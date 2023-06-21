12 комментариев

Привет!

Нашим фигуристам продлили отстранение – впереди еще минимум сезон без международных соревнований. Кажется, пора решать, куда двинется наше фигурное катание – какими форматами, идеями и графиками можно сохранить ему жизнь и даже раскачать?

Павел Копачев, Полина Крутихина и Иван Кузнецов обсудили в «Чистом хвосте» далеко не только это.

Почему Алина Загитова так плывет в публичной речи? Зачем Елизавета Худайбердиева публикует десятки фото в купальнике, а потом все сносит? Чем раздражает Евгения Медведева?

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 максимально емкая аналитика забега фигуристок на Никольской

04:58 в чем схожесть функций Загитовой и Дзюбы в российском спорте?

10:17 что длится дольше – мораторий Плющенко на обсуждение судейства или завершение карьеры Синициной и Кацалапова?

11:55 Ваня выносит вердикт соцсетям фигуристок и называет свой любимый аккаунт

22:14 отстранение России осталось в силе – чего теперь ждать?

28:01 Полина рассказывает, как с годами сужалась география фигурного катания

35:50 почему ISU пошел на принцип и не разбанил Россию?

42:04 «Мы должны дать спортсменам тот календарь, который заинтересует не только их, но и спонсоров»

45:50 главная проблема внутреннего сезона – хэдлайнеры снимаются с турниров в последний момент

51:14 Паша предлагает проводить несколько чемпионатов России и чаще менять программы

57:13 как часто нужно смотреть на пять квадов и Коляду?

1:02:09 почему спонсоры любят фигурное катание меньше, чем футбол и баскетбол?

1:08:18 ностальгируем по соперничеству Плющенко и Ягудина и ждем турниры профессионалов

1:15:21 есть ли у фигурного катания возможность перестать быть нишевым спортом?

1:19:06 «У России появился уникальный шанс придумать свое фигурное катание»

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.