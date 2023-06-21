12 комментариев

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«Мы наблюдаем голые пляжные фотки месяцами!» 3 рецепта, как сделать фигурный сезон еще краше

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Фигурное катание Фигурное катание

Привет!

Нашим фигуристам продлили отстранение – впереди еще минимум сезон без международных соревнований. Кажется, пора решать, куда двинется наше фигурное катание – какими форматами, идеями и графиками можно сохранить ему жизнь и даже раскачать? 

Павел Копачев, Полина Крутихина и Иван Кузнецов обсудили в «Чистом хвосте» далеко не только это.

Почему Алина Загитова так плывет в публичной речи? Зачем Елизавета Худайбердиева публикует десятки фото в купальнике, а потом все сносит? Чем раздражает Евгения Медведева?

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 максимально емкая аналитика забега фигуристок на Никольской

04:58 в чем схожесть функций Загитовой и Дзюбы в российском спорте?

10:17 что длится дольше – мораторий Плющенко на обсуждение судейства или завершение карьеры Синициной и Кацалапова?

11:55 Ваня выносит вердикт соцсетям фигуристок и называет свой любимый аккаунт

22:14 отстранение России осталось в силе – чего теперь ждать?

28:01 Полина рассказывает, как с годами сужалась география фигурного катания

35:50 почему ISU пошел на принцип и не разбанил Россию?

42:04 «Мы должны дать спортсменам тот календарь, который заинтересует не только их, но и спонсоров»

45:50 главная проблема внутреннего сезона – хэдлайнеры снимаются с турниров в последний момент

51:14 Паша предлагает проводить несколько чемпионатов России и чаще менять программы

57:13 как часто нужно смотреть на пять квадов и Коляду?

1:02:09 почему спонсоры любят фигурное катание меньше, чем футбол и баскетбол?

1:08:18 ностальгируем по соперничеству Плющенко и Ягудина и ждем турниры профессионалов

1:15:21 есть ли у фигурного катания возможность перестать быть нишевым спортом?

1:19:06 «У России появился уникальный шанс придумать свое фигурное катание»

«Два вида разных, не спорта, а… Мужчина и женщина сталкиваются лбами». Сложная речь Загитовой на форуме в Петербурге

Почему и как мучается мировое фигурное катание? Беда не только в деньгах и отстранении России

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.

12 комментариев

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Neyron
Загитова, похоже реально не понимает,что несет чушь.Девочка оторвалась от действительности,видимо слава и деньги делают свое дело.Испанский стыд какой-то.В кое то веки можно согласиться с Губерниевым.
+19
-14
+5
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Беглый*
Ответ krokodilych
Сразу скажу: я этот подкаст не слушал и не факт, что буду. Но всё чаще в последнее время мне вспоминается текст, написанный Татьяной Толстой ещё четверть века назад, когда в Москве собирались устанавливать памятник Булгакову: ---------------------- И вот двенадцать человек (число мистическое, но и задумка обязывает) откликнулись на зов трубы Совета при мэре. Двенадцать апокрифов под шифрами были представлены в помещении Российской Академии всяких художеств и сопровождены "пояснительными записками". Скульпторам мало показалось написать в записках: "тут я думаю поставить столб с развевающимися простынями, а из простыней чтоб свисала лепеха, и в ней профиль писателя", или: "я развешу там-сям отрезанные головы", или же: "на бережку будет большой наклонный зеркальный треугольник. К нему одними задними ножками крепится кресло с А.Н.Островским, что у Малого театра, но считается как Булгаков". Нет, скульпторы пошли одолжились у соседних муз и вылепили тексты, мутные как по форме, так и по содержанию. "Мастер и Маргарита" один из немногих романов, одухотворяющий на изобразительное творчество". "Сатана-Воланд, этот человекоубийца от Начала, осуществивший Божественную функцию, в окружении бесовской свиты стоит в центре сегмента земного шара". "Булгаков в пяти измерениях: три пространства + время + собственно булгаковское. Неустойчивое равновесие! Устойчивое неравновесие!" ---------------------- Закончить хочется тоже цитатой - из Тургенева: — О друг мой, Аркадий Николаич! — воскликнул Базаров, — об одном прошу тебя: не говори красиво. А то уж слишком часто полная херня получается. Без начала, конца и смысла.
Почти ничего не понял, но на всякий случай поставлю плюс, вдруг что-то умное написано
+10
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+5
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Syndycate
Опять Кузнецов в подкасте несет свою ахинею с умным видом?)
+5
-1
+4
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nikolett
Подкаст больше похож на посиделки сплетниц. Под соусом озабоченности проблемами фигурного катания набросить на многих фигуристов всё и сразу.
Это явно не журналистика. Журналист не имеет право высказываать свои личные симпатии или антипатии даже в таких подкастах. Тем более ничем неподкреплённые свои антипатии.
В некоторых местах настолько неловко, что слушать стыдно. Аналитика от спортивного журналиста - это не аналитика поступков спортсменов, не относящихся к их основной деятельности. И уж точно не аналитика купальников. Вы же позиционируете себя спортивными журналистами. Вот и пишите о спорте.
А уж набросы оставьте хейтерам. Их у каждой спортсменки предостаточно.
Оставьте в покое хотя бы вы соцсети фигуристов. Они не для вас. Для фанатов. И для спонсоров.
Ещё вы удаление фоточек с пляжа не обсуждали. Докатились(с).
+8
-5
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Лилли
Кузнецов обещал не писать больше о Загитовой вроде. Ан нет! Даже в заголовок вынесли...
+5
-2
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Иван Маунтбаттен
А зачем поменяли заголовок? Замануха для хейтеров Загитовой?
+2
-1
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Марк Терентьев
Кузнецов,который никогда,нигде,низачто... 😏
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