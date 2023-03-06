7 комментариев

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Тактика в топ-лигах: монументальная игра Де Лигта без мяча, хитрый гол «Борнмута» и Поттер против «гавайского футбола»

тактика тактика
Антуан Гризманн Антуан Гризманн
Барселона Барселона
Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Мариус Вольф Мариус Вольф
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Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Грэм Поттер Грэм Поттер
Футбол Футбол

Футбольные авторы Sports.ru делятся наблюдениями после уик-энда. Напоминаем, что это не информационный дайджест, здесь мы не стремимся рассказать о каждом большом матче (для этого есть отдельные разборы), а просто обращаем внимание на интересные (на наш взгляд) тактические детали. 

Внезапный герой «Дортмунда» – Мариус Вольф

«Дортмунд» победил «Лейпциг» 2:1, продлив победную серию до 10 матчей. После зимней паузы у «Боруссии» 100% побед. Подобные истории не бывают без неожиданных персонажей – тут это Мариус Вольф справа в защите.

Здесь и сейчас стабильно преодолевает прессинг соперников. Не просто устойчив к давлению, он именно продвигает мяч. «Боруссия» против «РБ» открыла счет с пенальти Марко Ройса, а заработала этот пенальти после атаки, которую на своей половине начал Вольф. Обыгрался с Брандтом под давлением и вырезал изящный пас за спины защитникам на ускоряющегося Ройса.

Пожалуй, у Вольфа иногда бывают проблемы с последним пасом. Против «Байера» несколько недель назад был характерный эпизод: через три стенки Вольф от собственной лицевой дошел до центра поля, но главная передача вышла неточной. В эпизоде с Ройсом, наоборот, все получилось прекрасно.

И Вольф, конечно, вполне ограниченный футболист. Порой суетится, а уже в финальной трети возникают трудности с точными навесами и прострелами. Но Мариус берет страстью, объемом работы и смелостью – без такого набора преодолевать прессинг в Бундеслиге сложно.

Он ведь изначально даже не правый защитник, большую часть карьеры играл на фланге атаки, потом принял роль латераля, теперь изнурительными отрезками защищается у штрафной. Максимум адаптации ради шансов на высоком уровне.

Артем Денисов (телеграм-канал)

Де Лигт забил, но здесь хвалим его оборонительные навыки

Нидерландский защитник создал два главных хайлайта в первом тайме матча «Штутгарт» – «Бавария» (1:2): сначала после ошибки Зоммера в драматичном падении вынес мяч с линии ворот, затем дальним выстрелом забил единственный гол в первые 45 минут.

Нагельсманн после матча похвалил Де Лигта за гол, но больше внимания обратил вот на что: «Меня восхищает его желание защищаться. Он бескомпромиссно хорошо выполняет оборонительные обязанности». Маттейс именно как защитник провел очередной сильный матч, стабильно перекусывая длинные передачи соперника.

Пока главным матчем Маттейса остается игра с «ПСЖ», где Де Лигт нейтрализовал Месси, при этом позиционно отвечал и за территорию в центре защиты, и левее, где латералем играл очень атакующий Коман. Против «Штутгарта» весь фланг прикрывал Дэвис, и Де Лигт типично страховал гигантское пространство.

Есть в его игре без мяча нечто монументальное. В том, как подкатывается, как съедает форварда, вылетая из-за спины, как выносит мяч с линии ворот. Де Лигт говорил, что любит читать автобиографии легендарных защитников: Джона Терри, Япа Стама, Сола Кэмпбелла, Пера Мертезакера. Признавался, что их опыт помогает осмысливать собственное качество игры. Особенно после совершенных ошибок.

Играя смело, Де Лигт наверняка иногда все-таки будет ошибаться. Баланс его проактивных действий явно положительный. И «Бавария» очевидно нуждается именно в агрессивных ЦЗ, способных обороняться не в собственной штрафной, а в 30 метрах выше.

И да: Упамекано тоже молодец. Тоже очень много перекусывает, быстро возвращая мяч. Еще лучше Де Лигта продвигает атаки. Так что у «Баварии» даже с травмированным Эрнандесом остается крепкий центр защиты.

Артем Денисов

Гризманн просто великолепен

Сложно не восхищаться Антуаном Гризманном в этом сезоне. Но матч с «Севильей» – супертоп даже по его меркам.

Француз привычно успевал везде, отпахал за троих и ломал скудный прессинг гостей неожиданными перемещениями. В активе Гризманна 3 передачи под удар, 5 пасов в штрафную соперника, еще аж 13 продвигающих пасов. Эта версия Антуана – чуть ли не самая близкая к пиковому Гризи за последние пять лет.

Отдельное искусство – гол. Гризманн элегантно скинул мяч головой.

Отыгрался с Коке, подработал под левую ногу – и не оставил Буну не единого шанса.

Защита «Севильи» проспала момент. После назначения Сампаоли там ничего не поменялось: против «Атлетико» что-то внятное показал лишь арендованный Пап Гуйе. «Севилью» ждет тяжелая борьба за выживание, что совсем не преуменьшает заслуг Гризманна, который эффективно вскрыл севильский автобус и регулярно создавал моменты партнерам. Браво!

Тимур Боков (телеграм-канал)

Рафинья забил головой. Снова

Бразилец явно косплеит Люка Де Йонга.

У Рафиньи пять мячей за «Барсу» в этом сезоне – и три из них он забил головой. Это аномалия для 176-сантиметрового вингера: за четыре года во Франции и Англии он не забивал головой вовсе, а теперь кладет в воздухе на уровне 194-сантиметрового форварда Ведата Мурики. Рафинья объясняет это адаптацией к новым условиям – ради Хави ему и правда приходится меняться.

«Понимаю, что мне нужно намного больше стараться. Это немного сложнее, когда нет пространства и приходится подстраиваться. Я постараюсь просто делать то, что делал раньше. Мне нравится бить из-за пределов штрафной. Однако я готов адаптироваться к новым условиям. Надеюсь, тренер поможет мне стать лучше», – уточнял игрок перед ответной игрой с «Юнайтед».

Бразилец понимает, что в атакующем плане не тянет конкуренцию с Усманом Дембеле, так что берет вариативностью и работоспособностью. Например, в игре с «Валенсией» Рафинья частенько помогал Жюлю Кунде в защите, а еще менялся местами с Ферраном Торресом. Тот самый гол головой пришел после шикарного забегания за спину защитника Хесуса Васкеса.

Отмечаем и шикарный пас Бускетса.

Максимально схожий гол Рафинья забил и «Осасуне» в ноябре. В роли ассистента – Френки Де Йонг.

Похоже, такие вот подключения – идея Хави. И она работает.

Тимур Боков

Грэм Поттер против «гавайского футбола» «Лидса» 

Важность матча с «Лидсом» для Грэма Поттера описывает его поведение во втором тайме. Суть Грэм передал на пресс-конференции. 

«Мы хотели забить второй мяч, но не надо забывать, что нам противостояла одна из лучших команд лиги с точки зрения скорости и интенсивности. Если бы игра превратилась в гавайский футбол с атакой на атаку, нам было бы сложно удержать победный счет. Я понимаю болельщиков, они желают нам добра, но учитывая нашу ситуацию, было лучше сыграть так».

Для всех интересующихся Грэм раскрыл суть термина. В книге Do You Speak Football журналиста Тома Уильямса есть дополнение: «гавайский футбол равно хаотичный футбол». Словосочетание пришло из норвежского – возможно, Поттер даже знаком с ним (работал неподалеку в Швеции и, вероятно, слышал).

Против «Лидса» избегал «гавайского футбола» разными способами. Один из них – замены. Первой порцией Поттер убрал с поля Стерлинга и Феликса и выпустил вместо них Галлахера и Закарию. Помимо наполнения, деформировалась даже схема – в какой-то момент на поле была четверка центральных полузащитников (учитывая Лофтуса-Чика на фланге – вообще пять).

Еще один прием – попытки утихомирить команду жестами. На 77-й минуте Бен Чилуэлл послушался Поттера и остановил потенциально убойную контратаку «Челси» – вместо рывка вперед Бен развернулся к своим воротам:

Как такая осторожность отразилась на рисунке? «Челси» перестал играть первым номером – не парковались, но больше не доминировали. В последние 15 минут владение было 60% на 40% в пользу «Лидса». С одной стороны, ходы Поттера лишили гостей любимого пространства; с другой – «Челси» все равно не избежал нервотрепки. Просто тут она случилась не с игры, а в результате стандартов (следствие осторожного стиля).

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

У связки Фодена и КДБ бешеный потенциал – возможно, он даже пугает Пепа 

Кевин Де Брюйне и Фил Фоден редко оказываются в одной компании. Игра с «Ньюкаслом» стала лишь шестой в сезоне, когда Пеп выставил их на правом фланге. Но оцените результаты этих игр: у «Сити» 5 побед, 1 ничья и убийственная разница мячей – 18:4. 

Вклад связки в эту разницу – колоссальный. Вдвоем совершили 12 результативных действий: у КДБ – 6 ассистов, у Фила – 6 голов. При этом это совсем не романтическая история, когда плеймейкер отдает, а нападающий завершает. Де Брюйне только один раз ассистировал Фодену. Связка работает в первую очередь за счет движения. 

В основе – любимый прием КДБ с рывком к лицевой. В предыдущих матчах она сражала соперников внезапностью – на Кевина никто не выдвигался, после паса от Фодена бельгиец легко выводил партнера на пустые ворота:

Против «Ньюкасла» реакция все же была – Жоэлинтон сопроводил КДБ. Проблема в том, что бразилец оголил опорную – Фоден ворвался туда, набрал скорость и завершил проход голом:

Почему же Пеп так редко дает шанс этой парочке, если они настолько эффективны? Во-первых, мешают проблемы Фодена и КДБ со здоровьем – оба приехали разобранными после ЧМ. Во-вторых, помешанность Пепа на контроле. Гвардиола рассказывал, что Де Брюйне любит принимать мяч на скорости, а не в ноги. Фоден же, по его словам, пока не умеет регулировать темп игры и после приема сразу же нацелен на ворота. 

Выставлять настолько агрессивную (в плане манеры, а не поведения) парочку на одном фланге – очевидно, риск для тренера, который требует сделать 1000 передач перед тем, как пойти в обострение. Что перевесит весной? Контроль или острота?

Вячеслав Палагин

«Арсенал» снова забил из зоны подбора после стандарта

Суперкамбэк «Арсенала» на 90+7 с «Борнмутом» – конечно, отчасти везение. Но примечательно, что это уже четвертый гол лондонцев из зоны подбора после углового/штрафного. В этом сезоне в таких ситуациях никто в АПЛ не забивал чаще. 

По количеству таких ударов «Арсенал» тоже идет в топ-4. 

Эти моменты внешне начинались одинаково. Один-два игрока «Арсенала» оставались в опорной зоне перед подачей – на значительном расстоянии от соперников. 

Субботний гол Нелсона.

Гол Эдегора «Брайтону».

Гол Зинченко «Астон Вилле».

И гол Салиба тоже «Борнмуту».  

Забивать так каждый матч невозможно – как минимум, потому что все больше соперников держат в голове такое развитие стандарта. Чрезмерно восхвалять наработку тоже не стоит (хотя соблазн велик, тем более что в штабе Артеты работает гений стандартов Николя Жове), так как прием не новый, и определенно «Арсеналу» повезло (мяч удачно лег на ногу, оборона на какое-то время потеряла концентрацию). 

Но штрих все равно яркий – учитывая, что сейчас он принес важнейшие три очка.  

Павел Тихонов (телеграм-канал)

«Борнмут» забил самый быстрый гол АПЛ-2022/23. В клубе давно любят такие наработки

9,11 секунд и 3 паса ушло у «Борнмута» на гол Филипа Биллинга «Арсеналу». «Да. Этот розыгрыш с центра поля был заготовкой. Мы придумали его в четверг и отрабатывали с тех пор. Нельзя заранее ожидать, что забьешь таким образом. Мы просто посчитали, что сможем удивить соперника – и быстро продвинуться к воротам», – резюмировал тренер Гари О’Нил. 

«Борнмут» давно рассматривает розыгрыши с центра поля как оружие. Эта традиция передалась от Скотта Паркера (О’Нил был в его штабе). В прошлом сезоне их тонкие розыгрыши копировал даже «Реал Мадрид». 

Забивая тогда «Фулхэму», «Борнмут» вскрывал высокую линию защиты. В этот раз ударил по свободному флангу, но базовая задумка одна и та же – изучить, как располагается и реагирует соперник, а потом бить туда, где возникает пространство. 

В данном случае Габриэль Мартинелли тяготеет к центральному кругу, что оставляет больше простора на его фланге (на противоположном краю пространства нет):

Именно в эту зону следует передача. Данго Уаттара получает свободу для подготовки паса, а «Борнмут» создает для него варианты в штрафной:

Метод «Борнмута» (изучить, где пространство, и доставлять туда мяч) не гарантирует голевые моменты, но дает свободному игроку благоприятные условия для их создания. Гол «Арсеналу» хорошо подчеркивает эту особенность. Розыгрыш ударил именно в ту точку, где соперник оставляет пространство, но нужно было еще исполнить. Когда все сходится, получается очень красиво. 

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

«Рома» и «Юве» – короли пассивности. Высосали всю креативность из матча (ну почти)

Нынешние «Рома» и «Юве» – классические команды Жозе Моуринью и Макса Аллегри. Столкновение получилось эпичным. Тотальная уверенность при обороне в среднем блоке в сочетании с тотальным страхом созидать. Гол мог прийти только из вспышки индивидуального мастерства или со стандартам – так и получилось. В начале второго тайма вдохновенно пробил Джанлука Манчини. 

Гол заслуживает вашего внимания, а матч – нет. Прямо категорически не рекомендуется к просмотру в записи, если вы вдруг пропустили. Вот вам содержание в двух скриншотах. 

На фоне неспособности продвинуть мяч к защитникам опускается Анхель Ди Мария – аргентинец самый тонкий игрок в составе «Юве», способен отдавать пасы высокой сложности и специально опустился, чтобы решить проблему, но у него нет ни одного варианта (даже трудного), кроме паса обратно центральным защитникам – именно такое продолжение ждет эту атаку:

Когда «Юве» все-таки доходил до чужой трети, мяч, как правило, оказывался у Хуана Куадрадо. Здесь хорошо видно, каким количеством и с какой интенсивностью партнеры создают варианты ему:

«Рома» меньше владела мячом (даже при 0:0), поэтому реже оказывалась в аналогичных ситуациях, но тоже не доводила атаки до острых шансов. Цифра матча: 5 ударов из штрафной с игры на двоих (из них 2 – в отчаянной атаке «Ювентуса» на 97-й минуте).

Вадим Лукомский

7 комментариев

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Сергей Логинов
Ответ North213
Про де Лигта фанаты Ювентуса много писали, что он переоценён и не оправдывает авансов, но в Баварии пока выглядит отличным трансфером - и по характеру, и по скиллам. Пусть продолжает не хуже.
Мне кажется, дело в высокой линии обороны и прессинге Баварии. Эти условия удобны Де Лигту, в отличие от Ювентуса, где подобного не было ни при одном тренере.У Сарри и Пирло сказывался фактор Роналду, который не любит учавствовать в работе без мяча, а партнёры по центру защиты (Кьеллини и Бонуччи) пешеходы и высокая линия им не подходила,ну а с Аллегри и так всё понятно
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Глеб Волков
Гол Парти Борнмуту тоже с подбора после углового. Получается, учитывая приведённые примеры, 5 таких голов. Или поясните, пожалуйста, классификацию более точно
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North213
Про де Лигта фанаты Ювентуса много писали, что он переоценён и не оправдывает авансов, но в Баварии пока выглядит отличным трансфером - и по характеру, и по скиллам. Пусть продолжает не хуже.
+2
0
+2
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Роман Крымовский
Монументальный труд
0
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Hella black
Открытый футбол,атакой на атаку впредь именуется - Гавайским ))👍🏼 берём на заметку.
+2
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+2
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XavIniesta2008-2015
Ответ CIONTRO
Про РПЛ, Бердыева (к примеру) нет ничего?
РПЛ не является топ-5 лигой. Поэтому и нет ничего
+4
0
+4
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CIONTRO
Про РПЛ, Бердыева (к примеру) нет ничего?
0
-2
-2
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