Абсолютно новый «Реал», страдания «Дортмунда» и подготовка «Юве» к Мотте. Тактика топ-лиг

Свежий выпуск тактических наблюдений по матчам топ-лиг. Игре «Ман Юнайтед» и «Арсенала» посвящен отдельный разбор .

Майкл Олисе из «Пэлас» – звезда весны в АПЛ. Просто оцените его веру в себя

«Кристал Пэлас» – одна из лучших команд АПЛ прямо сейчас. В последних шести матчах набрали 16 очков – больше на отрезке смог только «Ман Сити». Причины топовой формы – идеи Оливера Гласнера, который пришел в команду по ходу сезона, и камбэк звезд Эберечи Эзе и Майкла Олисе. «Кристал Пэлас» с ними и без них – абсолютно разные команды. К весне оба залечили болячки и наконец-то заиграли вместе.

Оба тонкие в плане техники и решений, но близнецами их не назвать. Эзе чуть больше ставит на передачи и вывод партнеров, Олисе – тоже не жадина, но чаще склонен к индивидуальным действиям. Так уверен в себе, что игнорирует партнеров, которые свободны в штрафной и умоляют о передаче:

Ради чего? Ради фирменного смещения в середину и удара в дальний:

На прошлой неделе от похожего прохода Олисе пострадал «Ман Юнайтед», в эти выходные – «Вулвз». За тур до конца у Майкла 15 результативных действий по гол+пас. В пересчете на 90 минут Олисе – лучший по этому показателю в лиге (1,06 за матч). Кажется, летом к офисам «Пэлас» выстроится огромная очередь из покупателей.

Ромеро и Ван де Вен – самая веселая пара ЦЗ в Англии

В первой части сезона связка Кристиана Ромеро и Микки Ван де Вена получала массу комплиментов за надежность. Оба предельно агрессивные и скоростные. С такой парой гораздо проще выстраивать смелый футбол, который предполагает высокую линию и офсайдную ловушку, на чем настаивает Эндж Постекоглу.

Провести весь сезон на высоком уровне у пары не получилось. Оба вылетали из-за травм, часто приходилось играть в паре с номинальным фулбеком. К концу сезона подставлять начала команда – опорники завершают сезон в плохой форме.

Веселье передалось и паре ЦЗ. Ромеро начал совершать рейды до чужой штрафной – как правило, после эпизодов прессинга. Пару недель назад забил таким образом «Арсеналу». В эти выходные был забег против «Бернли», который по счастливой случайности не закончился голом:

Ван де Вен не устраивает такие челноки, но на концовку Эндж вообще переделал его в левого защитника. У голландца был небольшой опыт в Германии, но именно в «Тоттенхэме» сыграл так впервые. Помогло. Ван де Вен не только выводил Сона пасом на ход, но и забил победный после открывания в опорной соперника.

После матча Эндж намекнул, что в следующем сезоне будет чаще пробовать Микки на фланге. Звучит любопытно, но как же связка Ван де Вена с Ромеро?

Йошко Гвардиол – левша? Не смешите!

Хорват замещает Илкая Гюндогана в роли внезапного бомбардира «Сити» на финише. Одна деталь объединяет атакующие походы – Йошко наловчился забивать с правой. Первый гол «Фулхэму» ставит под сомнение миф, что она у защитника нерабочая. По ходу эпизода Гвардиол сделал четыре касания именно правой. Сначала – для проникновения в середину, потом – для подработки, затем – для удара.

Пеп объяснял, что давно не видел левшу, которому было бы так комфортно использовать правую. По словам Гвардиолы, хорвату даже удобнее обрабатывать мяч нерабочей ногой. Двуногость Йошки еще и полезна при розыгрышах. Благодаря тому, что быстро перекладывает мяч с левой на правую и наоборот, хорват может выбирать несколько вариантов для развития атаки, а не упираться во фланг.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал )

«Майнц» опять заставил «Дортмунд» страдать

Формально матч ничего не решал для «Боруссии»: в середине недели добыта путевка в финал ЛЧ, в Бундеслиге не осталось турнирных задач, тогда как «Майнц» максимально мотивирован, потому что продолжает борьбу за выживание. Но у игры есть контекст: именно «Майнц» не проиграл «Дортмунду» в последнем туре прошлого сезона, из-за чего «Дортмунд» не стал чемпионом Германии. И футболисты «Боруссии» перед игрой упоминали, что будут мотивированы.

Итог – победа «Майнца» 3:0, итоговый счет зафиксирован уже на 23-й минуте.

«Дортмунд» играл вторым составом, из основы – только центральный защитник Нико Шлоттербек. Можно упомянуть Дониэлла Малена – он основной на дистанции всего сезона, но в последнее время не играл из-за травмы, сейчас постепенно набирает форму.

«Дортмунд» был плох. Пожалуй, сильнее всего проваливалась зона левого защитника, где играл Матеу Морей, который из-за травм нормально не выступал где-то с 2021 года. По ссылке можно посмотреть обзор – Морей плохо сыграл в двух из трех пропущенных, в первом так вообще потерял мяч под прессингом, а затем создал идеальный коридор для вскрывающего паса. Его заменили в перерыве – сейчас Матеу сложно считать игроком уровня Бундеслиги.

Но проблема не только в нем. «Дортмунд» стабильно терял мяч под давлением, проигрывал единоборства, блекло вел атакующую игру, которую кое-как пытался связывать Марко Ройс. Разгром вполне по делу. У «Дортмунда» есть финал ЛЧ, но «Майнц» остался непобежденным в обоих очных матчах – в первом круге ничья 1:1.

Артем Денисов (телеграм-канал )

Особенность мадридской ротации – команда полностью преображается

«Реал Мадрид» – лучшая команда Испании (и мира) в этом сезоне. Вторую лучшую команду страны мы наблюдали в матче против «Гранады» (4:0) в эти выходные – второй состав «Мадрида».

В случае «Реала» эта старая шутка наполняется особым смыслом. В отличие от структурных команд «Мадрид» Анчелотти в условиях ротации почти полностью переизобретает себя. Получается не замена деталей, а новая команда с другими акцентами, лидерами и инструментами. Это интереснее, так как дает шанс познакомиться с еще одной прекрасной командой.

В привычном режиме «Мадрид» делает перегруз на левом фланге, а справа в высокой позиции открывается Дани Карвахаль. На одной стороне «Реал» комбинирует, соперник стягивает туда оборону – и забывает дальнюю угрозу. Голы могут приходить и так, и так. Иногда после комбинаций, иногда через доставку мяча изолированному игроку.

Против «Гранады» все отзеркалилось: Модрич, Гюлер, Диас и ко плели перегруз на правой стороне поля, а дальнюю угрозу создавал Фран Гарсия. Гарсия сделал гол+пас, а один из голов пришел через элегантную комбинацию на правой стороне:

Лидером этого «Реала» выступает божественный Браим Диас. Он полезен весь сезон, но в последних играх творит мессиобразные вещи (только с поправкой на то, что он лучше владеет правой).

Фиксируем мощь Иско – и отдельно его чтение игры при прессинге

8+5 – достойные показатели Иско в этом сезоне, но они не отражают всей его мощи, стабильности и влияния на игру «Бетиса». В системе Мануэля Пеллегрини Иско обрел максимальную степень комфорта и блистает почти в каждом матче. Лишь из-за невезения не собрал больше баллов, а бонусом к ним идет определяющее влияние на все стадии построения атак.

Матч против «Альмерии» (3:2) показал неочевидную сторону его крутости. Иско сделал гол+пас после перехватов в чужой штрафной. Он не просто работал в прессинге, а превращал его в интеллектуальное занятие. Оба раза чтение эпизода и предугадывание было важнее беговой работы:

В этих моментах Иско контролировал линию паса на прямого оппонента, но выжидал шансы/ошибки в другом направлении. Все сработало за счет безупречного выбора момента переключения.

Вадим Лукомский (телеграм-канал )

Аллегри готовит «Ювентус» к приходу Мотты

«Юве» практикует обмен позициями с начала сезона, а матч с «Салернитаной» (1:1) – пиковая демонстрация концепции. Латераль Камбьязо играл по всему полю, центральный полузащитник Маккенни почти не появлялся в центре, левая восьмерка Рабьо иногда оказывался правым крайком.

Треть касаний до 50-й минуты Влахович совершил на правом краю, и это не выглядело случайностью: форварды расширялись, оставляя зону завершения для подключений из неожиданных зон.

Любопытен не прием под конкретного соперника, а само присутствие серба на фланге. В прошлых турах Аллегри уже использовал его ближе к краю, но всегда на последних минутах, когда спасал очередной матч количеством атакующих. На выходных он попробовал смещения с первой минуты, и это интересно в разрезе вероятного (и как будто почти решенного) назначения Мотты.

Если проецировать ролевое распределение «Болоньи» на сегодняшний «Юве», обнаружатся две потенциальные проблемы: Бремер в центре и Влахо на острие. Обе решаемы, а одна кажется немного преувеличенной. Тем не менее в системе Мотты все центральные – игроки одной линии, вольно существующие по всей вертикали. А Душан не Зиркзее. Он не силен спиной к воротам, неэффективен поодаль от острия и не слишком хорош в тесных зонах.

Влахович-вингер – элегантное решение проблемы. Крылья Мотты играют в более фиксированных позициях, намного чаще работают с пространством и выводятся на острие. Правый вингер что-то вроде гибрида между завершителем и крайком.

В общем, не такое уж фэнтези – скорее научная фантастика в области тактики. Другое дело, что наивно предполагать, будто Мотта просто перенесет болонский футбол в Турин.

Зоммер тащит «Интер», даже когда не нужно

«Интер» разгромил «Фрозиноне» 5:0, а по факту наиграл на ничью – 2:2, если округлить ожидаемые голы в любой модели. Учитывая, что большую часть моментов миланцы набили, когда соперник раскрылся после пропущенных, на победу скорее наиграл аутсайдер.

Зоммер спасает миланцев, когда уже не особенно нужно – на этот раз шестью сэйвами с одним небольшим косяком (чуть не выронил в ворота неудобно подкрученный удар Соуле). А «Фрозиноне» жаль. Команда, собранная за 4,5 миллиона евро (!), возит половину лиги. А покусывает вообще всех.

Будет обидно, если этого не хватит, чтобы остаться.

Скамакка – звезда (почти в прямом смысле) «Аталанты»: разрубил «Рому», притягивая соперников

Де Росси в общих чертах схватил причины поражения (1:2) от «Аталанты»: «Мы стремились к вертикальной игре, а когда делаешь так, необходимо выигрывать дуэли. Бергамаски оттеснили нас жестким прессингом. Кажется, они забрали все единоборства за матч».

Частности решил Джанлука Скамакка.

Гигант в потрясающей форме: 10+2 в последних 14 матчах. К этому настолько привыкли, что после победы над «Ромой» Гасперини пожаловался, что форвард не вписался в игру. «Невписавшегося» Скамакки хватает, чтобы влиять на исход.

Первый гол – типичный отскок Джанлуки назад, разворот и стягивание защитников. Де Кетеларе осталось разобраться с Манчини и попасть.

Второй гол – снова отскок в глубину и стягивание защитников, а после проникающий (на этот раз предголевой) пас.

Скамакка – почти в прямом смысле звезда «Аталанты»: соперники так явно притягиваются к нему, как будто на них действует гравитационное поле. Хотя разгадка скорее в последствиях непротивления: у Джанлуки один из лучших ударов в современном футболе, поэтому дистанция до ворот не важна – все равно будет опасен. Поэтому на него так выбрасываются.

Андрей Клещенок (телеграм-канал )

Над Хавертцем в «Арсенале» смеялись. А теперь?

Фото: Joaquin Corchero, IMAGO/Fotostand / Racocha, Fabrizio Corradetti/Global Look Press