«Челси» снова проиграл при большом владении, Моуринью переиграл и уничтожил Мадзарри. Тактика топ-лиг

И тонкая перестановка Мойеса.

Тактические наблюдения по матчам выходных – хоть в деле только три чемпионата: Бундеслига и Лига 1 ушли на зимнюю паузу. Сюжетов так много, что в дайджесте обошлись без «Арсенала» и «Ливерпуля» – почитайте отдельные разборы матча целиком и анатомии той самой контратаки.

Умный треугольник – так «Атлетико» заменил одного из лидеров

Симеоне – король адаптаций. Под «Севилью» (1:0) он решал интересный ребус.

Из-за дисквалификации не мог играть защитник Марио Эрмосо – ключевой элемент гибрида «Атлетико», который отвечает за продвижение мяча. Аналогов Эрмосо просто нет, пришлось придумывать треугольник на левом фланге.

Чоло выпустил сразу двух латералей – Самуэла Лино и Родриго Рикельме, конкурентов по позиции. Бразилец отправился в центр, по задумке Симеоне он должен был дать движение, а Рикельме выдвигаться вперед, оставляя зону защитнику. Им стал Сесар Аспиликуэта.

Он по функциям очень похож на Эрмосо (это мнение Симеоне), но в отличие от Марио реже выбрасывается из линии, меньше рискует. В плане обороны это полезно, но есть минус – Сесар создает меньше остроты. Когда они вместе, это дает «Атлетико» баланс, но без Эрмосо команда многое теряет.

Получилось здорово: Лино разрывал полуфланг, у него три паса под удар (лучший в команде), три успешных обводки (тоже). Рикельме помогал из тени, забирая соперников за собой. Аспиликуэта прикрывал обоих. На долгой дистанции, наверное, не сработает, но как выход из трудной ситуации – прекрасно.

Новая схема вывела «Севилью» из застоя

Иной ракурс – прогресс «Севильи» при новом тренере Кике Флоресе. Он сделал команду своей и организованной.

Выходят по новой схеме – 5-3-2 с Окампосом в роли второго форварда. Его позиция кажется главной находкой. Лукас запускает прессинг, может смещаться во фланг, но обычно обитает на одной линии с форвардом. Окампос не отходит назад, он именно наконечник. И это здорово подходит аргентинцу: он потерял скорость, не так эффективен как вингер.

После мучительных поисков «Севилья» наконец интригует. Есть вопросы по совместимости некоторых игроков, но теперь понятна общая идея.

Тимур Боков (телеграм-канал)

Мойес тактически переиграл «МЮ». Помогла тонкая перестановка

«Вест Хэм» победил «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче, которому категорически не хватало моментов. Решающую роль в их возникновении сыграла перестановка Дэвида Мойеса во втором тайме.

В основе, которую выпустил Дэвид, атакующая четверка «Вест Хэма» располагалась следующим образом: справа – Мохамед Кудус, слева – Лукас Пакета, под нападающим – Джеймс Уорд-Проуз, впереди – Джеррод Боуэн:

В этом варианте остро не хватало взаимодействий между Кудусом и Пакета, которые в прошлом туре организовали два мяча в ворота «Вулверхэмптона». В середине второго тайма Мойес поменял конфигурацию: Пакета и Кудус расположились впереди, а их места на флангах заняли Боуэн и Уорд-Проуз:

Ход сработал. Перед первым голом Кудус и Пакета перегрузили опорную «Юнайтед» (бразилец остался свободен и вырезал классный пас на Боуэна). Второй забили после их стеночки. Показательно количество передач, которые сделали Кудус и Пакета друг другу. До перестановок – всего одну, после – сразу 7.

После матча Кудус хвалил Мойеса за тонкий ход, а сам Дэвид намекнул, что будет и дальше устраивать такие представления: в троице Пакета – Кудус – Боуэн каждый может сыграть как в нападении, так и на фланге.

Неприятная тенденция для «Челси» – еще одно поражение в матче с владением больше 65%

В этом сезоне АПЛ набралось уже 62 матча, в которых одна из команд владела мячом больше 65%. Восемь раз это был «Челси». Контраст в результатах шокирует. В среднем по АПЛ доминаторы набирают 1,88 очка за игру, показатель «Челси» – 0,88. Поражение от «Вулвз» (1:2) стало уже пятым для команды Маурисио Почеттино, когда они много владели мячом. Ранее проиграли «Вест Хэму», «Ноттингему», «Брентфорду» и «Эвертону».

В чем проблема? Во-первых, невезение. Рассинхрон между ожидаемыми и реальными голами у «Челси» – следствие именно таких матчей. При 8,25 xG умудрились забить всего два мяча. При этом основную массу моментов «Челси» создает при равном счете. Когда уступают, с креативом начинаются сложности.

Во-вторых, «Челси» не хватает примитивных источников моментов, к которым команды прибегают в попытке сравнять счет. После кроссов меньше бьет только «Шеффилд Юнайтед». Гол Кристофера Нкунку в ворота «Вулвз» стал первым после навеса (и с игры) за весь сезон.

В-третьих, есть предположение, что этому «Челси» правда легче играть на пространстве. Очень показателен вердикт Криса Уайлдера после поражения его «Шеффилд Юнайтед» на «Стэмфорд Бридж». Крис после матча напихал своим игрокам за то, что во втором тайме они зачем-то начали играть смелее и оставляли пространство. По словам Уайлдера, скоростным Стерлингу, Мудрику и Галлахеру намного проще в таком сценарии, чем взламывать автобус, как было до перерыва.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

«Фрозиноне» показал, как вскрывать позиционную защиту «Ювентуса». Адаптации Ди Франческо и Аллегри – блеск

«Юве» все больше похож на команду Аллегри в циничной способности один-два раза уколоть в слабое место и обеспечить преимущество в счете. Первый гол туринцы забили, использовав два самых заметных недостатка «Фрозиноне» (победа 2:1):

1. Вратаря с плохим первым пасом – «Юве» перекрыл все варианты, вынудив ошибиться;

2. Плохую защиту ближнего угла молодым кипером.

К сожалению, «Юве» все так же похож на команду Аллегри в сознательном стремлении сохранить преимущество в один гол откатом назад. Как правило, это работает, пусть и ставит туринцев в зависимость от случайностей. С «Фрозиноне» не получилось.

Кажется, Ди Франческо первым взломал оборону Аллегри без навесов и суеты – обдуманным использованием главной уязвимости «Юве»: Монтеризи разрезал защиту между Данило и Костичем, латераль открылся за спины и сравнял счет.

Почему это важно:

1. Схемы с тремя защитниками не предназначены для офсайдных ловушек (сложно синхронизироваться) и не держат линию, но упрощают игру большей подстраховкой и контролем прямого соперника;

2. Из-за этого расстановка с Бремером чуть ниже других защитников вполне типична для «Юве» (как и вообще для многих аналогичных моделей);

3. Из-за этого же такие модули одинаково реагируют на открытый мяч в позиционной защите – опускаются ниже;

4. У трех центрбеков есть алгоритм противодействия забегам за спины с полуфланга, как обычно делают вингеры, но нет шаблона против диагональных рывков с края – за них отвечают латерали;

5. Левый латераль – слабейшее место в позиционной защите «Ювентуса»: Костич вечно запаздывает и плохо читает эпизоды.

Ди Франческо весь матч запускал забеги на краях, а в моменте с голом использовал и побочные эффекты схемы с тремя защитниками, и ее недостаток конкретно для «Юве»: позиция Бремера (правильная) создала глубину для рывка, Данило остался в полупозиции из-за смещения Соуле, Костич привычно ошибся – сначала пропустил ускорение, потом не добежал.

Теперь у других есть работающая схема.

Моуринью по-тренерски разгромил Мадзарри – противопоставил контроль хаосу

Говорят, Мадзарри уже не тот. Проблема в том, что именно тот. Этот «Наполи» ничуть не хуже того, что десятилетие назад финишировал вторым-третьим, но эксплуатация случайностей в современной игре не работает – слишком много контроля со стороны оппонентов. Невозможно паразитировать на сумятице, если соперник преуменьшает ее. Отсюда 5 поражений в 8 матчах.

Моур противопоставил хаосу именно это – детальный контроль. «Рома» высоко прессинговала, но всегда небольшими группами: так Жозе предупреждал возникновение открытых мячей и одновременно создавал численное преимущество в зоне Осимхена и рядом с вероятным адресатом передач. Мадзарри лишился главных оружий – атаки пространства и превосходства в подборах.

Впереди Жозе рассчитывал на ситуации 1-в-1, в которых ожидаемо доминировали Лукаку и Белотти. Обе ставки сработали – настолько, что Осимхен удалился отчасти из-за манеры противодействия «Ромы».

Поражение 0:2 для Неаполя.

Андрей Клещенок (телеграм-канал)

«Астон Вилла» против автобуса – просто кошмар

Унаи Эмери построил в «Вилле» все стадии, кроме позиционной атаки. Против «Шеффилда» (1:1) самый неудобный для команды сценарий был воплощен в карикатурном виде. 78% владения трансформированы во всего 4 удара из штрафной. Три из них – во время финального штурма с явным упрощением игры. Еще один – редкая быстрая атака, которую допустил «Шеффилд». Даже если отбросить оговорки, это слабый результат. С ними – вообще ужас.

При этом у «Виллы» есть четкая идея в позиционке. Проблема скорее в ее предсказуемости. Команда располагается в структуре с тремя защитниками и квадратом в центре:

Уайлдер академично выключил план А «Виллы» – перешел на 5-4-1 (знакомая схема, но после возвращения чаще играл с четверкой). Внутри этой формации организовал персональную игру по центру «Виллы». Два опорника против Макгинна и Дугласа, два внешних центрдефа – по Диаби и Рэмзи:

Эта динамика сохранялась, даже если игроки соперника оказывались в нетипичных зонах:

В первом тайме «Вилла» просто стерильно пасовала без доступа в центр. Во втором – отказались от попыток проникать там и ушли в навесы. Итог – 22 подачи за тайм. Поздний гол пришел именно после навеса – при второй волне после углового. Стандарты и примитивизация в концовках могут частично маскировать нехватку идей против автобусов. Но этих инструментов маловато.

Ложные фулбэки «Тоттенхэма» – новый уровень организованного хаоса

«Тоттенхэм» обыграл «Эвертон» (2:1) в трудном матче. После двух быстрых мячей «шпор» команда Шона Дайча всерьез напугала хозяев и вполне могла выжать камбэк. Героем этого отрезка выступил Андре Гомеш (не забыли его?) – португалец вышел в первом тайме из-за травмы Идриссы Гуйе, но очень круто попал в рисунок, где команда отставала в два мяча. Сильный перфоманс, который не ограничился голом.

Но все же сделаем акцент на этапе доминирования «Тоттенхэма». Команда прекрасно играла с мячом, несмотря на растущий список потерь (из самых важных – Микки ван де Вен, Дестини Удоджи, Ив Биссума и Джеймс Мэддисон).

Кажется, этот матч – хороший повод подсветить важнейшую для Постекоглу позицию. Речь о ложных фулбэках. Во-первых, Эмерсон подменял Удоджи (то есть матч подчеркнул, насколько традиционные маневры важны структурно и не привязаны к персоналиям). Во-вторых, использовали прием даже хитрее и радикальнее обычного.

Постоянная идея «Тоттенхэма»: крайние защитники не просто уходят в центр при владении – они получают равные права с полузащитниками при смене позиций. То есть по ситуации могут оказываться десятками (такое часто происходит с одним из них, а порой – сразу с двумя). Важное условие: все зоны должны заполняться и никто не должен дублировать партнера.

Вот пример, где сразу оба фулбэка оказываются в чужой опорной (причем Порро даже большая десятка, чем Кулусевски в этом моменте):

При этом структурно все выверено. «Тоттенхэм» нагружает центр пятеркой игроков, но никто не крадет зону у партнера. Момент завершится путаницей «Эвертона» по поводу опеки Эмерсона. Бразилец после рывка на фланг окажется свободен и отправит мяч в штрафную. Это частый и весьма отлаженные маневр в структуре Постекоглу.

Фишка «Тоттенхэма» в сочетании хаоса (постоянные смены позиций) и структуры (все позиции заполняются). Когда удается добиться баланса в этом отношении, рождается красота. Энджу удалось.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Фото: Gettyimages/Catherine Ivill; Guillermo Martinez/AFLO, Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency, IMAGO/Joshua Smith, IMAGO/Andrew Yates, Federico Proietti/Keystone Press Agency, Fabio Frustaci/Keystone Press Agency, IMAGO/Ryan Browne/Global Look Press