том, чтобы втянуть в нашу работу, подчинить нашей воле постепенно и незаметно для нее самой бесформенную, аполитичную или даже враждебную нам обширную группировку спортсменов и молодежь, около нее группировавшуюся. Эту необходимость постепенного и реально-осуществимого захвата позиций яростно отвергали те, кто полагали создать октябрь в спорте одним ударом. По нашему мнению, этот удар не дал бы нам победы, так как, если и возможно было захватить все позиции размахом пера, то удержать их за собой было задачей иного порядка».

Шимкевич хотел, начав с легкого и популярного журнала (построенного по образу успешных дореволюционных проектов), постепенно меняя его содержание в сторону большей классовой и политической выдержанности, продолжая оставаться при этом привлекательным изданием, «перевоспитать» аполитичных спортсменов, привлечь их на свою сторону, сохранить и преумножить аудиторию. Один из примеров отличного знания читательской психологии и понимания реалий того рынка спортивной периодики – то, чего будет не хватать многим другим создателям спортивной печати в этот период.

В следующем эпизоде – война за руководство советской физкультурой, история создания издательства ВСФК и уничтожения его конкурентов.

Фото: архив Константина Алексеева; РИА Новости