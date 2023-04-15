И текст тоже есть.

Подкаст «SILA Права» возвращается – и сразу с традиционным новостным выпуском. Ведущие – Михаил Прокопец, Юрий Зайцев и Илья Чичеров – обсудили новую реформу от РФС, имиджевые права Килиана Мбаппе и судейский скандал «Барселоны».

Советуем послушать весь выпуск, но несколько важных тезисов для вас – текстом.

Разбираемся в новой реформе от РФС: кому пойдут 2% от всех выплат футболистам?

База для начисления – доход футболиста: не только зарплата, но и премии, всевозможные бонусы, а основание для начисления – стандартная справка 2-НДФЛ. Плательщик – клуб, который подписывает футболиста.

Взнос – это 2% от всех чистых выплат футболисту за год. Все будет происходить так: в конце года клубы по 2-НДФЛ каждого футболиста будут вычислять нужные 2%.

Бенефициары этих выплат – школы и клубы, которые готовили футболистов. От предыдущих механизмов компенсации за подготовку и солидарных выплат, где расчет вели за период с 10 до 21 года, новый отличается тем, что теперь фокус сместился: охвачен период подготовки с 7 до 19 лет .

То есть все школы и клубы, записанные в специальном паспорте футболиста за это время, имеют право получить деньги.

«Он говорит: хотите мою фотку, платите». Почему Мбаппе разнес проморолик от «ПСЖ»?

Помните недавнюю историю, когда Килиан Мбаппе возмутился, что «ПСЖ» показал из узнаваемых фигур в ролике только его,

С одной стороны он не понял, почему весь фокус на нем и где остальные одноклубники. Но на самом деле корень проблемы, считают юристы, в том, что Мбаппе давно борется за личные имиджевые права – чтобы они принадлежали ему и излишне не эксплуатировались клубом и сборной . Он в очередной раз подтверждает зацикленность на себе. Говорит таким образом: «Если хотите мою фотку, платите бабки».

Это происходит, потому что в 2017-м, когда Мбаппе только переходил в «ПСЖ», он отправил все имиджевые права пачкой за деньги, которые казались ему адекватными. Но сейчас, когда Мбаппе один из самых влиятельных футболистов мира, он понимает, что за эксклюзивные права нужно доплачивать. Он понимает, что продешевил.

«Прямой конфликт интересов». Что грозит «Барсе» за дело Негрейры?

Когда вице-президент судейского комитета Федерации оказывает консультационные услуги, даже если за этим не стояло ничего плохого, – это прямой конфликт интересов, который он должен был задекларировать. Потому что тебе платит один из участников соревнований, а ты контролируешь там судейство.

Если бы им нечего было скрывать, Негрейра вышел бы и сказал: «Все это знали. Я каждый год декларировал. Вот мои уведомления. Федерация не видела в этом ничего плохого». Но поскольку дискуссию уводят явно в другую сторону, очевидно, что никто ничего не декларировал.

Что может сделать УЕФА? Включить [дело Негрейры] в «покушение на целостность соревнований» – с точки зрения подрыва репутации, неправомерного влияния на эти соревнования. Здесь может быть использована статья 12 дисциплинарного регламента УЕФА, она как раз описывает все случаи, связанные с нарушением целостности соревнований.

Было много заметок, где сказано: санкция за нарушение целостности соревнований – исключение из еврокубков на один сезон. Или штраф. Это не так, потому что дисциплинарный регламент УЕФА построен таким образом, что не указана санкция за определенное нарушение в этой статье . Есть набор дисциплинарных мер, которые могут применяться при нарушении. Может быть предупреждение, выговор, штраф, около 15 разных санкций.

Больше деталей про самые любопытные тонкости этих событий – в новом выпуске подкаста 🎧

0:00 Мы вернулись!

1:18 Планы на пятый сезон.

3:30 Начинаем с выпуска новостей. По традиции тут много неочевидных деталей с точки зрения юриста

4:58 РФС обновляет регламент по статусам и переходам игроков. Появился очередной взнос – какой?

7:25 Кажется, Россия провела такую реформу первой в мире. Зачем это РФС?

11:50 РФС соблюдает баланс. Теперь футбольную карьеру в России запустить проще?

16:30 Футболисты начнут платить специальные взносы. Давайте погрузимся в юридические детали.

18:40 А кто претендует на эти выплаты?

22:30 Представим, что футболист получает 1 млн евро в год. Сколько тогда пойдет разным школам?

24:55 Переходим к новостям от ФИФА. Обсуждаем контракт Жан-Кевина Огюстена (да!): в 2020-м «Лидс» залетел в АПЛ, поэтому должен был его выкупить у «РБ Лейпцига». Но из-за ковида все сроки слетели и опцию проигнорировали – это законно?

28:00 Неожиданный итог дела: 30 марта ФИФА присудила Огюстену 28 млн евро. Почему так произошло?

32:10 Что здесь значимо для юриста?

35:05 Проводим параллель с главной легендой «Локо» – что было с контрактом Юрия Палыча?

37:07 Семин мог пойти в суд и получить премиальные за второе место в РПЛ-2019/20?

38:45 Теперь поговорим про «Килиан Сен-Жермен». Мбаппе наехал на «ПСЖ» из-за видео с собой.

42:05 Клуб же ничего не нарушил? Ему принадлежат все коммерческие права на Мбаппе?

45:11 Едем в Испанию. Как развивается дело Негрейры и «Барселоны»?

49:50 «Реал» выступает в качестве обвинителя, а «Барса» обвиняет его в близких связях с режимом Франко.

51:22 «Барса» говорит, что просто заказывала консультации – разве это не конфликт интересов?

54:55 Какие последствия могут ждать «Барселону»?

56:28 Каталонцам может сильно прилететь от УЕФА. Какие санкции грозят клубу?

1:00:40 Капитан «Зволле» Брам ван Полен попросил включить в контракт уникальный пункт, по которому каждый владелец абонемента может получить бесплатное пиво прямо на стадионе.

1:02:32 Ван Полен часто включает в контракт необычные пункты – какие?

1:05:22 В Нидерландах жесткая система налогов. Кто теперь заплатит государству за пиво – сам футболист или каждый болельщик?

1:06:30 Делимся яркими историями из юридической практики.

1:10:50 Заканчиваем! И обещаем появляться регулярно.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, Marc Graupera Aloma/Keystone Press Agency