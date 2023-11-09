«Тутберидзе не признает вклад спортсменов в ее успех. Для нее они как джинсы из Бангладеш». Разбираем то самое интервью

Интервью Этери Тутберидзе Леониду Слуцкому – фигурная тема недели, на которой не было российского этапа Гран-при.

Слуцкий не сделал примерно ничего, чтобы интервью получилось удачным. Но оно срезонировало – не только из-за каскада историй про бывших учениц, но и из-за настроения и подачи Этери.

Павел Копачев, Полина Крутихина и Иван Кузнецов в деталях разбирают тезисы тренера и приходят к печальным выводам.

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 Слуцкий-тренер – это Рукавицын или Тутберидзе?

5:36 вопросы, которых нам не хватило в интервью Этери

12:44 рассказ о мороженом и чае Валиевой накануне заседания CAS – глупость или тактика?

19:18 Тутберидзе предлагает сохранить медали командного турнира независимо от решения по Валиевой. Есть ли в этом логика?

26:08 «Эмоциональная усталость, которая переходит в пассивную агрессию»: Настя не увидела в интервью Этери любви

33:00 сильный контент или чистый хвост – что все-таки должно побеждать на Олимпиаде?

40:07 в уходах учениц замешаны бомонд, критики, Боброва, родители. А кто никогда не виноват?

46:58 «Отпустили, но сохранили»: Тутберидзе всегда было важно доказать бывшим ученицам, что они ошибались, когда уходили от нее

53:52 Паша ждал, что Этери поблагодарит фигуристок за победы. Но Тутберидзе сказала спасибо Щербаковой за то, что она стала орудием мести

58:38 Тутберидзе постоянно тренирует подростков, но каждый раз обижается на то, что они взрослеют

1:04:41 есть ли хоть один человек, которому Этери искренне благодарна?

1:16:58 Ваня не дождался в прокате Губановой на Гран-при связи с космосом. А чего не хватило судьям?

1:25:05 Малинин набрал 300+, но

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.