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«Тутберидзе не признает вклад спортсменов в ее успех. Для нее они как джинсы из Бангладеш». Разбираем то самое интервью

Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
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Интервью Этери Тутберидзе Леониду Слуцкому – фигурная тема недели, на которой не было российского этапа Гран-при.

Слуцкий не сделал примерно ничего, чтобы интервью получилось удачным. Но оно срезонировало – не только из-за каскада историй про бывших учениц, но и из-за настроения и подачи Этери.

Павел Копачев, Полина Крутихина и Иван Кузнецов в деталях разбирают тезисы тренера и приходят к печальным выводам.

Слушаем!

Трусова кидала в Тутберидзе коньки, Медведева отказалась жить в одном номере – изнанка отношений Этери с ученицами

Интервью Тутберидзе пропитано ненавистью. Почему она так обижена на всех?

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 Слуцкий-тренер – это Рукавицын или Тутберидзе?

5:36 вопросы, которых нам не хватило в интервью Этери

12:44 рассказ о мороженом и чае Валиевой накануне заседания CAS – глупость или тактика?

19:18 Тутберидзе предлагает сохранить медали командного турнира независимо от решения по Валиевой. Есть ли в этом логика?

26:08 «Эмоциональная усталость, которая переходит в пассивную агрессию»: Настя не увидела в интервью Этери любви

33:00 сильный контент или чистый хвост – что все-таки должно побеждать на Олимпиаде?

40:07 в уходах учениц замешаны бомонд, критики, Боброва, родители. А кто никогда не виноват?

46:58 «Отпустили, но сохранили»: Тутберидзе всегда было важно доказать бывшим ученицам, что они ошибались, когда уходили от нее

53:52 Паша ждал, что Этери поблагодарит фигуристок за победы. Но Тутберидзе сказала спасибо Щербаковой за то, что она стала орудием мести

58:38 Тутберидзе постоянно тренирует подростков, но каждый раз обижается на то, что они взрослеют

1:04:41 есть ли хоть один человек, которому Этери искренне благодарна?

1:16:58 Ваня не дождался в прокате Губановой на Гран-при связи с космосом. А чего не хватило судьям?

1:25:05 Малинин набрал 300+, но

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.

23 комментария

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Джаспер
Если вы всё ещё не поняли, какая Этери плохая, спортс пояснит ещё раз))
+26
-2
+24
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opty
Капля камень точит. Если постоянно долбить в одну точку , можно додолбиться. Видимо в этом и состоит идея бесконечных публикаций об одном и том же.
+21
-2
+19
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Галина Щетина
«Джинсы из Бангладеш» - всё, что надо знать об уровне аналитики на спортсе
+19
-3
+16
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Космический Котик
Опять разбираем то самое? Для закрепления материала?
+13
-2
+11
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Agura
Того, кто не по зубам, едят глазами и сплетнями.

Прекрасная пословица!
Блогеры же, как престарелые сплетницы способны только косточки перемывать по третьему разу. Неужели молодые люди не могут найти себе более интеллектуальное занятие?
+14
-3
+11
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Lapo Elkann
Можно сделать " чистый хвоит " ( все таки спортивный сайт ) , о данных спортсменок Тутберидзе , у кого какие сильные стороны и слабые тоже. А потом оценить работу Тутберидзе .
Если будите непредвзятыми , удивитесь , как она из таких девочек , как Аня и Женя ( с неспортивными данными , с такими ногами ) сделала спортсменок.
Из Трусовой создала фигуристку ( тоже чудо ).
Из Загитовой , которой давалось все с трудом, успела и за 1.5 сделала чемпионку всего.
Косторную с такими м згми, тоже чемпионкой сделала.
Еще одну ( интоверта ) сделала ОЧ.
Камиле с такими длинными ногами и руками поставили прыжки так , что прыгала и триксель и квады.
Про Петросян уже не говорю. это уже девятое чудо света. Етери Георгиевна довела ее до такого уровня , что девочка считается главной фавориткой сезона.
+14
-7
+7
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Маргарита В Сафронова
Тутберидзе не даӗт в обиду тренеров, при этом она уважительно относится к спортсменам. Все победы—это победы равно как тренеров, так и спортсменов. "Им не жить друг без друга"))))))
+11
-4
+7
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Валерий Петров
Автора постеснялись огласить? Бгг.
Кузнецов, ты?
+9
-3
+6
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Александр Подгорных
Специально для Lapo Elkann, ограничевшей ответы: Глупости не пишите, в основном болельщики Алины благодарны ЭТ за Алину. Если бы не Этери, то мы не знали бы не только Алину, но и всех без исключения вами перечисленных. Есть конечно и такие, что считают вклад ЭТ в фигуристок минимальным, но таких мало. Меня во многих группах Загитовой забанили за то, что я там написал что чемпионкой Алину сделала ЭТ. Как человек Этери может кому то нравиться, кому то нет, но как тренер она великолепна.
+10
-4
+6
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Виктор Дмитриев
конкуренты на "Ходе коньком" вообще не стали обсуждать интервью, только упомянули о нём. Наверное, правильно сделали.
+5
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Kovka Gnutik
Я вот чего понять не могу.
Как раз в тот момент, когда решается "дело Валиевой", на sports появляются один за другим посты, откровенно направленные против Тутберидзе и ФФККР.
Так и хочется спросить: ребята, вы за кого?
+6
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+5
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Ad notam
Слепцы, числом их было пять,
В Бомбей явились изучать
Индийского слона.
Исследовав слоновий бок,
Один сказал, что слон высок
И прочен, как стена.
Другой по хоботу слона
Провел рукой своей
И заявил, что слон — одна
Из безопасных змей.
Ощупал третий два клыка,
И утверждает он:
— На два отточенных штыка
Похож индийский слон!
Слепец четвертый, почесав
Колено у слона,
Установил, что слон шершав,
Как старая сосна.
А пятый, подойдя к слону
Со стороны хвоста,
Определил, что слон в длину
Не больше чем глиста.
Возникли распри у слепцов
И длились целый год.
Потом слепцы в конце концов
Пустили руки в ход.
А так как пятый был силен, —
Он всем зажал уста.
И состоит отныне слон
Из одного хвоста!
(с) Самуил Маршак. "Ученый спор"
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Aelinn
Что с вами не так, если вас просто бесит лучший тренер современности, а остальные не волнуют вовсе, словно их и нет вообще...
+4
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Olga1212
Ответ Sonyas
Есть жесткость, а есть жестокость и даже садизм. А когда такое отношение к несовершеннолетним - это преступление. И со стороны тренера, и со стороны родителей. Методы Тутберидзе широко обсуждаются и они попадают именно в эту категорию.
Вы видели как она тренирует или на основе сплетен и слухов говорите?
+4
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Lennuci
Шо опять? Терь месяц спать не будут.
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ɔculpa
Ответ Валерий Петров
Автора постеснялись огласить? Бгг. Кузнецов, ты?
Это подкаст. Авторы указаны в третьем абзаце.
Бг
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enrique rodriguez
Ответ Lapo Elkann
Можно сделать " чистый хвоит " ( все таки спортивный сайт ) , о данных спортсменок Тутберидзе , у кого какие сильные стороны и слабые тоже. А потом оценить работу Тутберидзе . Если будите непредвзятыми , удивитесь , как она из таких девочек , как Аня и Женя ( с неспортивными данными , с такими ногами ) сделала спортсменок. Из Трусовой создала фигуристку ( тоже чудо ). Из Загитовой , которой давалось все с трудом, успела и за 1.5 сделала чемпионку всего. Косторную с такими м згми, тоже чемпионкой сделала. Еще одну ( интоверта ) сделала ОЧ. Камиле с такими длинными ногами и руками поставили прыжки так , что прыгала и триксель и квады. Про Петросян уже не говорю. это уже девятое чудо света. Етери Георгиевна довела ее до такого уровня , что девочка считается главной фавориткой сезона.
Тебя послушать, так все эти куклы кривые да косые. Руки, ноги, хвост. Только эта чудо-женщина из гамна конфеты лепит.
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Михаил Сергеевич
Ответ opty
Капля камень точит. Если постоянно долбить в одну точку , можно додолбиться. Видимо в этом и состоит идея бесконечных публикаций об одном и том же.
Любой высокий спорт не обходится без жертв, давления и жесткости. Если спортсменам дуть в задницу, они будут прыгать 3+2 и чувствовать себя счастливо на 16 месте ЧЕ. Хочешь медалей, денег и славы - вот тебе Тутберидзе. Она никогда не была нежной мамой и пушистой, она всегда была такой. Но про медали и победы на спортсе не любят писать, а любит копаться в жестком тренерском процессе и том, какая Этери плохая и вообще ужасный человек. Да мне плевать, кто она, хоть сатана в юбке. Главное в спорте результат.
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KarinaNik
Ответ Александр Подгорных
Специально для Lapo Elkann, ограничевшей ответы: Глупости не пишите, в основном болельщики Алины благодарны ЭТ за Алину. Если бы не Этери, то мы не знали бы не только Алину, но и всех без исключения вами перечисленных. Есть конечно и такие, что считают вклад ЭТ в фигуристок минимальным, но таких мало. Меня во многих группах Загитовой забанили за то, что я там написал что чемпионкой Алину сделала ЭТ. Как человек Этери может кому то нравиться, кому то нет, но как тренер она великолепна.
А почему не сделала свою дочь чемпионкой?
+2
-2
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