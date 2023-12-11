Как «Баварию» размазали 1:5? Почему поражения «Арсенала» и «Сити» от Эмери разные? Тактика топ-лиг

«Юве» закрыл Хвичу и Осимхена.

Ярчайшие события в топ-чемпионатах – поражения больших клубов. С этим надо разобраться.

«Айнтрахт» обманул «Баварию». Одна из лучших адаптаций сезона

«Мы ожидали, что «Айнтрахт» может выйти с четырьмя защитниками. Но после оглашения составов я посчитал, что «Айнтрахт» сыграет с пятеркой. Возможно, после разминки я дал игрокам слишком много новой информации, сбив фокус», – слова Томаса Тухеля после того, как «Айнтрахт» размазал «Баварию» 5:1.

Тухеля мастерски обманули. Обычно «Айнтрахт» играет 3-4-2-1, но в последних играх пробовал вариант с четверкой. С ней и вышел на «Баварию», но в необычном сочетании, из-за чего Тухель попал в ловушку.

Как именно «Айнтрахт» вскрыл «Баварию»:

1. 4-4-2 понадобилась, чтобы легче и понятнее прессинговать. У каждого игрока «Айнтрахта» был соперник-ориентир для прессинга.

2. Высокий прессинг, но без дикого давления. Скорее не давали продвигать мяч, чем пытались форсировать отборы. Активность начиналась после попыток «Баварии» сыграть вперед. Кейну и Шупо-Мотингу не давали развернуться.

3. Очень много фланговых передач с перегрузами в штрафной. Особенно преуспели Бута и Кнауфф против Дэвиса. Сане ждал мяч в высокой позиции. Зря ждал, мяч стабильно летел в штрафную «Баварии». Так «Айнтрахт» забил первый гол.

4. После 1:0 «Айнтрахт» чаще отходил в позиционную защиту и искал шансы в контратаках. Почему бы и нет? Мармуш, Шаиби, Эбимбе, Кнауфф – все бегущие за спину.

5. Отдельный респект Вильяну Пачо и Марио Гетце. У них самые нетипичные относительно классики позиции. Пачо – левый защитник (обычно левый ЦЗ в тройке), Гетце – один из опорников (обычно в атакующей тройке). Гетце выгрызал мячи и следил за Горетцкой, Пачо играл защитника-домоседа. И…

Тут переходим к тому, как Дино Топпмеллер, экс-тренер «Баварии» в штабе Юлиана Нагельсманна, тонко подстроился под «Баварию».

6. …Пачо с непривычной позиции делал привычные забросы, но не в центр, а вдоль боковой, чтобы легкие форварды «Айнтрахта» боролись не с Упамекано и Кимом, а с Мазрауи. Уж Топмеллер понимает, что Упамекано и (раньше) Де Лигт легко перекусывают подобные забросы по центру.

7. Теперь мы знаем, как надо играть против Комана. Просто лететь на него в агрессивный отбор. Не ждать, когда он начнет финтить. Просто лететь в ноги. Эбимбе и Пачо так и делали. Уверен, что это установка Топпмеллера, а не просто совпадение, что именно Комана каждый раз жестко накрывали.

8. «Айнтрахт» регулярно выбегал в атаку именно через зону Киммиха. Йозуа уступал всем и в скорости, и в стыках. А рядом еще и Мазрауи, не очень быстрый крайний защитник.

Эпичный матч «Штутгарта» и «Байера». Два очень разных тайма

Ничья 1:1 здорово фиксирует ход матча.

«Штутгарт» разбил «Байер» в первом тайме.

1. Крис Фюрих 45 минут играл как лучший футболист в мире. Дриблинг, вскрывающие передачи, отборы (даже в чужой штрафной), выигранная борьба.

2. Впервые в сезоне Джака и Паласиос проигрывали центр поля. Большой респект Каразору и Штиллеру – теневым героям прекрасного «Штутгарта». Виртц спускался, пытался помочь – ничего не изменил.

3. Гирасси и Ундав замучили защиту «Байера». И отлично искали ударные точки, и помогали в подыгрыше. Уходили на фланги, растягивая защиту, или искали пространство между полузащитой и защитой «Байера». Особенно в подыгрыше преуспел Ундав. Именно он отдал предголевой пас, оказавшись у правой боковой.

4. Просто невероятная заряженность. Тактика тактикой, но «Штутгарт» искренне наслаждался, проводил матч жизни. Это материализовалось как минимум в постоянные выигранные стыки.

«Байер» вернулся в игру и был гораздо лучше во втором тайме.

1. Прессинг. Алонсо приклеил Джаку и Паласиоса к Штиллеру и Каразору. Фактически они делали то же самое, что делали Штиллер и Каразор против Джаки и Паласиоса в первом тайме. Искусство разрушения.

2. И контрпрессинг. Классика «Байера» – просто все заработало именно во втором тайме. В первом контрпрессинга и быть не могло, «Байер» не запирал «Штутгарт» на чужой половине.

3. Выключены Гирасси и Ундав. В первом тайме у них 62 действия, во втором – 35. Мяч доходил реже почти в два раза.

Есть ощущение, что команды играли на волевых примерно с 60-й минуты. «Штутгарт» так вообще будто бы с 46-й. Слишком энергозатратный футбол.

Мбаппе – центрфорвард. Так себе

Уже второй матч подряд в Лиге 1 «ПСЖ» начал с Рандалем Коло-Муани и Гонсалу Рамушем на скамейке. Место на острие занимал Килиан Мбаппе.

Ранее мы рассказывали, как Луис Энрике пытается адаптироваться под Мбаппе: дает ему свободу смещений с фланга в центр, чтобы при этом слева все равно был игрок, обеспечивающий ширину: Витинья, Барколя, Ли Кан Ин. Теперь Энрике пробует Мбаппе в роли подвижного центрфорварда – возможно, разочаровавшись прошлыми адаптациями и бомбардирской формой Коло-Муани и Рамуша.

Фактически Мбаппе уже играл в такой роли при Кристофе Гальтье, когда был наконечником трио с Неймаром и Лионелем Месси. Эта роль не очень нравилась Мбаппе – он говорил, что в сборной у него гораздо больше свободы. Слегка забавно, что то же самое он говорит и теперь, еще до перемещения на острие: «Тренер дает мне полную свободу на левом фланге. Луис Энрике более структурен».

Матч с «Нантом» – так себе и для Мбаппе (лишь 0,3 xG, один из его худших матчей с точки зрения созданной угрозы), и для «ПСЖ» (опять минимум моментов в позиционных атаках). Килиан часто выглядел отрезанным от команды. В конце игры на поле появился Коло-Муани и забил победный гол. Вероятно, совсем скоро Энрике вернется к варианту с понятным центрфорвардом, Мбаппе вернется на левый фланг с большей свободой смещений, а тренеру придется дальше искать лучшую адаптацию под главную звезду.

Артем Денисов (телеграм-канал)

«Жирона» держит мяч даже против «Барсы». Ведя в счете. На выезде

Характерная деталь из матча «Жироны» против «Барсы» (4:2) – владение во втором тайме до третьего гола.

58% на 42% в пользу «Жироны» – на выезде при счете 2:1. Подчеркивает, насколько противоестественно для команды Мичела закрываться и осторожничать – даже в ситуации, когда 99,9% команд поступили бы именно так. «Жирона» скорее заберет у «Барсы» мяч и будет использовать как инструмент обороны, чем припаркует автобус.

Возможно, это слабость в контексте чемпионской гонки. Тайм нельзя назвать удачным. «Барса» создала достаточно, чтобы отыграться (как минимум). Зато футбол получился неприлично открытым и ярким. «Жирона» – в первую очередь самая яркая команда Испании. Во вторую – чемпионская (ну, или лигочемпионская).

«Арсенал» целил в правый фланг «Виллы» – Эмери реагировал по ходу матча

Из-за соседства в календаре и счета 0:1 поражения «Арсенала» и «Сити» от «Астон Виллы» будут неизбежно ставить в один ряд. Это неправильно. «Арсенал» создал «Вилле» намного больше проблем и меньше допустил сам. Для контекста: у «Сити» было меньше атак с ударами, чем у «Арсенала» атак, где мяч из ворот выносил полевой игрок «Виллы».

Обе команды столкнулись с одинаковое тактической головоломкой – идеальный средний блок в схеме 4-4-2, который держит высокую линию, пытаясь ловить соперника в офсайды, и почти никогда не ошибается. «Сити» на этом фоне выглядел безыдейным. «Арсенал» предложил идею – давление на правый фланг, где против Габриэля Мартинелли играл Эзри Конза (номинальный центральный защитник).

«Арсенал» старался доставлять туда мяч именно в момент высокой линии у «Виллы». Сама по себе дуэль выглядела перспективной, хотя относительно объема нагрузки Конза достойно справлялся. Часто, кроме основного рывка, «Арсенал» насыщал эту зону вспомогательными – Кай Хавертц или Габи Жезус. Бывало даже, что трое открывались в одном эпизоде:

Более частый сценарий – Мартинелли + Хавертц. Определенную угрозу через использование этой зоны создавать удавалось. В частности из такого эпизода родился острейший момент Мартина Эдегора во втором тайме:

Эмери не мог оставить «Арсеналу» такой источник шансов до конца встречи. Уже в перерыве тренер переставил футболистов так, чтобы партнером Конзы по флангу стал работоспособный Джон Макгинн. Потом попросил помогать и опорника Бубакара Камара. И в самом конце выпустил Мэтти Кэша и опустил линию. Угроза была погашена.

Родриго в роли Винисиуса. Против «Бетиса» был похож на раннего Винисиуса

В последних встречах Родриго полностью дублирует функции Винисиуса. Это одна из причин его прекрасной формы. Многие голы он забивал, смещаясь по фирменной траектории Вини из широкой позиции на левом фланге.

Против «Бетиса» Родриго действовал как форвард только при обороне, а в атаке занимал широкую позицию слева:

Его прямым оппонентом был Айтор Руйбаль. Бразилец тотально доминировал в этой дуэли и еще попутно уничтожал подстраховщика Хермана Пеccелью. В совокупности собрал 10 обводок. Повторение рекорда сезона, который установил как раз Винисиус в матче против «Райо».

Удобная позиция, удобный соперник и регулярные входы в штрафную. Родриго не хватало лишь качественного финального действия. Иронично, что именно с этим проблем не возникло у Руабаля – большую часть встречи его уничтожали, но хайлайты запомнят прекрасный гол дальним ударом, который принес «Бетис» ничью (1:1).

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Постекоглу вернул Сона на фланг. Там кореец снова почувствовал вкус к жизни

Матч с «Ньюкаслом» (4:1) – первый для Сона на левом краю с конца августа. После игры Эндж Постекоглу аргументировал: «В последних матчах Сонни почти не получал моментов. Все, что мы создавали, доставалось фланговым игрокам. Он остается нашим лучшим финишером, поэтому я подумал, что перевод налево позволит ему получить больше шансов для гола. К тому же я читаю, что лучшая позиция Ришарлисона – центр нападения, а не фланг».

В словах Энджа видится четкая связь с травмой Джеймса Мэддисона. Как только англичанин травмировался, Сон перестал получать моменты как центрфорвард. Практически перестал забивать. Не перестал приносить пользу «Тоттенхэму», но и не раскрывал весь потенциал.

Перевод помог вернуть Сона к жизни. Кореец и так блистал в индивидуальной дуэли с Кираном Триппьером, но еще Эндж добавил ему союзника – перевел с противоположного края Деяна Кулусевски. Швед специализируется на фланговых комбинациях и дополнительно помогал Сону. Вместе устраивали шабаш, причем в разных стадиях – и под прессингом, и в контратаках, и в позиционках.

Движение Кулусевского напрямую помогало Сону обострять. Тут Деян уводит одного из защитников и создает дыру в обороне «Ньюкасла». Туда следует разрезающая передача Сона:

Здесь Кулусевски дополнительно нагружает Триппьера. Создается выгодная ситуация 2-в-1:

Преобразования Постекоглу – одна из причин не только важной победы «шпор» (первая с октября), но и лучшего матча Сона в сезоне. Кореец сделал две голевые, в концовке заработал пенальти, который сам же и забил, а в общей сложности организовал 9 предударных действий – рекорд этого розыгрыша АПЛ. Эволюция в стиле Роналду отменяется?

«Ман Юнайтед» нарвался на короля перехватов

Почти все моменты в игре с «Борнмутом» (0:3) команда Эрика Тен Хага привезла после потерь на левом фланге. Так пришли первые два мяча, удар в штангу, убойная контратака и эпизод, который бригада ВАР рассматривала на предмет пенальти. Розыгрыши «МЮ» все еще остаются главной темой, но в этот раз проявилось и мастерство соперников.

«Юнайтед» нарвался на короля перехватов – Льюиса Кука. Прямо сейчас опорник «Борнмута» занимает по этому показателю третье место в чемпионатах топ-5. Уступает только Антону Штаху из «Хоффенхайма» и Фредерику Гильберу из «Страсбура». Против «МЮ» организовал 6 перехватов – личный рекорд сезона.

Упор Тен Хага на комбинации через левый край помогал Льюису – обычно он играет ближе к этому флангу, поэтому мог чаще подключать чтение эпизодов. К этому Куку добавлял спокойствие: не расставался сразу с мячом, а продолжал атаку в поиске партнера. Эпизод с обложки – первый гол «Борнмута», в котором Льюис сначала перехватил, а потом отдал голевую.

Росс Баркли восстал из пепла и блистает против топов АПЛ

Скучали по Россу Баркли? Тогда срочно рекомендуем смотреть матчи «Лутона». Летом англичанин перешел к новичку АПЛ: не сразу заиграл, но в последнее время стал главным действующим лицом. Особенно ярко раскрывается против топ-клубов. Из-за того, что выходит в паре опорников, может разрушать прессинг соперников на мастерстве. Как правило подключает два инструмента – передачи и проходы с мячом.

Еще перед визитом «Сити» это оценили «Ливерпуль» и «Арсенал». Юрген Клопп после своего матча с «Лутоном» признавал, что любимый контрпрессинг был сведен к нулю (Баркли – одна из причин). Против команды Микеля Артеты Росс в блестящей манере организовал третий мяч: начал атаку под давлением на своей половине, а закончил без опеки в чужой штрафной.

Против «Сити» (проигрыш 1:2) Росс тоже сподобился на две ярких вспышки. Перед голом «Лутона очутился в окружении трех соперников, подключил финт Зидана и отрезал пасом сразу шесть соперников:

Во втором организовал для себя полумомент, оставив в дураках Фила Фодена и Матео Ковачича:

Не подумайте: Баркли не превратился в гения без слабых мест. Его недостатки без мяча маскирует схема «Лутона» (играют с тройкой ЦЗ), но иногда даже она не способна их исправить. Первый мяч «Сити» пришел после того, как Родри обыграл Баркли на фланге и получил зону для прохода.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Защитники «Юве» деклассировали Хвичу и Осимхена на всех уровнях – физическом, ментальном и интеллектуальном

Мадзарри сказал, что «Наполи» доминировал в игре с «Юве» (0:1). При этом показалось, что у неаполитанцев было больше шансов выиграть в Мадриде, чем конвертировать 66,4% владения в хотя бы один гол Шченсному.

Туринцы выключили Хвичу и Осимхена. Африканец не нанес ни одного удара и ни разу не коснулся мяча в штрафной. Грузин упустил единственный неаполитанский шанс (Маккенни проспал рывок и позволил создать угрозу мирным болельщикам выходом 1-на-1). По ходу матча оба сорвались и получили желтые в неигровых эпизодах.

«Юве» деклассировал лучшую связку прошлого сезона несколькими приемами:

1. Постоянным ментальным давлением: вне кадра Гатти и Бремер безостановочно прессовали, подталкивали и щипали обоих звезд;

2. Физическим запугиванием: Осимхена и Хвичу встречали намеренно жестко, причем не только Гатти и Бремер – так же действовали Данило и Камбьязо;

3. Эффективной превентивной опекой (это главная причина впечатляющей оборонительной крепости «Юве» в этом сезоне) против Виктора: Гатти и Бремер встречали высоко, но не давали спринтеру развернуться лицом к воротам. Осимхен часто уходил направо, чтобы избежать назойливого внимания, но тем самым уменьшал козыри в атаке пространства;

4. Интеллектуальным превосходством Камбьязо. Он не слишком хорош 1-в-1, но великолепно читает движения и пространство. Хвича, в свою очередь, тоже небезупречен 1-в-1, но классно раздергивает защитников каскадом движений, подготавливая удобный момент для удара или прострела – при этом необходимо, чтобы действие происходило как можно ближе к воротам.

Камбьязо съел все забегания Кварацхелии. Как только грузин обозначал рывок, защитник перекрывал коридор – пасующий вынужденно искал другие решения. Итальянец отпускал Хвичу, только когда тот двигался от ворот (то есть не нес угрозы). При этом его качественно страховали Маккенни и Гатти.

Пиоли вернул либеро и придумал гибридную роль для Тео – получилось не очень

«Милан» вышел на матч с «Аталантой» с самым атакующим фулбеком в центре обороны: Пиоли лишился защитников и поставил Тео рядом с Томори. Слева сыграл Флоренци. Оба исполнили сложные гибридные роли.

В начале владения Тео уходил на край и все время, что «Милан» был с мячом, привычно играл фулбека. Флоренци менялся с ним местами, но не играл центрбека. Фактически он был либеро: активно двигался по горизонтали и вертикали, предлагая себя под передачи и выстраивая игру из глубины.

Так Пиоли попытался разрешить нехватку центрбеков, разобраться с отсутствием разыгрывающего в полузащите и сохранить преимущества Тео в атаке. Владение «Милану» удалось (возможно, лишь потому что «Аталанта» была не против). Защита провалилась.

Миланцы должны были пропустить уже на 9-й минуте, когда Тео потерял пространство и с метра разглядывал удар Де Кетеларе из вратарской. Его же Лукман как конус обошел при первом голе. Он же упустил Адемолу при втором – снова потерял пространство и шел пешком, когда соперник ускорился под прострел. И выброс Тео из линии создал Миранчуку брешь в штрафной, с которой «Милану» прилетел третий (причем Эрнандес не стал восстанавливать позицию, хотя видел рывок Муриэля в его зону).

Андрей Клещенок (телеграм-канал)

Фото: Gettyimages/Valerio Pennicino / Freier Fotograf, Justin Setterfield / Staff, Neil Baynes / Freier Fotograf, Adam Pretty / Staff, David Ramos / Staff; Spada/Keystone Press Agency, Arne Dedert/dpa, IMAGO/Andrew Yates, Joaquin Corchero/Keystone Press Agency, IMAGO/Federico Pestellini/Global Look Press; East News/David Klein/Sportimage/Cal Sport Media, AP Photo/Rui Vieira