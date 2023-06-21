12 комментариев

«Мы наблюдаем голые пляжные фотки месяцами!» 3 рецепта, как сделать фигурный сезон еще краше
Привет!
Нашим фигуристам продлили отстранение – впереди еще минимум сезон без международных соревнований. Кажется, пора решать, куда двинется наше фигурное катание – какими форматами, идеями и графиками можно сохранить ему жизнь и даже раскачать?
Павел Копачев, Полина Крутихина и Иван Кузнецов обсудили в «Чистом хвосте» далеко не только это.
Почему Алина Загитова так плывет в публичной речи? Зачем Елизавета Худайбердиева публикует десятки фото в купальнике, а потом все сносит? Чем раздражает Евгения Медведева?
Слушаем!
Таймкоды, чтобы было удобно:
0:00 максимально емкая аналитика забега фигуристок на Никольской
04:58 в чем схожесть функций Загитовой и Дзюбы в российском спорте?
10:17 что длится дольше – мораторий Плющенко на обсуждение судейства или завершение карьеры Синициной и Кацалапова?
11:55 Ваня выносит вердикт соцсетям фигуристок и называет свой любимый аккаунт
22:14 отстранение России осталось в силе – чего теперь ждать?
28:01 Полина рассказывает, как с годами сужалась география фигурного катания
35:50 почему ISU пошел на принцип и не разбанил Россию?
42:04 «Мы должны дать спортсменам тот календарь, который заинтересует не только их, но и спонсоров»
45:50 главная проблема внутреннего сезона – хэдлайнеры снимаются с турниров в последний момент
51:14 Паша предлагает проводить несколько чемпионатов России и чаще менять программы
57:13 как часто нужно смотреть на пять квадов и Коляду?
1:02:09 почему спонсоры любят фигурное катание меньше, чем футбол и баскетбол?
1:08:18 ностальгируем по соперничеству Плющенко и Ягудина и ждем турниры профессионалов
1:15:21 есть ли у фигурного катания возможность перестать быть нишевым спортом?
1:19:06 «У России появился уникальный шанс придумать свое фигурное катание»
«Два вида разных, не спорта, а… Мужчина и женщина сталкиваются лбами». Сложная речь Загитовой на форуме в Петербурге
Почему и как мучается мировое фигурное катание? Беда не только в деньгах и отстранении России
Слушайте нас и на других платформах
P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.
Это явно не журналистика. Журналист не имеет право высказываать свои личные симпатии или антипатии даже в таких подкастах. Тем более ничем неподкреплённые свои антипатии.
В некоторых местах настолько неловко, что слушать стыдно. Аналитика от спортивного журналиста - это не аналитика поступков спортсменов, не относящихся к их основной деятельности. И уж точно не аналитика купальников. Вы же позиционируете себя спортивными журналистами. Вот и пишите о спорте.
А уж набросы оставьте хейтерам. Их у каждой спортсменки предостаточно.
Оставьте в покое хотя бы вы соцсети фигуристов. Они не для вас. Для фанатов. И для спонсоров.
Ещё вы удаление фоточек с пляжа не обсуждали. Докатились(с).