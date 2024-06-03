Итоговый топ-20 команд Европы. Вы знаете, кто лучший 🤨

Это был очень захватывающий евросезон (итоги АПЛ , Бундеслиги , Ла Лиги , Серии А и Лиги 1 ), финальный рейтинг – хороший способ суммировать впечатления и выделить лучших (прежде всего – по качеству). Напоминаем, что это субъективная оценка – на основе впечатлений наших авторов, которые смотрят очень много футбола. В списке есть соревновательная составляющая, но его главная цель – держать вас в курсе состояния топ-клубов и подсвечивать интересные проекты (вроде «Жироны», «Болоньи» и «Астон Виллы»).

По сравнению с апрелем в топ-5 только два изменения – но на самой вершине.

Первое место занимает команда тренера, который выигрывает годами, но скромно скрывает свою легендарность.

Составлено при участии Тимура Бокова, Артема Денисова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова