«Тутберидзе не признает вклад спортсменов в ее успех. Для нее они как джинсы из Бангладеш». Разбираем то самое интервью
Интервью Этери Тутберидзе Леониду Слуцкому – фигурная тема недели, на которой не было российского этапа Гран-при.
Слуцкий не сделал примерно ничего, чтобы интервью получилось удачным. Но оно срезонировало – не только из-за каскада историй про бывших учениц, но и из-за настроения и подачи Этери.
Павел Копачев, Полина Крутихина и Иван Кузнецов в деталях разбирают тезисы тренера и приходят к печальным выводам.
Слушаем!
Трусова кидала в Тутберидзе коньки, Медведева отказалась жить в одном номере – изнанка отношений Этери с ученицами
Интервью Тутберидзе пропитано ненавистью. Почему она так обижена на всех?
Таймкоды, чтобы было удобно:
0:00 Слуцкий-тренер – это Рукавицын или Тутберидзе?
5:36 вопросы, которых нам не хватило в интервью Этери
12:44 рассказ о мороженом и чае Валиевой накануне заседания CAS – глупость или тактика?
19:18 Тутберидзе предлагает сохранить медали командного турнира независимо от решения по Валиевой. Есть ли в этом логика?
26:08 «Эмоциональная усталость, которая переходит в пассивную агрессию»: Настя не увидела в интервью Этери любви
33:00 сильный контент или чистый хвост – что все-таки должно побеждать на Олимпиаде?
40:07 в уходах учениц замешаны бомонд, критики, Боброва, родители. А кто никогда не виноват?
46:58 «Отпустили, но сохранили»: Тутберидзе всегда было важно доказать бывшим ученицам, что они ошибались, когда уходили от нее
53:52 Паша ждал, что Этери поблагодарит фигуристок за победы. Но Тутберидзе сказала спасибо Щербаковой за то, что она стала орудием мести
58:38 Тутберидзе постоянно тренирует подростков, но каждый раз обижается на то, что они взрослеют
1:04:41 есть ли хоть один человек, которому Этери искренне благодарна?
1:16:58 Ваня не дождался в прокате Губановой на Гран-при связи с космосом. А чего не хватило судьям?
1:25:05 Малинин набрал 300+, но
Слушайте нас и на других платформах
P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.
Прекрасная пословица!
Блогеры же, как престарелые сплетницы способны только косточки перемывать по третьему разу. Неужели молодые люди не могут найти себе более интеллектуальное занятие?
Если будите непредвзятыми , удивитесь , как она из таких девочек , как Аня и Женя ( с неспортивными данными , с такими ногами ) сделала спортсменок.
Из Трусовой создала фигуристку ( тоже чудо ).
Из Загитовой , которой давалось все с трудом, успела и за 1.5 сделала чемпионку всего.
Косторную с такими м згми, тоже чемпионкой сделала.
Еще одну ( интоверта ) сделала ОЧ.
Камиле с такими длинными ногами и руками поставили прыжки так , что прыгала и триксель и квады.
Про Петросян уже не говорю. это уже девятое чудо света. Етери Георгиевна довела ее до такого уровня , что девочка считается главной фавориткой сезона.
Кузнецов, ты?
Как раз в тот момент, когда решается "дело Валиевой", на sports появляются один за другим посты, откровенно направленные против Тутберидзе и ФФККР.
Так и хочется спросить: ребята, вы за кого?
В Бомбей явились изучать
Индийского слона.
Исследовав слоновий бок,
Один сказал, что слон высок
И прочен, как стена.
Другой по хоботу слона
Провел рукой своей
И заявил, что слон — одна
Из безопасных змей.
Ощупал третий два клыка,
И утверждает он:
— На два отточенных штыка
Похож индийский слон!
Слепец четвертый, почесав
Колено у слона,
Установил, что слон шершав,
Как старая сосна.
А пятый, подойдя к слону
Со стороны хвоста,
Определил, что слон в длину
Не больше чем глиста.
Возникли распри у слепцов
И длились целый год.
Потом слепцы в конце концов
Пустили руки в ход.
А так как пятый был силен, —
Он всем зажал уста.
И состоит отныне слон
Из одного хвоста!
(с) Самуил Маршак. "Ученый спор"
Бг