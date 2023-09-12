Судьи дважды нарушили правила ради Петросян – как с этим бороться?
Привет!
Аделия Петросян, несмотря на грубые ошибки, уверенно выиграла в Уфе, а очарованные судьи поставили оценки против правил. Валерий Ангелопол многозначительно прокомментировал новость, что теперь он персона нон-грата в нашей фигурке: «Отчасти». Егор Базин показал фокус с пальцем в прямом эфире – после этого баллы подросли.
Стартовый этап Гран-при России провожаем женским составом в «Чистом хвосте»: на связи Полина Крутихина и Настя Жаворонкова (а Павел Копачев и Иван Кузнецов пока отмалчиваются).
Слушаем девушек!
Таймкоды, чтобы было удобно:
0:00 Ангелополу запретили тренироваться – как это возможно? И чем их с Трусовой истории похожи?
4:24 объясняем, почему сокращение этапов для танцоров и парников – это правильно
9:21 снятие Хромых убило интригу в соревнованиях девушек?
17:26 «Февраль» Петросян – неочевидный выбор, который ее пока подводит
21:48 Настя пересмотрела клипы Джексона и нашла скрытые смыслы в короткой Петросян
25:30 публичные пресс-конференции, искусственный интеллект и другие способы бороться с судейскими ошибками
31:46 чьи прокаты должны вдохновить всех, кто поставил карьеру на паузу?
38:39 неожиданная связь между техно и Ромео в произвольной Семененко
44:34 переоценка ценностей или регресс? Спорим о том, что происходит с Мозалевым
50:12 откуда взялись баллы, в последний момент добавленные Худайбердиевой и Базину?
56:16 выбрали два лучших танца начала сезона (спойлер – никакого из лидеров)
Слышали, как Аделия Петросян кричит в прокате? Кажется, это из песни-протеста Майкла Джексона
Наш фигурист показал фокус с пальцем после проката, и оценка тут же увеличилась. Что?!
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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.
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