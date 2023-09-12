Судьи дважды нарушили правила ради Петросян – как с этим бороться?

Привет!

Аделия Петросян, несмотря на грубые ошибки, уверенно выиграла в Уфе, а очарованные судьи поставили оценки против правил. Валерий Ангелопол многозначительно прокомментировал новость, что теперь он персона нон-грата в нашей фигурке: «Отчасти». Егор Базин показал фокус с пальцем в прямом эфире – после этого баллы подросли.

Стартовый этап Гран-при России провожаем женским составом в «Чистом хвосте»: на связи Полина Крутихина и Настя Жаворонкова (а Павел Копачев и Иван Кузнецов пока отмалчиваются).

Слушаем девушек!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 Ангелополу запретили тренироваться – как это возможно? И чем их с Трусовой истории похожи?

4:24 объясняем, почему сокращение этапов для танцоров и парников – это правильно

9:21 снятие Хромых убило интригу в соревнованиях девушек?

17:26 «Февраль» Петросян – неочевидный выбор, который ее пока подводит

21:48 Настя пересмотрела клипы Джексона и нашла скрытые смыслы в короткой Петросян

25:30 публичные пресс-конференции, искусственный интеллект и другие способы бороться с судейскими ошибками

31:46 чьи прокаты должны вдохновить всех, кто поставил карьеру на паузу?

38:39 неожиданная связь между техно и Ромео в произвольной Семененко

44:34 переоценка ценностей или регресс? Спорим о том, что происходит с Мозалевым

50:12 откуда взялись баллы, в последний момент добавленные Худайбердиевой и Базину?

56:16 выбрали два лучших танца начала сезона (спойлер – никакого из лидеров)

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.