«МЮ» сыграл в баскетбол, связка Канселу – Феликс зажгла. Тактика ЛЧ

Много наблюдений от авторов Sports.ru.

Пятый тур ЛЧ вышел ярким и очень богатым на тактические сюжеты. Сейчас вы в этом убедитесь.

Энрике пока не нашел оптимальную адаптацию под Мбаппе

Против «Ньюкасла» (1:1) Луис Энрике оставил в запасе Витинью и выпустил с первых минут Ли Кан Ина. Это не самое очевидное решение.

Идея Энрике такова: фактически «ПСЖ» играл не 4-3-3, а 4-4-2, где Ли был левым полузащитником, тогда как Килиан Мбаппе со знакомого фланга уходил в центр. Структура просвечивалась и без мяча, и при владении.

Нечто подобное бывает в матчах «ПСЖ» регулярно. Главная цель – создать наиболее оптимальные условия для Мбаппе, чтобы он получал полную свободу перемещений от боковой до центральной оси.

Энрике пробовал разное. Сначала смещал Витинью на левый фланг – начиная левой восьмеркой в 4-3-3, португальский полузащитник зачастую уходил налево и создавал ширину, пока Мбаппе смещался к центру.

Хорошее: Витинья качественно поддерживает стабильное владение, пару раз порадовал крутыми дальними ударами.

Плохое: Витинья не может стабильно обыгрывать 1-в-1, что плохо для игрока на фланге.

Тогда Энрике решился на более смелый вариант: за ширину слева отвечал либо Брэдли Барколя, либо (в первом матче с «Ньюкаслом») Рандаль Коло-Муани.

Хорошее: так у «ПСЖ» есть игрок, способный обыгрывать 1-в-1 на левом фланге, даже когда оттуда уходит Мбаппе.

Плохое: без Витиньи нарушается оборонительный баланс, команда банально хуже защищается, легче выпускает соперника из обороны.

Ли Кан Ин – третья опция. Потенциал есть: Ли и умеет обыгрывать 1-в-1, и превосходит Барколя и других атакующих игроков в объеме оборонительных действий.

Но на практике так себе – вместо балансирующего эффекта видно, что Ли и недостаточно помогает атаке с рискованными решениями, и в защите явно уступает Витинье и другим полузащитникам «ПСЖ».

Так что поиски Энрике наверняка продолжатся.

Артем Денисов (телеграм-канал)

«МЮ» сыграл в баскетбол. Качества Мактоминея – одна из причин

После матча «Галатасарай» – «МЮ» (3:3) легенды «Юнайтед» соревновались в аллегориях. Спич Рио Фердинанда получился самым красноречивым: «Им категорически не хватает баланса. Когда ведешь в счете, нужно успокаивать соперника, играть более расчетливо, сдержанно. Доведите мяч до чужой трети, заприте там соперника и удерживайте владение – вот простой рецепт. Сегодня мы этого не увидели, из-за чего игра превратилась в баскетбол».

Манера Скотта Мактоминея – среди объяснений хаоса, который вновь поразил «МЮ». Несмотря на то, что шотландец отыграл все 90 минут, на его счету всего 20 передач – категорически мало для полузащитника. Разыгрывать мяч в терпеливой манере, о которой просил Рио, крайне непросто с таким игроком.

Любимый прием Скотта – рывки в атаку. Они помогали и в этом матче. Он не только забил третий гол «МЮ», но и внес вклад в первый. Увел Танги Ндомбеле во фланг и создал огромную зону для Бруну в опорной соперника:

При этом высокая позиция Мактоминея вредила, когда «МЮ» не доводил атаки до ума. Тут Скотт снова здорово открывался на правом фланге, но после потери «Галатасарай» смог убежать через распахнутый центр гостей. Бруну попытался вернуться, но в итоге сфолил и привез штрафной, с которого забил Хаким Зиеш:

Естественно, Мактоминей – не единственный виновник, почему матчи «МЮ» превращаются в баскетбол с атакой на атаку. Подобные игры «Юнайтед» выдавал и без шотландца. Особенно в ЛЧ, где у команды Тен Хага место в пятерке лучших по забитым и в пятерке худших по пропущенным.

Тренер «Лейпцига» заставил Пепа понервничать. Даже пришлось брать тайм-аут

Весной «Сити» легко разделался с «Лейпцигом» на своем поле – во всех отношениях убедительные 7:0. Тактическим X-фактором хозяев тогда стал прессинг, который не позволял команде Марко Розе дышать. Перед возвращением на «Этихад» тренер «Лейпцига» провел работу над ошибками.

Немецкая команда представила очень интересный вариант розыгрышей, в котором центральный защитник Лукас Клостерманн поднимался в опорную и нагружал ее дополнительным игроком. Хозяева не понимали, что делать. Вот красноречивый жест Джека Грилиша:

По ходу тайма Пепу даже пришлось взять тактический тайм-аут, когда в игре возникла пауза:

Перед перерывом Гвардиола устроил совещание с тренерским штабом, где тоже обсуждались попытки нейтрализовать розыгрыши «Лейпцига»:

После матча Пеп признался, что в перерыве сделал определенные перестановки, но, пожалуй, на камбэк с 0:2 на 3:2 сильнее повлиял резкий рост владения. «Сити» просто перестал отдавать мяч сопернику. В первом тайме у хозяев было 63%, во втором – 77%.

Главным плеймейкером «Сити» стал Гвардиол – разрезал неожиданную схему «Лейпцига»

Еще одним сюрпризом от Розе стала схема «Лейпцига» – 5-4-1 вместо привычных 4-2-3-1. Возможно, одним из мотивов было признание Гвардиолы, что он не любит играть против команд, которые используют эту расстановку.

Встречаясь с такими, Пеп, как правило, предпочитает бить в опорную соперника, за которую отвечают всего два игрока. Один из канонических примеров – гол Кевина де Брюйне в ворота контевского «Челси» (итальянец использовал 5-4-1).

Против «Лейпцига» упор тоже был на передачи в опорную. На этот раз ключевым стал Йошко Гвардиол, который оставался без опеки на фланге и вырезал классные передачи между линий – причем и с правой, и с левой. Они запускали главные моменты «Сити» с игры:

Похожий пас хорвата во втором тайме позволил сравнять счет – отличился Фил Фоден. Еще голевая атака выполнила тактическую миссию: пропустив второй мяч, Розе свернул эксперимент и вернулся к схеме с четверкой, которую «Сити» уничтожал и весной, и этой осенью в первом туре.

Связка Канселу – Феликс разрушила «Порту». Хави стоит чаще им доверять?

«Барселона» обыграла «Порту» (2:1) и досрочно вышла в плей-офф ЛЧ. Решающий мяч организовала связка Канселу и Феликса, которых Хави лишь во второй раз в сезоне использовал как пару на левом краю. В голе проявилось грандиозное мастерство португальцев, но по ходу матча они здорово помогали друг другу движением.

Классикой «Барсы» были диагонали на фланг Канселу. Принимать без сопротивления помогали смещения Феликса – уводил крайнего защитника «Порту» ближе к центру и освобождал фланг. Вот лишь пара примеров (на деле их было намного больше):

Дальше хвалим исключительно Канселу. Принимая мяч, здорово им распоряжался. Всего было три приема: ответные диагонали на Рафинью, передачи в штрафную на партнеров и попытки самостоятельно пройти в штрафную и пробить. Одна из таких завершилась классным голом Жоау.

В общей сложности Канселу организовал 8 предударных действий по метрике FBref. Для него – рекорд в «Барселоне». Возможно, Хави стоит почаще использовать португальцев в паре – тизер получился многообещающим.

Беллингема задергали в обороне. Постарался Ди Лоренцо из «Наполи»

«Реал Мадрид» и «Наполи» (4:2) вновь устроили перестрелку. В первом матче в Италии организовали 36 ударов на двоих, в этот раз получилось чуть скромнее – 31. Треть спродюсировали Джуд Беллингем и Джованни Ди Лоренцо, которые часто оказывались друг напротив друга.

Откуда такая мощь? Во-первых, команды сделали упор на их фланг – там прошли больше 40% атак «Мадрида» и «Наполи». Во-вторых, сами игроки здорово били по слабостям.

Ди Лоренцо – один из лучших фулбэков сезона с точки зрения подключений в атаку. В этот раз терроризировал ими именно Беллингема. Один из редких недостатков Джуда – потери концентрации при игре без мяча. Джованни здорово пользовался. Лучше всего проявилось перед первым голом «Наполи», когда Беллингем отреагировал на его рывок, но с опозданием:

Джуд в свою очередь жалил в контратаках «Мадрида», когда Ди Лоренцо застревал высоко впереди и не успевал вернуться:

В самой концовке Анчелотти сжалился над Беллингемом и отправил его в нападение, чтобы не пришлось бегать за Ди Лоренцо совсем без сил. Джуд ответил изящными передачами из зоны итальянца, одна из которых превратилась в ассист. Пожалуй, Беллингем затащил и эту дуэль, но факт, что еще никто не доставлял ему столько хлопот в обороне.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

«Селтик» – новые короли стерильности!

«ПСЖ» Луиса Энрике большую часть матча против «Ньюкасла» провел в режиме догоняющих. Парижане не могли позволить себе перекат мяча между центральными защитниками с периодическими включениями Угарте.

Роль главных по ватокату перешла к «Селтику» Брендана Роджерса. В матче против «Лацио» (0:2) шотландцы сочетали фанатичную тягу к коротким розыгрышам с феноменальной неспособностью продвигать мяч. Лучшая иллюстрация проблемы – шедевральная карта передач:

Обратите внимание на центрального защитника Лиэма Скейлза, который собрал лидерство во всех категориях (количество пасов, продвигающих пасов, полученных продвигающих пасов и т.д.). Крайне редкая ситуация, которая подчеркивает низкие стандарты команды в матче. Чтобы стать лидером по продвижению, нужно было просто пасовать больше всех… на левого защитника, который располагается чуть выше тебя.

«Арсенал» впервые в сезоне сыграл с основной атакой – 6 голов!

Два факта раскрывают разгромную победу «Арсенала» над «Лансом» (6:0):

● «Арсенал» впервые в сезоне использовал сочетание атакующих игроков, которое считалось основным перед стартом – Сака, Эдегор, Жезус, Хавертц, Мартинелли. Ранее кого-то вечно не хватало. И сразу такой вау-эффект. Вся пятерка отметилась голами еще в первом тайме.

С одной стороны, такая разница в счете – еще и следствие хорошей реализации. С другой, вариативность и класс атаки зашкаливали.

Два первых мяча – позиционные атаки против автобуса, в которых «Арсенал» использовал разные приемы для вскрытия (навес на дальнюю с перегрузом и диагональный дриблинг). Третий и четвертый мячи – атака на пространстве после выманивания в прессинг и преодоления его дальним пасом. Пятый – контратака.

● В перерыве тренер «Ланса» Франк Эс заменил трех лидеров – Факундо Медину, Салиса Абдула-Самеда, Флориана Сотока. Цель – избежать травм и дисквалификаций перед матчем шестого тура, который решит судьбу путевки в Лиге Европы. Прагматично, но разумно.

«Фейеноорд» поставил на 19-летнего дриблера Минте – неудачно

В составе «Фейеноорда» на решающий матч против «Атлетико» был серьезный сюрприз – на правом фланге стартовал Янкуба Минте. Ранее у него был всего один выход в ЛЧ и на другой позиции. Главное достоинство Минте – частота, с которой он идет в дриблинг (самая высокая в команде).

Видимо, Арне Слот хотел особенным образом надавить на фланг «Атлетико», где нет крайнего защитника – стартуют атакующие футболисты Родриго Рикельме или Самуэл Лино. Хозяева осознанно давили на эту зону и создавали Минте потенциально острые ситуации:

Итог получился неоднозначным. С одной стороны, Минте – лидер матча по обводкам (8) и действиям внутри чужой штрафной (тоже 8). Он либо обыгрывал оппонента, либо готовил подачу, пользуясь тем, что на него не выбрасываются. С другой, конечный продукт оказался слишком пустым. Янкуба не знал, что делать после обыгрыша, а все его подачи оказались неточными (хотя часто исполнялись без давления).

Тонкая грань между разумным в теории ходом провалом на практике. Структурно «Фейеноорд» здорово двигал мяч и метил в логичную зону. Но плохие финальные действия все испортили (увы, эта характеристика уместна для всего группового этапа команды). Итог – поражение 1:3.

Грандиозный (и вариативный) перфоманс Хуммельса

Перфоманс Матса Хуммельса на «Сан Сиро» – прекрасный трибьют Алессандро Несте и Паоло Мальдини. Гроссмейстерская игра во всех режимах!

Хуммельс всегда прекрасно пасует. Здесь было 94% передач в сочетании с лидерством по продвигающим пасам и переводам.

Вопросы периодически вызывает игра Матса в обороне. Порой нехватка скорости в сочетании с проактивной манерой приводят к провалам в реактивной Бундеслиге. Но во вторник у него получалось абсолютно все. Косвенным отражением стали 10 отборов. Это рекорд ЛЧ-2023/24 – ни один другой центральный защитник не собирал больше 6.

Главная зона активности Матса – правая часть опорной зоны. Он выдвигался и активно гасил угрозу. Ситуации были разными – чтение при позиционных атаках, замыкание прессинга, сдерживание быстрых атак. Неизменными оставались только почти безупречные решения Матса:

Большую часть встречи Хуммельс провел в таком режиме. Но на заключительные 40 минут его позиция и роль поменялись. Из-за травмы Нико Шлоттербека он составил вынужденную пару с Эмре Джаном. Матс переместился в слот левого центрдефа и уже не выдвигался в опорную (более агрессивно теперь действовал партнер). На этом этапе Хуммельс тушил пожары внутри штрафной (по выносам он тоже лидер).

Адли в опорной зоне «Милана» – большой риск. Не оправдался

Выход Ясина Адли в старте – хороший индикатор намерений «Милана» в матче против «Боруссии» (поражение 1:3). Он лучший из доступных опорников в плане передач, но худший в плане оборонительной выучки (номинально не его позиция). Команде Стефано Пиоли нужна была домашняя победа, поэтому Адли в старте в сочетании с Тейани Рейндерсом и без акцентированного разрушителя – логичный ход.

Увы, риски не оправдались и негатив перевесил. Сырая и слишком авантюрная пара действовала без оглядки на действия друг друга. Частым был такой сценарий: одного уводят на фланг, второй, не оценивая ситуацию, выбрасывается, между линий – дыра, в которой через пару передач доставляется мяч:

Еще один тип провалов – трудные ситуации, в которых профильный игрок мог бы выручить, а Адли банально не хватает навыков сдерживания:

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Саррибол вернулся – и «Лацио» выдал лучшую игру сезона

«Лацио» против «Селтика» (2:0) – это 22 удара против 7, 46% владения и подавляющее преимущество. Римляне выдали лучший (и один из немногих качественных) матч катастрофической осени.

Характерно, что им удалось это с возвращением к сарриболу. Обычно его сводят к владению, но две ключевые стилистические характеристики Сарри – провокация прессинга в треугольниках с освобождением вершины для приема вертикального паса и сложное синхронное движение без мяча.

Осенью оба элемента пропали. С шотландцами – вернулись.

Движение в прессинге, ориентированное на положение мяча, превратило игру «Селтика» в ущербный поперечный перепас без контроля – схематически он не дотянул даже до буквы U, классики проблемного владения.

Ситуативные треугольники разрывали защиту – шотландцы не нашли контрмер. Второй гол стал олицетворением сложности: римляне последовательно вытягивали и освобождали игроков в двух треугольниках, перетекавших друг в друга, манипулировали соперником и раздергали линию защиты.

«Селтик» помог отказом от активного прессинга и диагоналей за спины – двух уязвимостей «Лацио». Так что о выздоровлении говорить рано.

Андрей Клещенок (телеграм-канал)